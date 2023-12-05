Зюганов рассказал об "американском шпионе" у него в брюках - 05.12.2023 Украина.ру
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Зюганов рассказал об "американском шпионе" у него в брюках
Зюганов рассказал об "американском шпионе" у него в брюках - 05.12.2023 Украина.ру
Зюганов рассказал об "американском шпионе" у него в брюках
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов признался представителю Смоленской области, что у него в карманах брюк нет ничего российского. Соответствующую видеозапись опубликовал 5 декабря телеграм-канал "Вы слушали Маяк"
2023-12-05T14:39
2023-12-05T14:39
телефон
геннадий зюганов
новости
шпионы
россия
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"Вот у меня американский шпион в кармане. А в другом кармане китайский друг. Сзади вьетнамский партизан. Когда мы сделаем свой телефон?", - спросил Зюганов.Его заверили, что "когда-нибудь сделаем".В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".С тех пор от использования iPhone в служебных целях отказались, в частности, в Минтрансе, Минпромторге, Минцифры, Ростехе, Росавиации и РЖД. В конце августа о запрете для сотрудников использования техники Apple заявил "Камаз".В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пока не отказался от iPhone, но предупредил о небезопасности американской техники.
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телефон, геннадий зюганов, новости, шпионы, россия
телефон, Геннадий Зюганов, Новости, шпионы, Россия

Зюганов рассказал об "американском шпионе" у него в брюках

14:39 05.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов признался представителю Смоленской области, что у него в карманах брюк нет ничего российского. Соответствующую видеозапись опубликовал 5 декабря телеграм-канал "Вы слушали Маяк"
"Вот у меня американский шпион в кармане. А в другом кармане китайский друг. Сзади вьетнамский партизан. Когда мы сделаем свой телефон?", - спросил Зюганов.
Его заверили, что "когда-нибудь сделаем".

В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".
С тех пор от использования iPhone в служебных целях отказались, в частности, в Минтрансе, Минпромторге, Минцифры, Ростехе, Росавиации и РЖД. В конце августа о запрете для сотрудников использования техники Apple заявил "Камаз".
В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пока не отказался от iPhone, но предупредил о небезопасности американской техники.
Съемки новогодней программы на НТВ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 10:11
«Забитая какая-то»: Бузова подарила дочери Киркорова золотой iPhone — видеоПевец Филипп Киркоров закатил большую вечеринку по случаю 9-летия своей дочери Аллы Виктории. Подписчики обратили внимание не только на отсутствие мер предосторожности от коронавируса, но и на грустное выражение лица девочки на протяжении всего праздника. Видео с мероприятия Киркоров опубликовал в Instagram 2 декабря
 
телефонГеннадий ЗюгановНовостишпионыРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
14:45Неожиданное скрытое сопротивление. Почему в Одессе и на Львовщине - против декоммунизации и дерусификации
14:39Зюганов рассказал об "американском шпионе" у него в брюках
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