Работники автозавода "Урал" попросили Путина запретить подстрекателей протестных настроений
Работники автозавода "Урал" попросили Путина запретить подстрекателей протестных настроений
Такие люди находятся под влиянием недружественных нашей стране организаций и фондов, заявили работники в видеообращении к президенту
Жители города Миасс и работники автозавода "Урал" записали видеообращение к президенту. Ролик опубликован в телеграм-канале "Челябинск, который смог".
"Интересы жителей и усилия власти направлены на развитие города. К огромному сожалению, находятся люди, которые пытаются манипулировать мнением большинства жителей, нагнетая негативные настроения. Они используют группы в соцсетях и мессенджерах, подстрекая к массовым и публичным мероприятиям. Есть мнение, что такие люди могут находиться под влиянием недружественных нашей стране организаций и фондов", – заявили работники.
В связи с этим они попросили Владимира Путина инициировать принятие закона "ограничивающего возможность манипуляции общественным мнением со стороны иностранных информационных агентств и лиц, попавших под их влияние".
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