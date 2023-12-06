https://ukraina.ru/20231206/1051775387.html

"Ждать осталось недолго": военный эксперт раскрыл, как Россия разрубила "кольцо" круговой обороны ВСУ

"Ждать осталось недолго": военный эксперт раскрыл, как Россия разрубила "кольцо" круговой обороны ВСУ - 06.12.2023 Украина.ру

"Ждать осталось недолго": военный эксперт раскрыл, как Россия разрубила "кольцо" круговой обороны ВСУ

ВС РФ разрубили систему круговой обороны ВСУ и вышли на новое направление. Но брать города в лоб нецелесообразно. Нужно отрезать их от снабжения и сделать так, чтобы украинские гарнизоны сдавались в плен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2023-12-06T05:40

2023-12-06T05:40

2023-12-06T05:40

новости

россия

украина

всу

резервы

вс рф

славянск

краматорск

оборона

окружение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043386528_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_df51d1eec7d7db3e2b2b2efb4f0d8b2e.jpg

Самый крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе – это Славянск и Краматорск. Его создавали по принципу города-крепости по кольцевой системе. То есть цепь укреплений Северск-Соледар-Артемовск-Часов Яр-Константиновка-Дружковка позволяла противнику занять круговую оборону, рассказал эксперт.Сейчас ВС РФ уже разрубили эту систему и вышли на новое направление. Но брать эти города в лоб нецелесообразно, если мы сможем сделать глубокий прорыв, добавил он.Ждать осталось недолго, потому что резервов ВСУ хватит до конца года. Если Киеву дадут денег и оружие как в прошлом году, они смогут обороняться. В противном случае им придется сдавать территории и отходить за Днепр, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231205/1051771113.html

соледар

днепр (река)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, всу, резервы, вс рф, славянск, краматорск, оборона, окружение, оружие, плен, город, соледар, артемовск, днепр (река)