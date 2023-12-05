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Страны ОДКБ заявили, что не потерпят размещения оружия у их границ
Страны ОДКБ заявили, что не потерпят размещения оружия у их границ - 05.12.2023 Украина.ру
Страны ОДКБ заявили, что не потерпят размещения оружия у их границ
Совет Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что не потерпит провокаций у границ стран-участников. Об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте организации 5 декабря
2023-12-05T14:30
2023-12-05T14:30
2023-12-05T14:30
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декларация
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Совет Организации Договора о коллективной безопасности выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся обострением напряженности в мире и деградацией основ международной безопасности. Об этом говорится в декларации, подготовленной по итогам заседания Совета, которое состоялось 23 ноября в Минске.Декларация подчеркивает, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана". "В связи с этим призываем к активным усилиям по недопущению военной конфронтации между ядерными державами", - заявили авторы декларации.Страны-участники совета призывали также к сохранению территории Афганистана свободной от размещения объектов военной инфраструктуры третьих стран и выразили поддержку усилиям по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе.
https://ukraina.ru/20231115/1051037200.html
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новости, одкб, безопасность, провокация, декларация
Новости, ОДКБ, безопасность, провокация, декларация
Страны ОДКБ заявили, что не потерпят размещения оружия у их границ
Совет Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что не потерпит провокаций у границ стран-участников. Об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте организации 5 декабря
Совет Организации Договора о коллективной безопасности выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся обострением напряженности в мире и деградацией основ международной безопасности. Об этом говорится в декларации, подготовленной по итогам заседания Совета, которое состоялось 23 ноября в Минске.
"Мы не приемлем провокационные действия у границ государств-членов ОДКБ, которые могут привести к опасным инцидентам и росту военно-политической напряженности. Выражаем глубокую озабоченность перемещением иностранных террористов-боевиков в зоны вооруженных конфликтов", – говорится в итоговом документе.
Декларация подчеркивает, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана".
"В связи с этим призываем к активным усилиям по недопущению военной конфронтации между ядерными державами", - заявили авторы декларации.
Страны-участники совета призывали также к сохранению территории Афганистана свободной от размещения объектов военной инфраструктуры третьих стран и выразили поддержку усилиям по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе.