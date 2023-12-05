Зюганов рассказал об "американском шпионе" у него в брюках
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов признался представителю Смоленской области, что у него в карманах брюк нет ничего российского. Соответствующую видеозапись опубликовал 5 декабря телеграм-канал "Вы слушали Маяк"
"Вот у меня американский шпион в кармане. А в другом кармане китайский друг. Сзади вьетнамский партизан. Когда мы сделаем свой телефон?", - спросил Зюганов.
Его заверили, что "когда-нибудь сделаем".
В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".
В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".
С тех пор от использования iPhone в служебных целях отказались, в частности, в Минтрансе, Минпромторге, Минцифры, Ростехе, Росавиации и РЖД. В конце августа о запрете для сотрудников использования техники Apple заявил "Камаз".
В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пока не отказался от iPhone, но предупредил о небезопасности американской техники.
3 декабря 2020, 10:11«Забитая какая-то»: Бузова подарила дочери Киркорова золотой iPhone — видеоПевец Филипп Киркоров закатил большую вечеринку по случаю 9-летия своей дочери Аллы Виктории. Подписчики обратили внимание не только на отсутствие мер предосторожности от коронавируса, но и на грустное выражение лица девочки на протяжении всего праздника. Видео с мероприятия Киркоров опубликовал в Instagram 2 декабря