https://ukraina.ru/20231205/1051740328.html
Немецкий полковник спрогнозировал патовую ситуацию ВСУ из-за дефицита оружия
Немецкий полковник спрогнозировал патовую ситуацию ВСУ из-за дефицита оружия - 05.12.2023 Украина.ру
Немецкий полковник спрогнозировал патовую ситуацию ВСУ из-за дефицита оружия
Ситуация на фронтах Спецоперации для Вооружённых сил Украины станет патовой из-за дефицита западного оружия. Об этом в интервью N-TV немецкий полковник в отставке Ральф Тиле
2023-12-05T01:37
2023-12-05T01:37
2023-12-05T01:37
новости
украина
всу
сша
запад
военная техника
военная помощь
спецоперация
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По словам военного, украинская армия уже сегодня исчерпала почти все запасы оружия, а потому протянуть долго без дополнительной поддержки на Украине не смогут. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что после того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся. В свою очередь, официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что в США характеризуют положение Украины как тяжёлое. Деньги на поддержку Киева закончатся "очень скоро", уже истрачено более 97% от ранее заложенных на эти цели средств.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, сша, запад, военная техника, военная помощь, спецоперация
Новости, Украина, ВСУ, США, Запад, военная техника, военная помощь, Спецоперация
Немецкий полковник спрогнозировал патовую ситуацию ВСУ из-за дефицита оружия
Ситуация на фронтах Спецоперации для Вооружённых сил Украины станет патовой из-за дефицита западного оружия. Об этом в интервью N-TV немецкий полковник в отставке Ральф Тиле
По словам военного, украинская армия уже сегодня исчерпала почти все запасы оружия, а потому протянуть долго без дополнительной поддержки на Украине не смогут.
"Запад, вопреки своим словам поддержки, отправляет Украине ничтожное количество оружия. Меньше, чем обещает на словах. По этой причине ситуация на Украине станет критической", — сказал Тиле.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что после того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся.
В свою очередь, официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что в США характеризуют положение Украины как тяжёлое. Деньги на поддержку Киева закончатся "очень скоро", уже истрачено более 97% от ранее заложенных на эти цели средств.