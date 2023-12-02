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Разрядка отменяется. Китай и США продолжают конфронтацию

Разрядка отменяется. Китай и США продолжают конфронтацию - 02.12.2023 Украина.ру

Разрядка отменяется. Китай и США продолжают конфронтацию

Спустя две недели со дня встречи в Сан-Франциско председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом, можно с уверенностью сказать, что личное общение глав двух сильнейших держав мира не принесло ожидаемой разрядки напряжённости в отношениях.

2023-12-02T14:03

2023-12-02T14:03

2023-12-02T14:03

эксклюзив

китай

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В Китае остаётся понимание необходимости тщательной подготовки к возможному нападению со стороны воинственного противника.В конце октября и начале ноября весь Китай обсуждал вероятность личного участия Си в саммите АТЭС, и, судя по доносящимся тогда до нас голосам граждан страны, простые китайцы, хотя и надеялись на улучшение отношений с США, но считали, что руководителю страны в Сан-Франциско ехать было незачем. О самой поездке было заявлено в самый её канун, тогда же официальные СМИ захлестнул поток позитивных материалов о необходимости улучшения отношений с США. Не преминули провести и исторические параллели. Предстоящую встречу Си с Байденом сравнивали по важности с исторической встречей Мао с Никсоном в 1972 году. Но как и предполагали простые граждане, встреча не только не принесла результатов, но лишила две страны возможности в ближайшие годы вернуться к продолжению диалога на высшем уровне. Тот факт, что заявление Байдена о "встрече с диктатором" не было предано огласке в КНР, уже говорит о многом и поэтому можно делать некоторые выводы.Независимо от каких-либо изменений и возможных обещаний американской администрации, позиция китайского руководства останется по-прежнему довольно жесткой. Верить американцам в Пекине больше не намерены. Встреча в Сан-Франциско дала Китаю чётко понимание того, что США не отступят от своих гегемонистских целей. Поэтому Китай и дальше будет требовать соблюдения принципа "одного Китая", выступать против независимости Тайваня и за прекращение милитаризации острова по подобию того, что было сделано вашингтонскими администрациями в отношении Украины. Китай будет и дальше настаивать на том, что ни одна из мировых держав не имеет права вмешиваться во внутренние дела Китая.Ведущие американские аналитические центры и СМИ утверждают, что растущие разногласия между Китаем и США по тайваньскому вопросу подталкивают Китай к занятию более жесткой позиции и активации усилий по военному решению вопроса. По мнению газеты "Вашингтон Пост" Китай стремится к воссоединению и ожидает от международного сообщества либо помощи, либо принятия этой реальности. Игнорирование намерений китайского руководства, по мнению газеты, было бы серьезной политической ошибкой. Но, судя по уклончивой реакции Байдена на выдвинутые китайской стороной требования, Вашингтон не принимает условий Пекина. Именно поэтому сразу после окончания встречи, в американской прессе начали муссировать тему вероятности военного противостояния за Тайвань, дескать, даже нынешние продажи оружия США Тайваню могут не послужить эффективным сдерживающим фактором, а наоборот, лишь ускорят вероятность конфликта. Вашингтон продолжает провоцировать Пекин на конфликт.Анализируя военный потенциал сторон, можно сказать, что показатели Китая растут семимильными шагами. Согласно отчету американских военных китайский флот насчитывает 355 боевых кораблей, что на 50 больше, чем у США, и способен нести 4068 ударных ракет. Хотя это количество не дотягивает до 15000 ракет США, но китайская военная мощь сконцентрирована в западной части Тихого океана, тогда как американские силы рассредоточены по всему земному шару.Правда за хорошими показателями развития китайского ВПК скрываются и другие объективные реалии: жители самого Тайваня не верят в "мирное воссоединение" с Китаем. Недавний раскол в правящей партии и постоянный рост поддержки сторонников независимости косвенно указывает на то, что большинство тайваньцев также сомневаются в вероятности скорой войны за обладание островом. Как считают жители острова, материк просто не готов к конфронтации с объединённым Западом. Да и, учитывая опыт российско-украинского конфликта и сравнивая ситуацию и настроения в обществе, в Пекине хорошо понимают, что гонконгский сценарий по объединению с материком вряд ли подходит для применения на Тайване.Анализируя политический ландшафт США, можно сказать, что "противодействие Китаю через Тайвань" стало двухпартийным консенсусом и национальной стратегией. Американская военная помощь Тайваню не ослабевает даже на фоне ошеломляющего государственного долга. На следующий день после встречи в Сан-Франциско пресс-секретарь Белого дома объявил о продолжении военной помощи Тайваню: за одну ночь американские военные самолеты доставили на Тайвань 80 000 комплектов индивидуального снаряжения для военнослужащих и 1000 пулеметов M240B. Несмотря на требование Китая "прекратить вооружать Тайвань", США не готовы остановиться.Многие в КНР сходятся во мнении, что США отходят от символизма прошлого года: помпезных визитов вашингтонских политиков, подобных Пелоси, уже больше не будет, зато будет поставляться вооружение. Как указывают китайские аналитики, недавняя помощь США Тайваню направлена на повышение навыков островных военных ведения боёв в городских условиях. И похоже, это и станет центральным элементом будущих военных поставок, потенциально включающих создание резервов боеприпасов, линий по производству оружия и организации совместных мер по укреплению боевого потенциала жителей Тайваня.Как отмечалось выше, данные опросов общественного мнения указывают на то, что жители острова особо и не желают воссоединения с материковым Китаем. В основном это обусловлено выгодами, которые жители острова извлекают из международного порядка, навязанного Западом, и возможности быть приближенными к "золотому миллиарду". В случае же воссоединения все эти преимущества, от которых сегодня жители острова, находящиеся под защитой США, извлекают определённые выгоды, - исчезнут. Опираясь на опыт раздувания кампании в поддержку режима Зеленского, Вашингтон и Тайбэй прилагают огромные усилия по интернационализации тайваньского вопроса. Интернационализация темы защиты Тайваня служит хорошим подспорьем для США в сдерживании Китая. В Пекине это хорошо понимают и, судя по затиханию "американской темы", ведут серьезную подготовку к потенциальным военным столкновениям стараясь не отвечать на провокации флота США в Южно–Китайском море и, по контрасту с прошлым годом, вообще меньше говорят о Тайване.Конфронтация между США и КНР в ближайшие годы будет либо затихать, либо набирать обороты, но заметного улучшения отношений не предвидится. Вашингтон, маскируя истинную причину разногласий с Пекином, постоянно обвиняет руководство КНР в желании занять место мирового гегемона в политике и экономике и практически не упоминает социалистического характера китайской государственности. Пекин также избегает афишировать свою приверженность идеям построения социализма с учётом национальной специфики. Открытый в 2021 году Музей истории КПК – важное свидетельство того, что Китай не навязывает своё мировоззрение иностранным государствам: все экспозиции музея сопровождены комментариями на китайском языке, как бы намекая на то, что это закрытая тема, экспорт революции не возможен. Другими словами – и Китай и США избегают говорить об идеологических противоречиях.В этом, кстати, заключается уникальность ситуации в отношениях между РФ и КНР. Россия и Китай – страны с различным общественным строем, но колесо истории повернулось так, что между нашими странами нет разногласий на политическом и идеологическом уровне. У нас есть общее понимание того, что наши страны могут и должны мирно сосуществовать. Миролюбие – в крови наших народов. За всю историю русско-китайских, советско-китайских, и теперь российско-китайских отношений между двумя государствами не было крупномасштабных войн. Мы ссорились и мирились и всегда продолжали жить по соседству, а иначе и нельзя. Американский же империализм не смог мирно сосуществовать с советским социализмом. Не сможет он сосуществовать и с социализмом с китайской спецификой. О том, когда наступит развязка, ни в Вашингтоне, ни в Пекине не любят говорить публично. Поэтому, все прогнозы международных аналитиков и экспертов о том, что Китай рано или поздно будет вынужден договариваться с США по совместному сосуществованию и делению мира на зоны влияния, оставим на совести самих экспертов. Столкновение же – дело времени.

https://ukraina.ru/20231003/1049877606.html

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, китай