https://ukraina.ru/20231202/1051695728.html

Какую смерть выберет Зеленский и для чего возвращается Порошенко: Царёв о банке с пауками на Украине

Какую смерть выберет Зеленский и для чего возвращается Порошенко: Царёв о банке с пауками на Украине - 02.12.2023 Украина.ру

Какую смерть выберет Зеленский и для чего возвращается Порошенко: Царёв о банке с пауками на Украине

Депутат Верховной рады Украины IV – VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Крыму после шторма, а также объяснил, с чем связано... Украина.ру, 02.12.2023

2023-12-02T14:59

2023-12-02T14:59

2023-12-02T14:59

олег царев

крым

скифское золото

владимир зеленский

контрнаступление

давид арахамия

петр порошенко

сша

сериал

авдеевка

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Депутат Верховной рады Украины IV – VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Крыму после шторма, а также объяснил, с чем связано беспокойство украинских элит, почему Зеленскому угрожает политическая или реальная смерть, а также что будет с мечтами Киева: 00:45 – Крымский полуостров после шторма.03:00 – Судьба скифского золота.05:14 – Тревога украинских элит.14:23 – Мечты Киева: контрнаступление, НАТО и ЕС.19:35 – Подписание мира с Россией.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

олег царев, крым, скифское золото, владимир зеленский, контрнаступление, давид арахамия, петр порошенко, сша, сериал, авдеевка, валерий залужный, нато, видео