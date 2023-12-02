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Дубинского избили в киевском СИЗО - адвокаты

Дубинского избили в киевском СИЗО - адвокаты - 02.12.2023 Украина.ру

Дубинского избили в киевском СИЗО - адвокаты

Содержащийся под стражей в связи с подозрениями в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский 2 декабря сообщил адвокатам о нанесении ему побоев в СИЗО, говорится в телеграм-канале депутата

2023-12-02T17:23

2023-12-02T17:23

2023-12-02T17:24

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новости

адвокат

сизо

избиение

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"Неизвестные лица избили народного депутата, о чем он заявил своим адвокатам, а также администрации СИЗО. Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра", - говорится в посте.Дубинский отметил, что требует приезда начальника Киевского следственного изолятора, а также немедленной реакции министра юстиции Украина Дениса Малюськи, генерального прокурора Андрея Костина и министра внутренних дел страны Игоря Клименко.По словам адвокатов депутата, существует реальная угроза для его здоровья и жизни, так как, по их мнению, "кто-то прямо заинтересован в физическом устранении Дубинского в условиях Киевского СИЗО". Адвокаты требуют немедленного решения о переводе Дубинского в следственный изолятор СБУ в целях обеспечения его безопасности.В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. После помещения его под стражу тексты в канале размещают адвокаты Дубинского. Незадолго до ареста и помещения под стражу Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.

https://ukraina.ru/20230810/1048604782.html

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дубинский, новости, адвокат, сизо, избиение