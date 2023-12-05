Немецкий полковник спрогнозировал патовую ситуацию ВСУ из-за дефицита оружия - 05.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231205/1051740328.html
Немецкий полковник спрогнозировал патовую ситуацию ВСУ из-за дефицита оружия
Немецкий полковник спрогнозировал патовую ситуацию ВСУ из-за дефицита оружия - 05.12.2023 Украина.ру
Немецкий полковник спрогнозировал патовую ситуацию ВСУ из-за дефицита оружия
Ситуация на фронтах Спецоперации для Вооружённых сил Украины станет патовой из-за дефицита западного оружия. Об этом в интервью N-TV немецкий полковник в отставке Ральф Тиле
2023-12-05T01:37
2023-12-05T01:37
новости
украина
всу
сша
запад
военная техника
военная помощь
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048614150_0:226:3163:2005_1920x0_80_0_0_a93cfa705263301337bde619f470b4c4.jpg
По словам военного, украинская армия уже сегодня исчерпала почти все запасы оружия, а потому протянуть долго без дополнительной поддержки на Украине не смогут. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что после того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся. В свою очередь, официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что в США характеризуют положение Украины как тяжёлое. Деньги на поддержку Киева закончатся "очень скоро", уже истрачено более 97% от ранее заложенных на эти цели средств.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048614150_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_3cfe9c4b430fcb58aea896e8e506ab2d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, сша, запад, военная техника, военная помощь, спецоперация
Новости, Украина, ВСУ, США, Запад, военная техника, военная помощь, Спецоперация

Немецкий полковник спрогнозировал патовую ситуацию ВСУ из-за дефицита оружия

01:37 05.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР
Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 Град ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Ситуация на фронтах Спецоперации для Вооружённых сил Украины станет патовой из-за дефицита западного оружия. Об этом в интервью N-TV немецкий полковник в отставке Ральф Тиле
По словам военного, украинская армия уже сегодня исчерпала почти все запасы оружия, а потому протянуть долго без дополнительной поддержки на Украине не смогут.
"Запад, вопреки своим словам поддержки, отправляет Украине ничтожное количество оружия. Меньше, чем обещает на словах. По этой причине ситуация на Украине станет критической", — сказал Тиле.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что после того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся.
В свою очередь, официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что в США характеризуют положение Украины как тяжёлое. Деньги на поддержку Киева закончатся "очень скоро", уже истрачено более 97% от ранее заложенных на эти цели средств.
 
НовостиУкраинаВСУСШАЗападвоенная техникавоенная помощьСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:13Воздушную тревогу объявили в семи области Украины
02:02Президент Бразилии робко меняет риторику в отношении Путина
01:57Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:37Немецкий полковник спрогнозировал патовую ситуацию ВСУ из-за дефицита оружия
01:24Известный украинский борец с уклонистами сам не служил в армии
01:06Около 70% военнослужащих ВСУ, возглавлявших наступление, не имели боевого опыта – WP
00:51В МИД РФ прокомментировали фразу Лаврова "leave me alone, please"
00:25Залужный обогнал Зеленского на потенциальных парламентских выборах – СМИ
23:57Путин призвал СПЧ поддержать гражданских жён погибших участников СВО
23:40Салливан сообщил, когда США перестанут вооружать Украину
23:24В Горловке за сутки обезвредили 107 кассетных боеприпасов ВСУ
23:07СПЧ собрал более 8 тыс. эпизодов преступлений Киева против мирных жителей
22:52Депутат Рады предложил украинцам воевать с Китаем за Тайвань
22:22Вашингтон считает положение Киева очень тяжёлым
22:10"Уродливое явление": Путин высказался о русофобии в Прибалтике
21:55На Украине конфисковали активы российского авиакомплекса имени Ильюшина
21:48Мода для популистов или будущее Европы? Видеманн о либертарианстве и месте Зеленского в этом течении
21:35Путин заявил, что мигранты должны уважать законы РФ
21:17Путин заявил о деградации международной системы обеспечения прав человека
21:02В Белом доме заявили, что средства для Украины практически закончились
Лента новостейМолния