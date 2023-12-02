Дубинского избили в киевском СИЗО - адвокаты - 02.12.2023 Украина.ру
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Дубинского избили в киевском СИЗО - адвокаты
Дубинского избили в киевском СИЗО - адвокаты - 02.12.2023 Украина.ру
Дубинского избили в киевском СИЗО - адвокаты
Содержащийся под стражей в связи с подозрениями в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский 2 декабря сообщил адвокатам о нанесении ему побоев в СИЗО, говорится в телеграм-канале депутата
2023-12-02T17:23
2023-12-02T17:24
дубинский
новости
адвокат
сизо
избиение
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"Неизвестные лица избили народного депутата, о чем он заявил своим адвокатам, а также администрации СИЗО. Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра", - говорится в посте.Дубинский отметил, что требует приезда начальника Киевского следственного изолятора, а также немедленной реакции министра юстиции Украина Дениса Малюськи, генерального прокурора Андрея Костина и министра внутренних дел страны Игоря Клименко.По словам адвокатов депутата, существует реальная угроза для его здоровья и жизни, так как, по их мнению, "кто-то прямо заинтересован в физическом устранении Дубинского в условиях Киевского СИЗО". Адвокаты требуют немедленного решения о переводе Дубинского в следственный изолятор СБУ в целях обеспечения его безопасности.В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. После помещения его под стражу тексты в канале размещают адвокаты Дубинского. Незадолго до ареста и помещения под стражу Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
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452
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дубинский, новости, адвокат, сизо, избиение
Дубинский, Новости, адвокат, СИЗО, избиение

Дубинского избили в киевском СИЗО - адвокаты

17:23 02.12.2023 (обновлено: 17:24 02.12.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.uaАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.ua
Читать в
Содержащийся под стражей в связи с подозрениями в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский 2 декабря сообщил адвокатам о нанесении ему побоев в СИЗО, говорится в телеграм-канале депутата
"Неизвестные лица избили народного депутата, о чем он заявил своим адвокатам, а также администрации СИЗО. Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра", - говорится в посте.
Дубинский отметил, что требует приезда начальника Киевского следственного изолятора, а также немедленной реакции министра юстиции Украина Дениса Малюськи, генерального прокурора Андрея Костина и министра внутренних дел страны Игоря Клименко.
По словам адвокатов депутата, существует реальная угроза для его здоровья и жизни, так как, по их мнению, "кто-то прямо заинтересован в физическом устранении Дубинского в условиях Киевского СИЗО".
Адвокаты требуют немедленного решения о переводе Дубинского в следственный изолятор СБУ в целях обеспечения его безопасности.
В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. После помещения его под стражу тексты в канале размещают адвокаты Дубинского. Незадолго до ареста и помещения под стражу Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
10 августа, 13:30
На Дубинского надели электронный браслет Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров, избрав меру пресечения для депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского в виде личного обязательства, передают 10 августа местные СМИ
 
ДубинскийНовостиадвокатСИЗОизбиение
 
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Заголовок открываемого материала
17:23Дубинского избили в киевском СИЗО - адвокаты
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