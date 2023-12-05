https://ukraina.ru/20231205/1051758159.html

Зюганов рассказал об "американском шпионе" у него в брюках

Зюганов рассказал об "американском шпионе" у него в брюках - 05.12.2023 Украина.ру

Зюганов рассказал об "американском шпионе" у него в брюках

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов признался представителю Смоленской области, что у него в карманах брюк нет ничего российского. Соответствующую видеозапись опубликовал 5 декабря телеграм-канал "Вы слушали Маяк"

2023-12-05T14:39

2023-12-05T14:39

2023-12-05T14:39

телефон

геннадий зюганов

новости

шпионы

россия

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"Вот у меня американский шпион в кармане. А в другом кармане китайский друг. Сзади вьетнамский партизан. Когда мы сделаем свой телефон?", - спросил Зюганов.Его заверили, что "когда-нибудь сделаем".В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".С тех пор от использования iPhone в служебных целях отказались, в частности, в Минтрансе, Минпромторге, Минцифры, Ростехе, Росавиации и РЖД. В конце августа о запрете для сотрудников использования техники Apple заявил "Камаз".В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пока не отказался от iPhone, но предупредил о небезопасности американской техники.

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телефон, геннадий зюганов, новости, шпионы, россия