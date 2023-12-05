Ермак рассказал, какую огромную пользу приносит США военный конфликт на Украине
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialВ ВСУ признали стратегический проигрыш Украины
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Называя все эти "плюсы", Ермак призывал США не останавливать военное сотрудничество с Украиной
Американское Newsmax опубликовало заявления главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Начал обращение Ермак по классике – с просторных размышлений о том, сколько лет Украина терпит беды и невзгоды от "диктаторов". Далее минусы сменили плюсы. А их немало, только вот работают они не на Украину, а на США.
Благодаря максимальной вовлеченности сторонников Украины в конфликт с Россией генералам не нужно больше играть в настольные игры и условно моделировать военные действия – все свои предположения можно проверять на живых людях на полях сражений.
Кроме этого страны-союзники имеют теперь отличную возможность совершенствовать свое вооружение, создавать больше рабочих мест и укреплять экономику. Приведем цитаты:
- 1"Наши военные действия предоставляет Америке и нашим союзникам ценную возможность извлечь уроки, улучшить вооружение и быстро адаптироваться к новым методам ведения войны в будущем".
- 2"Знания, которые американские генералы и гражданские стратеги получают в ходе военных действий на Украине, вполне могут оказаться жизненно важными для будущей безопасности США".
- 3"Расширение сотрудничества между украинскими и американскими предприятиями оборонной промышленности уже помогает укреплению вооруженных сил США, поскольку запасы старого оружия и боеприпасов заменяются более новыми и современными материалами".
- 4"Большая часть помощи, предоставляемой США, идет непосредственно американским оборонным подрядчикам, обеспечивая новые рабочие места для квалифицированных американских рабочих".
В заключении Ермак добавил, что существует еще большой потенциал для расширения сотрудничества, и именно поэтому 6 и 7 декабря в Вашингтоне состоится двухдневная совместная американо-украинская конференция по вопросам взаимной обороны.
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