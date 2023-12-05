https://ukraina.ru/20231205/1051742414.html
Силы ПВО перехватили над Азовским морем и Крымом 35 беспилотников ВСУ - МО
Силы ПВО перехватили над Азовским морем и Крымом 35 беспилотников ВСУ - МО - 05.12.2023 Украина.ру
Силы ПВО перехватили над Азовским морем и Крымом 35 беспилотников ВСУ - МО
Российские средства ПВО в ночь на 5 декабря уничтожили 22 украинских БПЛА и перехватила ещё 13 над акваторией Азовского моря и территорией Крыма. Об этом пресс-служба Минобороны РФ утром 30 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-05T06:31
2023-12-05T06:31
2023-12-05T06:31
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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО двадцать два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и ещё тринадцать перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью БПЛА, обстреливают их из артиллерии, предпринимают попытки диверсий. На всех этих территориях установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.
https://ukraina.ru/20231205/1051711265.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, азовское море, пво, бпла, всу, украина, сво
Новости, Россия, Крым, Азовское море, ПВО, БПЛА, ВСУ, Украина, СВО
Силы ПВО перехватили над Азовским морем и Крымом 35 беспилотников ВСУ - МО
Российские средства ПВО в ночь на 5 декабря уничтожили 22 украинских БПЛА и перехватила ещё 13 над акваторией Азовского моря и территорией Крыма. Об этом пресс-служба Минобороны РФ утром 30 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО двадцать два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и ещё тринадцать перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.
ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью БПЛА, обстреливают их из артиллерии, предпринимают попытки диверсий. На всех этих территориях установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.