"Ждать осталось недолго": военный эксперт раскрыл, как Россия разрубила "кольцо" круговой обороны ВСУ - 06.12.2023 Украина.ру
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"Ждать осталось недолго": военный эксперт раскрыл, как Россия разрубила "кольцо" круговой обороны ВСУ
"Ждать осталось недолго": военный эксперт раскрыл, как Россия разрубила "кольцо" круговой обороны ВСУ - 06.12.2023 Украина.ру
"Ждать осталось недолго": военный эксперт раскрыл, как Россия разрубила "кольцо" круговой обороны ВСУ
ВС РФ разрубили систему круговой обороны ВСУ и вышли на новое направление. Но брать города в лоб нецелесообразно. Нужно отрезать их от снабжения и сделать так, чтобы украинские гарнизоны сдавались в плен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-12-06T05:40
2023-12-06T05:40
новости
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резервы
вс рф
славянск
краматорск
оборона
окружение
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Самый крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе – это Славянск и Краматорск. Его создавали по принципу города-крепости по кольцевой системе. То есть цепь укреплений Северск-Соледар-Артемовск-Часов Яр-Константиновка-Дружковка позволяла противнику занять круговую оборону, рассказал эксперт.Сейчас ВС РФ уже разрубили эту систему и вышли на новое направление. Но брать эти города в лоб нецелесообразно, если мы сможем сделать глубокий прорыв, добавил он.Ждать осталось недолго, потому что резервов ВСУ хватит до конца года. Если Киеву дадут денег и оружие как в прошлом году, они смогут обороняться. В противном случае им придется сдавать территории и отходить за Днепр, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231205/1051771113.html
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новости, россия, украина, всу, резервы, вс рф, славянск, краматорск, оборона, окружение, оружие, плен, город, соледар, артемовск, днепр (река)
Новости, Россия, Украина, ВСУ, резервы, ВС РФ, Славянск, Краматорск, оборона, окружение, оружие, плен, город, Соледар, Артемовск, Днепр (река)

"Ждать осталось недолго": военный эксперт раскрыл, как Россия разрубила "кольцо" круговой обороны ВСУ

05:40 06.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ разрубили систему круговой обороны ВСУ и вышли на новое направление. Но брать города в лоб нецелесообразно. Нужно отрезать их от снабжения и сделать так, чтобы украинские гарнизоны сдавались в плен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Самый крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе – это Славянск и Краматорск. Его создавали по принципу города-крепости по кольцевой системе. То есть цепь укреплений Северск-Соледар-Артемовск-Часов Яр-Константиновка-Дружковка позволяла противнику занять круговую оборону, рассказал эксперт.
Сейчас ВС РФ уже разрубили эту систему и вышли на новое направление. Но брать эти города в лоб нецелесообразно, если мы сможем сделать глубокий прорыв, добавил он.
"Когда Украина израсходует свои резервы, мы можем ударить где-то на севере или на юге. Нам проще отрезать их от снабжения и сделать так, чтобы гарнизоны сдались в плен", - отметил Клинцевич.
Ждать осталось недолго, потому что резервов ВСУ хватит до конца года. Если Киеву дадут денег и оружие как в прошлом году, они смогут обороняться. В противном случае им придется сдавать территории и отходить за Днепр, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Мамонтов интервью
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Владимир Мамонтов: Зеленский больше не "Володя", Си и Лукашенко едят "Наполеон", Польша скалится на МинскО том, что задумала Польша и зачем ей саперный батальон у границ с Белоруссией, а также о встрече Си и Лукашенко в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.
 
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