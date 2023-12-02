Какую смерть выберет Зеленский и для чего возвращается Порошенко: Царёв о банке с пауками на Украине - 02.12.2023 Украина.ру
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Какую смерть выберет Зеленский и для чего возвращается Порошенко: Царёв о банке с пауками на Украине
Какую смерть выберет Зеленский и для чего возвращается Порошенко: Царёв о банке с пауками на Украине - 02.12.2023 Украина.ру
Какую смерть выберет Зеленский и для чего возвращается Порошенко: Царёв о банке с пауками на Украине
Депутат Верховной рады Украины IV – VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Крыму после шторма, а также объяснил, с чем связано... Украина.ру, 02.12.2023
2023-12-02T14:59
2023-12-02T14:59
олег царев
крым
скифское золото
владимир зеленский
контрнаступление
давид арахамия
петр порошенко
сша
сериал
авдеевка
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Депутат Верховной рады Украины IV – VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Крыму после шторма, а также объяснил, с чем связано беспокойство украинских элит, почему Зеленскому угрожает политическая или реальная смерть, а также что будет с мечтами Киева: 00:45 – Крымский полуостров после шторма.03:00 – Судьба скифского золота.05:14 – Тревога украинских элит.14:23 – Мечты Киева: контрнаступление, НАТО и ЕС.19:35 – Подписание мира с Россией.
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олег царев, крым, скифское золото, владимир зеленский, контрнаступление, давид арахамия, петр порошенко, сша, сериал, авдеевка, валерий залужный, нато, видео
Олег Царев, Крым, скифское золото, Владимир Зеленский, контрнаступление, Давид Арахамия, Петр Порошенко, США, сериал, Авдеевка, Валерий Залужный, НАТО

Какую смерть выберет Зеленский и для чего возвращается Порошенко: Царёв о банке с пауками на Украине

14:59 02.12.2023
 
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Депутат Верховной рады Украины IV – VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Крыму после шторма, а также объяснил, с чем связано беспокойство украинских элит, почему Зеленскому угрожает политическая или реальная смерть, а также что будет с мечтами Киева:
00:45 – Крымский полуостров после шторма.
03:00 – Судьба скифского золота.
05:14 – Тревога украинских элит.
14:23 – Мечты Киева: контрнаступление, НАТО и ЕС.
19:35 – Подписание мира с Россией.
 
Олег ЦаревКрымскифское золотоВладимир ЗеленскийконтрнаступлениеДавид АрахамияПетр ПорошенкоСШАсериалАвдеевкаВалерий ЗалужныйНАТО
 
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