https://ukraina.ru/20231204/1051734255.html

Работники автозавода "Урал" попросили Путина запретить подстрекателей протестных настроений

Работники автозавода "Урал" попросили Путина запретить подстрекателей протестных настроений - 04.12.2023 Украина.ру

Работники автозавода "Урал" попросили Путина запретить подстрекателей протестных настроений

Такие люди находятся под влиянием недружественных нашей стране организаций и фондов, заявили работники в видеообращении к президенту

2023-12-04T17:31

2023-12-04T17:31

2023-12-04T17:31

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Жители города Миасс и работники автозавода "Урал" записали видеообращение к президенту. Ролик опубликован в телеграм-канале "Челябинск, который смог".В связи с этим они попросили Владимира Путина инициировать принятие закона "ограничивающего возможность манипуляции общественным мнением со стороны иностранных информационных агентств и лиц, попавших под их влияние".

https://ukraina.ru/20231201/1051685851.html

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новости, новости украины, иноагент, владимир путин, обращение