https://ukraina.ru/20231204/1051727320.html

Выстроили оборону по советским стандартам - The Washington Post о ВС РФ в зоне СВО

Выстроили оборону по советским стандартам - The Washington Post о ВС РФ в зоне СВО - 04.12.2023 Украина.ру

Выстроили оборону по советским стандартам - The Washington Post о ВС РФ в зоне СВО

Россия реализовала собственную оборонную доктрину и построила сложную систему траншей, которые порой уходили в лес, предоставляя солдатам возможность для отступления

2023-12-04T15:27

2023-12-04T15:27

2023-12-04T15:27

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контрнаступление

сша

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Оборона, которую российские войска выстроили в зоне СВО, ожидая контрнаступления ВСУ, соответствовала советским стандартам. Об этом говорится в статье The Washington Post от 4 декабря, посвященной планированию и подготовке украинского контрнаступления в июне 2023 года.Это был один из тех случаев, когда Россия реализовала собственную доктрину, отмечается в публикации. "После болезненных поражений в Харьковской области и Херсоне осенью 2022 года" Россия, сделала разворот, сосредоточив свое внимание на обороне, а не на захвате новых территорий, подчеркивают авторы американского издания.The Washington Post приводит мнение Руслана Леваева - аналитика и соучредителя группы Conflict Intelligence Team, которая отслеживает российскую военную деятельность на Украине с 2014 года. По его словам, по мере того, как война продолжалась, российские войска адаптировались и стали рыть более сухие зигзагообразные траншеи, которые лучше защищали солдат от обстрелов.Эти траншеи со временем становились все более изощренными, они переходили в лес, предоставляя защитникам лучшие возможности для отступления. Русские построили туннели между позициями, чтобы противостоять широкому использованию беспилотников со стороны ВСУ, отметил Леваев.Траншеи были частью многоуровневой обороны, которая включала плотные минные поля, бетонные пирамиды, известные как зубы дракона, и противотанковые рвы. Если бы минные поля были обезврежены, у российских войск были бы ракетные системы для их повторной установки, отметило издание.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, контрнаступление, сша