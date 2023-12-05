https://ukraina.ru/20231205/1051743359.html

Хроника энергетической войны: последние события. Про ядерное топливо из РФ и спорную нефть в Венесуэле

Хроника энергетической войны: последние события. Про ядерное топливо из РФ и спорную нефть в Венесуэле - 05.12.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события. Про ядерное топливо из РФ и спорную нефть в Венесуэле

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной за богатые нефтью территории может перерасти в войну. Гайана рассчитывает на военную поддержку США, а также Бразилии, которая пока пытается выступить посредником

2023-12-05T07:42

2023-12-05T07:42

2023-12-05T08:28

хроника энергетической войны

эксклюзив

нефть

франция

венесуэла

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Страны ЕС увеличивают закупки ядерного топлива из РоссииСтраны Евросоюза увеличат импорт ядерного топлива российского производства и услуг для российских реакторов в 2023 году по сравнению с 2021 годом, то есть с периодом до начала СВО. Об этом 1 декабря сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на Агентство по снабжению Евратома (ESA)."Импорт стран, эксплуатирующих реакторы ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор – Прим.) российского производства, вырос в 2022 году по сравнению с 2021 годом, и, вероятно, он вырастет в 2023 году по сравнению с тем же годом", – сказал и.о. председателя ESA Стефано Чиккарелло.Хотя такой импорт не подпадает под санкции ЕС, Брюссель стремится снизить свою зависимость от Москвы. В прошлом году общий объем европейского импорта из российской атомной отрасли оставался стабильным, несмотря на рост спроса на ядерную энергию, вызванный высокими ценами на энергоносители и стремлением сократить выбросы углекислого газа, сообщает Reuters.В ежегодном отчете ESA, опубликованном в октябре 2023 года, говорится, что в прошлом году эти пять стран – Болгария, Чехия, Финляндия, Венгрия и Словакия – купили на 30% больше услуг в РФ, и на 22% больше топлива."Эти компании создают дополнительные запасы свежего топлива. Дальнейшие авансовые закупки, скорее всего, будут способствовать в краткосрочной перспективе увеличению объемов материалов, поступающих из России на станции с ВВЭР, по сравнению с 2021 годом", – отметил Чиккарелло."Те, кто не зависит от РФ, стараются ещё больше уменьшить любую такую зависимость. С другой стороны, те, кто полностью зависит от российского топлива, увеличивают запасы топлива на случай любых перебоев в поставках до того, как будет получена лицензия на альтернативное топливо", – заявил Чиккарелло.По данным ESA, из пяти стран ЕС, которые до сих пор полностью зависят от российских поставок, только Венгрия еще не подписала контракты на альтернативное топливо.В то же время финская компания Fortum заявила, что ее работа с американской Westinghouse над использованием альтернативного топлива для энергоблоков ВВЭР идет хорошо, уточнив, что внедрение нового топлива – это многолетний проект, требующий одобрения регуляторных органов.Стоит отметить, что блоки российского образца работают в Финляндии без сбоев, тогда как реактор EPR французско-немецкого концерна Arevaна финской АЭС "Олкилуото-3", введённый в эксплуатацию в апреле 2023 года, в последние недели два раза приостанавливал работу из-за неисправностей.По данным ESA, импорт природного урана из России в ЕС в прошлом году упал на 16% по сравнению с 2021 годом, что было компенсировано увеличением поставок из Казахстана и Узбекистана. С другой стороны, Россия в прошлом году была третьим по величине поставщиком урана для Соединенных Штатов, где больше всего ядерных реакторов в мире.По словам помощницы министра по ядерной энергетике США Кетри Хафф, около 20% ядерного топлива в страну поставляется из России, и эта зависимость представляет критическую угрозу национальной безопасности. Но судьба законопроектов о запрете импорта российского урана, поданных в конгресс США, пока является неопределённой.Со своей стороны, ЕС ныне согласовывает новый, 12-й, пакет санкций против России. Но источники Reuters сообщили, что вносить в него ограничения против российской атомной отрасли страны не будут. В частности, против такой меры выступила Словакия. Власти страны заявили, что возможность введения санкций против российского ядерного топлива – это "красная черта", так как словацкие АЭС еще не подготовлены для работы на альтернативном топливе.Франция впервые выдала лицензию на разведку месторождений "белого" водородаВласти Франции впервые выдали разрешение на разведку месторождений природного (так называемого белого) водорода. Соответствующий декрет, подписанный Министерством энергетического перехода Франции, опубликован 3 декабря 2023 года в официальном журнале правительства.Декрет предусматривает выдачу эксклюзивной лицензии на исследование добычи природного водорода, гелия и родственных веществ в рамках инициативы «Спаси Землю H2». Разрешение касается территории площадью 225 квадратных километров в департаменте Атлантические Пиренеи на юго-востоке страны. Лицензию получила компании TBH2 Aquitaine сроком на 5 лет.Предоставление этого разрешения означает, что компания может начать геологоразведочные работы, в том числе сейсмические исследования. Бурение может начаться только через 2-3 года, после получения новых разрешений.Это первое подобное разрешение, выданное во Франции. Всего было подано шесть заявок на проведение геологоразведочных работ относительно "белого" водорода, оставшиеся пять находятся на рассмотрении. Во Франции на фоне планов правительства по достижению углеродной нейтральности к 2050 году растет интерес к водороду, который, как считается, сможет заменить ископаемое топливо, особенно на производстве и в транспорте."Белый" водород, также называемый "золотым", природным или геологическим водородом, естественным образом вырабатывается или присутствует в земной коре. Францию очень интересует "белый" водород, поскольку получение водорода промышленными методами остается мелкомасштабным и дорогостоящим, а проект в Мали показал, что стоимость добываемого "белого" водорода составляет 0,50 доллара за кг – по сравнению с примерно 6 долларов за кг при производстве "зелёного" водорода (электролиз воды за счет энергии из возобновляемых источников).В районе посёлка Боуракебоугоу в Мали в ходе бурения скважины для поиска воды случайно было обнаружено природное скопление водорода. Газ, добываемый из этой скважины, почти на 96% состоит из водорода, что позволило сжигать его в газовой турбине и организовать выработку электроэнергии для небольшой деревни.В апреле 2022 года Франция добавила природный водород в список разрешенных к добыче полезных ископаемых, став первой страной Европы, принявшей подобное решение. В сентябре 2023-го Национальный центр научных исследований Франции (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS) поделился результатами исследований в Лотарингии, в которых он участвовал вместе с энергетической компанией FDE и Университетом Лотарингии. По расчётам французских учёных, месторождение может содержать 6-250 млн т водорода, что может сделать его одним из крупнейших месторождений "белого" водорода.Имеющие научный и промышленный интерес истечения природного водорода пока немногочисленны, они зафиксированы в США, Турции, Исландии, Японии и Омане. В России перспективными для добычи "белого" водорода являются Байкальская рифтовая зона и Приангарье, а также зона Каймоново-Кутского разлома и центральная часть Непско-Ботуобинской антеклизы (на юге Сибирской платформы).В Венесуэле одобрили присоединение богатого нефтью региона ГайаныВ Венесуэле 3 декабря прошёл консультативный референдум по вопросу территориальных претензий к соседней Гайане. Речь о регионе между реками Эссекибо и Ориноко общей площадью 160 000 кв. км. При этом 95% граждан Венесуэлы, по официальным данным, поддержали намерение властей страны включить в состав страны богатый нефтью регион соседней Гайаны.Представители венесуэльской оппозиции традиционно не критикуют позицию правительства по данному вопросу, а иногда даже разделяют её, как это было, например, в 2021 году на переговорах в Мексике. Впрочем, лидер оппозиции Мария Корина Мачадо назвала сам факт проведения референдума ошибкой и отвлечением внимания. Президент Гайаны Ирфаан Али считает действия властей Венесуэлы агрессией, пообещав своему народу не уступать требованиям соседа.В Венесуэле предлагают на спорных территориях, где проживает около 200 000 человек, создать штат Гайана-Эссекибо. Прологом к нынешнему обострению стали решения Международного суда ООН. В апреле 2023 года он отказал в рассмотрении возражений Венесуэлы по вопросу принадлежности Эссекибо, а перед референдумом, 1 декабря, постановил, что она не имеет права предпринимать действия, которые поставят под сомнение территориальную целостность Гайаны.Этот территориальный конфликт длится больше ста лет. В 1899 году третейский суд в Париже (одним из арбитров тогда была и Российская империя) признал территорию Гайана-Эссекибо частью Гайаны – тогда это была колония Великобритании. Теперь Венесуэла добивается отмены этого решения, утверждая, что оно было несправедливым. В 1966 году страны подписали Женевское соглашение, договорившись "найти мирное, практичное и удовлетворительное решение спора". Впрочем, сделать это с тех пор так и не удалось.Претензии Каракаса стали звучать с новой силой после обнаружения с 2015 года американской компанией ExxonMobil в Гайане более 30 нефтяных месторождений. Всего разведанные запасы в Гайане оцениваются в 11 млрд баррелей, а добыча нефти достигла 383 000 баррелей в сутки. Это привело к рекордным мировым показателям экономического роста Гайаны – около 60% в 2022 году, а с 2019-го по 2022-й страна почти утроила свой ВВП (с $5,5 млрд до $15 млрд). Эксперты МВФ предрекают экономике Гайаны и далее взрывной рост – на 115% с 2023 до 2028 года.Особо резкую реакцию Венесуэлы вызвала выдача Гайаной 19 сентября 2023 года разрешений шести иностранным нефтяным компаниям (из США, Катара, Франции, Малайзии, Китая и Саудовской Аравии) на бурение в нелимитированных водах.Лидер Венесуэлы Николас Мадуро в конце ноября 2023-го подверг резкой критике власти Гайаны за зависимость от ExxonMobil, "за спиной которой стоит правительство США". Он также утверждал, что "Южное командование вооруженных сил США оказывается хозяином Гайаны".При этом вооруженные силы Венесуэлы и самой Гайаны несопоставимы – венесуэльские силы превосходят соседа и по оснащению, и по численности (110 000 против 3500). При этом Гайана действительно рассчитывает на военную поддержку США, а также Бразилии, которая с конца ноября пытается выступить посредником в конфликте.

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https://ukraina.ru/20190125/1022460913.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, нефть, франция, венесуэла