Россия и Иран договорились вместе противостоять санкциям
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Договор о сотрудничестве подписан 5 декабря главами министерств иностранных дел стран, сообщает РИА Новости
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и руководитель МИД России Сергей Лавров подписали договор о противодействии санкциям.
Документ носит название "Декларация РФ и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер".
"Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии", — отметил Лавров.
5 декабря Абдоллахиан прибыл в Москву на министерскую встречу пяти прикаспийских стран (Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан), а также двусторонних переговоров с Лавровым.