https://ukraina.ru/20231205/1051728113.html

Газ вместо НАТО. Как Австрия зарабатывает на нейтралитете

Газ вместо НАТО. Как Австрия зарабатывает на нейтралитете - 05.12.2023 Украина.ру

Газ вместо НАТО. Как Австрия зарабатывает на нейтралитете

Очередное расширение НАТО, которое происходит сейчас в Европе – за счет Швеции и Финляндии – вызывает у местного населения все больше разочарования и тревог.

2023-12-05T04:20

2023-12-05T04:20

2023-12-05T04:20

эксклюзив

нато

газ

австрия

европа

финляндия

швеция

расширение

эрдоган

нейтралитет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051730523_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ae17e58975c41d44c8c3ef10604a4801.jpg

Вступление Швеции в ряды Североатлантического Альянса до сих пор откладывается, благодаря саботажу со стороны Будапешта и Анкары. Причем, Турция явно не намерена его ускорять – в отместку за позицию большинства членов НАТО, которые активно поддерживают израильские атаки в Газе.А тем временем социологи указывают на то, что эта затея встречает все более скептическое отношение среди самих шведов, которые начали смотреть на проблему не в эмоциональном, а в прагматичном ключе.Согласно данным свежего опроса, проведенного центром мониторинга общественного мнения Verin, число шведов, которые положительно относятся к членству страны в НАТО, снизилось за последние три месяца с 65 до 57 процентов. А число сомневающихся в том, что Швеции нужно вступать в альянс, в свою очередь, выросло с 17 до 23 процентов.Тенденции вполне очевидны. И если процесс принятия затянется, в результате политических маневров Реджепа Тайипа Эрдогана, шведскому правительству придется столкнуться с недовольством со стороны собственных граждан, протрезвевших после лошадиной дозы пронатовской пропаганды в масс-медиа.Шведы видят пример соседней Финляндии, где скоропостижное вступление в НАТО пока что не привело ни к чему хорошему для большинства населения, еще недавно пребывавшего в состоянии евроатлантической эйфории.Финны начинают осознавать, что результатом этого шага станет опасное военно-политическое противостояние с восточным соседом и полный разрыв связей с российской экономикой, который уже обернулся для Финляндии серьезным кризисом.Финские предприятия разоряются из-за отсутствия дешевого сырья из России. А тем временем, стало ясно, что за членство в НАТО придется платить – путем закупок американских вооружений и реконструкции военных баз, где разместятся военные из США.Вопреки пропаганде в Финляндии тоже зарождается понимание, что страна напрасно отказалась от взаимовыгодных добрососедских отношений с бывшими восточными партнерами, за счет которых десятилетиями существовало финское социальное государство.Причем, этот разрыв произошел исключительно в интересах внешних сил, за счет интересов пострадавших от его результатов финнов."Когда к позитивному прагматизму финских правительств прибавились нейтралитет и дружба русских, эта маленькая аграрная страна смогла заработать необычайно большие деньги на торговле с СССР, построить современную экономику и промышленность, устойчиво и динамично развиваться.К сожалению, в начале XXI века правительство Финляндии отступило от принципов нейтралитета и добрососедства с Россией, особенно после присоединения к Евросоюзу. Брюссель постепенно превратил политическую элиту Хельсински в своего политического сателлита и со временем подтолкнул страну к конфронтации с Москвой.Действуя по воле ЕС, США и других радикальных сторонников неолиберальной идеологии, власти Финляндии с весны 2022 года целенаправленно разрывали практически все контакты с Россией в сфере энергетики и торговли, а затем стали умышленно и регулярно сдерживать трансграничное движение", – пишет об этом турецкий журналист Окай Депрем.В финском обществе постепенно начинает зарождаться своеобразная тоска по утраченному нейтралитету, обеспечивавшему Суоми безопасность и процветание.При этом, скандинавские критики НАТО все чаще указывают на пример Австрии, которая упорно отбивается от попыток втянуть ее в ряды этого военного блока.В 1955 году, после подписания договора о восстановлении независимой и демократической Австрии, австрийский парламент принял особый закон, провозглашающий вечный нейтралитет и отказ от участия в каких-либо военных альянсах и запрещающий размещать на своей территории любые военные базы.Вена продолжает блюсти эти основополагающие для себя принципы, невзирая на давление со стороны Брюсселя и Вашингтона. И приобретает от политики нейтралитета немалые выгоды. Потому что не присоединившаяся к НАТО страна по-прежнему не думает отказываться от российского газа, получая его и для себя, и для соседних стран."Австрия переполнена российским природным газом, в результате чего этот давний клиент "Газпрома" не только наращивает продажи соседям, но и откладывает постепенный отказ от подконтрольных Кремлю энергоносителей.Эта центральноевропейская страна уже более полувека служит распределительным центром для российских потоков энергоносителей: австрийские хранилища и трубопроводы исторически предназначены для транспортировки топлива в Венгрию, Германию, Италию и Словению. Государственная компания OMV AG имеет долгосрочный контракт с "Газпромом", по которому обязана закупать газ, доходящий до границ.Контракт с "Газпромом" рассчитан до 2040 года. Несмотря на боевые действия, "Газпром" продолжает снабжать газовый узел OMV в Баумгартене по трубопроводам через Украину. Более половины российского газа, идущего транзитом через Украину, попадает в Австрию", – с негодованием пишет об этом американское издание Bloomberg.США пытаются воздействовать на австрийское правительство, требуя от него отказаться от российских энергоносителей в пользу поставок американского газа, поступающего в немецкие терминалы.Австрийские компании обещают присоединиться в будущем к немецким газопроводам, но этот процесс идет ни шатко, ни валко. Потому что Вена элементарно заботится об интересах своих собственных потребителей, которые не хотят отказываться от стабильных поставок доступного по цене российского газа – ради дорогого, но политкорректного газа, привезенного из-за океана на танкерах.Похожие настроения господствуют и в Швейцарии, где на недавних выборах победила партия сторонников сохранения внеблокового нейтралитета.Местным избирателям не понравилось, что американские власти пытаются всеми правдами и неправдами направить швейцарское оружие Украине, а также выкручивают руки швейцарским банкам, принуждая их блокировать счета противников Вашингтона. Хотя это приводит банковские предприятия к разорению и последующему банкротству.Можно с уверенностью сказать, что нейтралитет со временем приобретет популярность во многих странах Европы. А призывы к расширению НАТО, наоборот, будут отвергнуты большинством – потому что они ведут к экономическим кризисам и разжигают новые войны.

https://ukraina.ru/20231024/1050434133.html

https://ukraina.ru/20231021/1050377870.html

https://ukraina.ru/20231129/1051558414.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, нато, газ, австрия, европа, финляндия, швеция, расширение, эрдоган, нейтралитет, сша