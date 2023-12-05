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Немецкий полковник спрогнозировал патовую ситуацию ВСУ из-за дефицита оружия

Немецкий полковник спрогнозировал патовую ситуацию ВСУ из-за дефицита оружия - 05.12.2023 Украина.ру

Немецкий полковник спрогнозировал патовую ситуацию ВСУ из-за дефицита оружия

Ситуация на фронтах Спецоперации для Вооружённых сил Украины станет патовой из-за дефицита западного оружия. Об этом в интервью N-TV немецкий полковник в отставке Ральф Тиле

2023-12-05T01:37

2023-12-05T01:37

2023-12-05T01:37

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По словам военного, украинская армия уже сегодня исчерпала почти все запасы оружия, а потому протянуть долго без дополнительной поддержки на Украине не смогут. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что после того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся. В свою очередь, официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что в США характеризуют положение Украины как тяжёлое. Деньги на поддержку Киева закончатся "очень скоро", уже истрачено более 97% от ранее заложенных на эти цели средств.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, сша, запад, военная техника, военная помощь, спецоперация