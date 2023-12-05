https://ukraina.ru/20231205/1051765262.html

Россия и Иран договорились вместе противостоять санкциям

Россия и Иран договорились вместе противостоять санкциям - 05.12.2023 Украина.ру

Россия и Иран договорились вместе противостоять санкциям

Договор о сотрудничестве подписан 5 декабря главами министерств иностранных дел стран, сообщает РИА Новости

2023-12-05T16:35

2023-12-05T16:35

2023-12-05T16:35

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и руководитель МИД России Сергей Лавров подписали договор о противодействии санкциям.Документ носит название "Декларация РФ и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер".5 декабря Абдоллахиан прибыл в Москву на министерскую встречу пяти прикаспийских стран (Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан), а также двусторонних переговоров с Лавровым.

https://ukraina.ru/20231205/1051762690.html

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новости, россия, сергей лавров, иран, мид рф, санкции, антироссийские санкции