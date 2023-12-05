Россия и Иран договорились вместе противостоять санкциям - 05.12.2023 Украина.ру
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Россия и Иран договорились вместе противостоять санкциям
Россия и Иран договорились вместе противостоять санкциям - 05.12.2023 Украина.ру
Россия и Иран договорились вместе противостоять санкциям
Договор о сотрудничестве подписан 5 декабря главами министерств иностранных дел стран, сообщает РИА Новости
2023-12-05T16:35
2023-12-05T16:35
новости
россия
сергей лавров
иран
мид рф
санкции
антироссийские санкции
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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и руководитель МИД России Сергей Лавров подписали договор о противодействии санкциям.Документ носит название "Декларация РФ и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер".5 декабря Абдоллахиан прибыл в Москву на министерскую встречу пяти прикаспийских стран (Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан), а также двусторонних переговоров с Лавровым.
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новости, россия, сергей лавров, иран, мид рф, санкции, антироссийские санкции
Новости, Россия, Сергей Лавров, Иран, МИД РФ, санкции, антироссийские санкции

Россия и Иран договорились вместе противостоять санкциям

16:35 05.12.2023
 
© Максим Блинов / Перейти в фотобанк
© Максим Блинов
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Договор о сотрудничестве подписан 5 декабря главами министерств иностранных дел стран, сообщает РИА Новости
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и руководитель МИД России Сергей Лавров подписали договор о противодействии санкциям.
Документ носит название "Декларация РФ и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер".

"Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии", — отметил Лавров.

5 декабря Абдоллахиан прибыл в Москву на министерскую встречу пяти прикаспийских стран (Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан), а также двусторонних переговоров с Лавровым.
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