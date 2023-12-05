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Страны ОДКБ заявили, что не потерпят размещения оружия у их границ

Страны ОДКБ заявили, что не потерпят размещения оружия у их границ - 05.12.2023 Украина.ру

Страны ОДКБ заявили, что не потерпят размещения оружия у их границ

Совет Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что не потерпит провокаций у границ стран-участников. Об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте организации 5 декабря

2023-12-05T14:30

2023-12-05T14:30

2023-12-05T14:30

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Совет Организации Договора о коллективной безопасности выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся обострением напряженности в мире и деградацией основ международной безопасности. Об этом говорится в декларации, подготовленной по итогам заседания Совета, которое состоялось 23 ноября в Минске.Декларация подчеркивает, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана". "В связи с этим призываем к активным усилиям по недопущению военной конфронтации между ядерными державами", - заявили авторы декларации.Страны-участники совета призывали также к сохранению территории Афганистана свободной от размещения объектов военной инфраструктуры третьих стран и выразили поддержку усилиям по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе.

https://ukraina.ru/20231115/1051037200.html

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новости, одкб, безопасность, провокация, декларация