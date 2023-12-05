https://ukraina.ru/20231205/1051772079.html

Ермак рассказал, какую огромную пользу приносит США военный конфликт на Украине

Ермак рассказал, какую огромную пользу приносит США военный конфликт на Украине - 05.12.2023 Украина.ру

Ермак рассказал, какую огромную пользу приносит США военный конфликт на Украине

Называя все эти "плюсы", Ермак призывал США не останавливать военное сотрудничество с Украиной

2023-12-05T18:44

2023-12-05T18:44

2023-12-05T18:44

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Американское Newsmax опубликовало заявления главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Начал обращение Ермак по классике – с просторных размышлений о том, сколько лет Украина терпит беды и невзгоды от "диктаторов". Далее минусы сменили плюсы. А их немало, только вот работают они не на Украину, а на США. Благодаря максимальной вовлеченности сторонников Украины в конфликт с Россией генералам не нужно больше играть в настольные игры и условно моделировать военные действия – все свои предположения можно проверять на живых людях на полях сражений. Кроме этого страны-союзники имеют теперь отличную возможность совершенствовать свое вооружение, создавать больше рабочих мест и укреплять экономику. Приведем цитаты:В заключении Ермак добавил, что существует еще большой потенциал для расширения сотрудничества, и именно поэтому 6 и 7 декабря в Вашингтоне состоится двухдневная совместная американо-украинская конференция по вопросам взаимной обороны.

https://ukraina.ru/20231130/1051640859.html

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новости, новости украины, андрей ермак, сша, военная помощь