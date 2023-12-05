Движение по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр - 05.12.2023 Украина.ру
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Движение по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр - 05.12.2023 Украина.ру
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом инфоцентр Крымского моста ранним утром 5 декабря сообщает в своём оперативном телеграм-канале
2023-12-05T03:59
2023-12-05T03:59
новости
россия
крым
крымский мост
автотранспорт
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Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 3:25 мск.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
https://ukraina.ru/20231122/1051227062.html
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новости, россия, крым, крымский мост, автотранспорт
Новости, Россия, Крым, Крымский мост, автотранспорт

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр

03:59 05.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом инфоцентр Крымского моста ранним утром 5 декабря сообщает в своём оперативном телеграм-канале
Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 3:25 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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"Лишняя конструкция": в ГУР намекнули на уничтожение Крымского мостаВ Главном управлении разведки Украины (ГУР) намекнули на возможный удар по Крымскому мосту. Видео разместила пресс-служба ГУР в телеграм-канале
 
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