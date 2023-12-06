"Ждать осталось недолго": военный эксперт раскрыл, как Россия разрубила "кольцо" круговой обороны ВСУ
ВС РФ разрубили систему круговой обороны ВСУ и вышли на новое направление. Но брать города в лоб нецелесообразно. Нужно отрезать их от снабжения и сделать так, чтобы украинские гарнизоны сдавались в плен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Самый крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе – это Славянск и Краматорск. Его создавали по принципу города-крепости по кольцевой системе. То есть цепь укреплений Северск-Соледар-Артемовск-Часов Яр-Константиновка-Дружковка позволяла противнику занять круговую оборону, рассказал эксперт.
Сейчас ВС РФ уже разрубили эту систему и вышли на новое направление. Но брать эти города в лоб нецелесообразно, если мы сможем сделать глубокий прорыв, добавил он.
"Когда Украина израсходует свои резервы, мы можем ударить где-то на севере или на юге. Нам проще отрезать их от снабжения и сделать так, чтобы гарнизоны сдались в плен", - отметил Клинцевич.
Ждать осталось недолго, потому что резервов ВСУ хватит до конца года. Если Киеву дадут денег и оружие как в прошлом году, они смогут обороняться. В противном случае им придется сдавать территории и отходить за Днепр, заключил собеседник Украина.ру.
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Вчера, 20:07Владимир Мамонтов: Зеленский больше не "Володя", Си и Лукашенко едят "Наполеон", Польша скалится на МинскО том, что задумала Польша и зачем ей саперный батальон у границ с Белоруссией, а также о встрече Си и Лукашенко в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.