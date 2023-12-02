В сети появился документ о запрете выезда Порошенко - 02.12.2023 Украина.ру
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В сети появился документ о запрете выезда Порошенко
В сети появился документ о запрете выезда Порошенко - 02.12.2023 Украина.ру
В сети появился документ о запрете выезда Порошенко
Фото распоряжения об отмене разрешения на выезд за границу для бывшего президента Украины Петра Порошенко опубликовала в сети председатель его же партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко
2023-12-02T01:42
2023-12-02T01:42
новости
украина
петр порошенко
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Документ подписал первый вице-спикер Александр Корниенко, заявлявший ранее, что выезд экс-президенту запретили после получения спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком письма с грифом "Для служебного пользования", содержание которого секретно. Распоряжение датировано 29 ноября. Выходит, что Порошенко либо по какой-то причине не проинформировали о запрете на выезд, либо он знал, но всё равно поехал, чтобы устроить скандал. Днём, 1 декабря, стало известно, что пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейской солидарности" Петру Порошенко отказали в выезде из страны. По его словам, в Польше и в США у него были запланированы "десятки" встреч, в том числе с новым спикером палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Украинские СМИ назвали происходящее войной между политиками.
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новости, украина, петр порошенко
Новости, Украина, Петр Порошенко

В сети появился документ о запрете выезда Порошенко

01:42 02.12.2023
 
© Петро Порошенко телеграм-канал
© Петро Порошенко телеграм-канал
Читать в
Фото распоряжения об отмене разрешения на выезд за границу для бывшего президента Украины Петра Порошенко опубликовала в сети председатель его же партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко

"Считать распоряжение главы Верховной Рады Украины от 26 ноября 2023 года 1276 "О командировке народного депутата Украины Порошенко П.О. в Соединённые Штаты Америки" отменённым", – сказано в тексте.

Документ подписал первый вице-спикер Александр Корниенко, заявлявший ранее, что выезд экс-президенту запретили после получения спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком письма с грифом "Для служебного пользования", содержание которого секретно.
Распоряжение датировано 29 ноября. Выходит, что Порошенко либо по какой-то причине не проинформировали о запрете на выезд, либо он знал, но всё равно поехал, чтобы устроить скандал.
Днём, 1 декабря, стало известно, что пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейской солидарности" Петру Порошенко отказали в выезде из страны. По его словам, в Польше и в США у него были запланированы "десятки" встреч, в том числе с новым спикером палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Украинские СМИ назвали происходящее войной между политиками.
 
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