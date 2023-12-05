https://ukraina.ru/20231205/1051741481.html

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр - 05.12.2023 Украина.ру

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом инфоцентр Крымского моста ранним утром 5 декабря сообщает в своём оперативном телеграм-канале

2023-12-05T03:59

2023-12-05T03:59

2023-12-05T03:59

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крымский мост

автотранспорт

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Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 3:25 мск.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.

https://ukraina.ru/20231122/1051227062.html

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новости, россия, крым, крымский мост, автотранспорт