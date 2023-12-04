Работники автозавода "Урал" попросили Путина запретить подстрекателей протестных настроений - 04.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231204/1051734255.html
Работники автозавода "Урал" попросили Путина запретить подстрекателей протестных настроений
Работники автозавода "Урал" попросили Путина запретить подстрекателей протестных настроений - 04.12.2023 Украина.ру
Работники автозавода "Урал" попросили Путина запретить подстрекателей протестных настроений
Такие люди находятся под влиянием недружественных нашей стране организаций и фондов, заявили работники в видеообращении к президенту
2023-12-04T17:31
2023-12-04T17:31
новости
новости украины
иноагент
владимир путин
обращение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051734345_0:0:625:351_1920x0_80_0_0_15ae855193ee160e2132015c5a6313cb.jpg
Жители города Миасс и работники автозавода "Урал" записали видеообращение к президенту. Ролик опубликован в телеграм-канале "Челябинск, который смог".В связи с этим они попросили Владимира Путина инициировать принятие закона "ограничивающего возможность манипуляции общественным мнением со стороны иностранных информационных агентств и лиц, попавших под их влияние".
https://ukraina.ru/20231201/1051685851.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051734345_77:0:545:351_1920x0_80_0_0_bbd519602588a7e412b231cbc3c7a63c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, иноагент, владимир путин, обращение
Новости, Новости Украины, иноагент, Владимир Путин, обращение

Работники автозавода "Урал" попросили Путина запретить подстрекателей протестных настроений

17:31 04.12.2023
 
Работники автозавода "Урал" попросили Путина запретить подстрекателей протестных настроений
Работники автозавода Урал попросили Путина запретить подстрекателей протестных настроений
Читать в
Такие люди находятся под влиянием недружественных нашей стране организаций и фондов, заявили работники в видеообращении к президенту
Жители города Миасс и работники автозавода "Урал" записали видеообращение к президенту. Ролик опубликован в телеграм-канале "Челябинск, который смог".
"Интересы жителей и усилия власти направлены на развитие города. К огромному сожалению, находятся люди, которые пытаются манипулировать мнением большинства жителей, нагнетая негативные настроения. Они используют группы в соцсетях и мессенджерах, подстрекая к массовым и публичным мероприятиям. Есть мнение, что такие люди могут находиться под влиянием недружественных нашей стране организаций и фондов", – заявили работники.
В связи с этим они попросили Владимира Путина инициировать принятие закона "ограничивающего возможность манипуляции общественным мнением со стороны иностранных информационных агентств и лиц, попавших под их влияние".
Велопарковка с символикой телекомпании Дождь (иноагент) - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
1 декабря, 23:43
Минюст включил в реестр иноагентов писателя Эйдмана* и "Телеканал Дождь"**Реестр иностранных агентов пополнили писатель Игорь Эйдман*, правозащитница Анастасия Буракова*, а также объединение "Телеканал Дождь"** и проект "Ковчег"**. Соответствующее распоряжение вынесло министерство юстиции России
 
НовостиНовости УкраиныиноагентВладимир Путинобращение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27Порошенко обиделся, что всех взяли в США, а его – нет
18:19Сажают и бьют: что с происходит с европейскими ценностями на Украине
18:15Без болгарских БТР и американского оружия. Итоги 4 декабря на Украине
18:11Великобритания передала ВСУ многоцелевые ракеты Martlet
17:59"Низкий вам поклон": Путин поблагодарил волонтёров за помощь участникам СВО
17:53Алексей Борзенко: ВСУ бросили смертников на "линии Маннергейма", чтобы весной нанести России новый удар
17:31Работники автозавода "Урал" попросили Путина запретить подстрекателей протестных настроений
17:24Порошенко обжалует отказ выпустить его с Украины
17:20Капитуляция Украины в мечтах и в реальности
17:08Раскол между Зеленским и Залужным обернется катастрофой для ВСУ - Литовкин
17:05На фронте уничтожен первый мобилизованный в ВСУ подросток - СМИ
17:01Виктор Орбан, биография
16:46Польша разметила сапёрный батальон у границы с Белоруссией и Россией - министр обороны
16:45США смоделировали украинский "контрнаступ" с восьмой попытки - Washington Post
16:31Арсений Яценюк, биография
16:28Олег Тягнибок, биография
16:26Дмитрий Ярош, биография
16:23Петр Порошенко, биография
16:20Будущий айтишник ушел на СВО: "Надеюсь, поставим в Киеве флаг Адыгеи"
16:10Олаф Шольц, биография
Лента новостейМолния