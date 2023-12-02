https://ukraina.ru/20231202/1051686951.html

В сети появился документ о запрете выезда Порошенко

В сети появился документ о запрете выезда Порошенко - 02.12.2023 Украина.ру

В сети появился документ о запрете выезда Порошенко

Фото распоряжения об отмене разрешения на выезд за границу для бывшего президента Украины Петра Порошенко опубликовала в сети председатель его же партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко

2023-12-02T01:42

2023-12-02T01:42

2023-12-02T01:42

новости

украина

петр порошенко

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Документ подписал первый вице-спикер Александр Корниенко, заявлявший ранее, что выезд экс-президенту запретили после получения спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком письма с грифом "Для служебного пользования", содержание которого секретно. Распоряжение датировано 29 ноября. Выходит, что Порошенко либо по какой-то причине не проинформировали о запрете на выезд, либо он знал, но всё равно поехал, чтобы устроить скандал. Днём, 1 декабря, стало известно, что пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейской солидарности" Петру Порошенко отказали в выезде из страны. По его словам, в Польше и в США у него были запланированы "десятки" встреч, в том числе с новым спикером палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Украинские СМИ назвали происходящее войной между политиками.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, петр порошенко