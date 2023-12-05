https://ukraina.ru/20231205/1051742414.html

Силы ПВО перехватили над Азовским морем и Крымом 35 беспилотников ВСУ - МО

Силы ПВО перехватили над Азовским морем и Крымом 35 беспилотников ВСУ - МО - 05.12.2023 Украина.ру

Силы ПВО перехватили над Азовским морем и Крымом 35 беспилотников ВСУ - МО

Российские средства ПВО в ночь на 5 декабря уничтожили 22 украинских БПЛА и перехватила ещё 13 над акваторией Азовского моря и территорией Крыма. Об этом пресс-служба Минобороны РФ утром 30 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-05T06:31

2023-12-05T06:31

2023-12-05T06:31

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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО двадцать два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и ещё тринадцать перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью БПЛА, обстреливают их из артиллерии, предпринимают попытки диверсий. На всех этих территориях установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.

https://ukraina.ru/20231205/1051711265.html

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новости, россия, крым, азовское море, пво, бпла, всу, украина, сво