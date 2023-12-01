https://ukraina.ru/20231201/1051682011.html

Невыездной и опасный Порошенко. Итоги 1 декабря на Украине

Невыездной и опасный Порошенко. Итоги 1 декабря на Украине - 01.12.2023 Украина.ру

Невыездной и опасный Порошенко. Итоги 1 декабря на Украине

Пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейской солидарности" Петру Порошенко отказали в выезде из страны

2023-12-01T19:11

2023-12-01T19:11

2023-12-01T19:12

хроники

эксклюзив

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О том, что Порошенко не выпустили за границу стало известно днём 1 декабря, когда появилось видео, на котором пятый президент страны и лидер "Евросолидарности" обращается к народу."У мена на руках, и он (пограничник — Ред.) это видит, есть распоряжение главы Верховной Рады для командировки", - рассказал Порошенко, показав документ, дававший ему право выехать из страны для поездки в США.По его словам, он не верил в самодеятельность пограничников.“Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента”, - отметил Порошенко.По его словам, в Польше и в США у него были запланированы "десятки" встреч, в том числе с новым спикером палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном.Прокомментировали случай с Порошенко в его партии."Порошенко не выпустили в командировку в США, хотя он имел подписанное Стефанчуком распоряжение. В Вашингтоне Пётр Порошенко имел встречи с республиканцами и демократами, конгрессменами и сенаторами. В Польше должен был говорить о разблокировании границы. Мне с Иванной Климпуш-Цинцадзе и Марией Ионовой командировку не дали, хотя у нас должны быть встречи в Конгрессе, Пентагоне и Госдепе. В США сейчас дискуссии о помощи Украины. Мы, наша команда, делает всё, чтобы в декабре проголосовали за предоставление помощи. Пётр Порошенко весь свой авторитет и связи направляет на то, чтобы выбивать для Украины оружие и помощи. Какие бы ни были у нас внутренние дискуссии, никогда не выплескиваем их за границей, работая на единство", - подчеркнула сопредседатель фракции "Европейской солидарности" в Верховной Раде Ирина Геращенко.По её словам, "по приказу Банковой депутатам "ЕС" избирательно дают командировки" и тем самым "фактически блокируют" межпарламентскую деятельность этой политсилы."Наши командировки были за наш счёт. Тем временем сейчас в США группа слуг (представителей правящей партии "Слуга народа" - Ред.) с адвокационным визитом, командировка финансируется из бюджета Верховной Рады. Двойные стандарты", - подытожила Геращенко.Как заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, разрешение на командировку Порошенко было отменено."Касательно народного депутата, о котором вы интересуетесь, у пограничников есть подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому его не пропустили через государственную границу", - указал Демченко.Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии этому же агентству заявил, что это он отменил распоряжение спикера Руслана Стефанчука о командировке Порошенко."Что касается основания для формирования такого решения, к сожалению, в прямом эфире, в коммуникации, я не имеют права такое говорить, ведь в адрес Верховной Рады поступило письмо для служебного пользования, на основании которого мы вместе с аппаратом и создали это распоряжение", - указал Корниенко в видео, которое агентству передала его пресс-служба.Тем временем в украинских СМИ распространилось видео с негодующим Порошенко, который обещал пограничнику, что последний пожалеет о своём поведении. Предъявленные ему документы об отмене командировки пятый президент Украины назвал "филькиной грамотой".Некоторые СМИ на Украине назвали происходящее "агонией Офиса президента Украины"."Зеленский дал указание не выпускать Порошенко из Украины, чтобы сорвать ему встречу с западным лобби в США. Зеленский и Ермак пошли топорно беспределить (в кейсе дискредитации Залужного также топорная игра ОП). Теперь они в ручном режиме запрещают своим политическим оппонентам выезжать из страны, даже на международные встречи, где будет прокачиваться Украинский вопрос. Это агония от ОП", - отмечалось в публикации телеграм-канала "Легитимный".Другой популярный в стране телеграм-канал "ЗеРада" заявил, что "Зеленский и Ермак всё больше идут ва-банк".Позже этот же канал назвал происходящее войной между политиками."Появилось видео общения Порошенко с пограничниками, которые не выпустили его за границу. Вице-спикер Рады Корниенко сообщил, что Порошенко отменили международную командировку после получения спикером ВР письма с грифом "Для служебного пользования", содержание которого нельзя разглашать. Банковой важно ограничить любые личные контакты "оппозиции" с Западом, чтобы максимально усложнить коммуникацию "заговорщикам". Война идёт уже открытая", - указывалось в публикации канала.Ранее этот же канал писал о том, что США обдумывают замену Зеленского из-за его непримиримой позиции по отношению к переговорам с Россией, присматриваясь к спикеру Верховной Рады Стефанчуку."Параллельно Порошенко очень хочет стать спикером и и. о. президента, но в посольстве считают этот вариант слишком рискованным. Уж очень высокий антирейтинг у Петра Алексеевича, что может плохо сказаться на настроениях как военных так и гражданских", - указывалось в той публикации.При этом "если вдруг Стефанчук откажется двигаться в сторону мира, ему готовят замену"."Единственным кандидатом в Раде с низким антирейтингом в народе можно считать Дмитрия Разумкова. Именно пару Разумков (и. о. президента) — Залужный (главнокомандующий) американцы считают наиболее оптимальной для трансфера. Важным фактором является то, что Дмитрий возглавлял список "слуг" в 2019-м, поэтому имеет влияние во фракции и реально пользуется уважением среди депутатов. Для придания устойчивости конструкции к тандему присоединится Кличко (местные советы), а также будет оказана поддержка со стороны Порошенко (согласовано) и Тимошенко(она никуда не денется). На первом этапе будет сформировано правительство народного единства из большинства фракций, что должно на какое-то время консолидировать общество", - указывалось в публикации.Таким образом, нежелание выпускать Порошенко с Украины может быть связано с опасением Офиса президента по поводу дальнейших контактов пятого президента Украины с американцами.

https://ukraina.ru/20231201/1051662714.html

https://ukraina.ru/20231201/1051652631.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив