"Ты пожалеешь об этом": Корниенко не разрешил Порошенко уехать за границу - 01.12.2023 Украина.ру
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"Ты пожалеешь об этом": Корниенко не разрешил Порошенко уехать за границу
"Ты пожалеешь об этом": Корниенко не разрешил Порошенко уехать за границу - 01.12.2023 Украина.ру
"Ты пожалеешь об этом": Корниенко не разрешил Порошенко уехать за границу
Корниенко не разрешил Порошенко поехать в командировку за границу на основании служебного письма, сообщает "Интерфакс-Украина"
2023-12-01T18:10
2023-12-01T18:10
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петр порошенко
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко запретил командировку народного депутата Петра Порошенко (фракция "Европейская солидарность") за границу. Причиной стал некий документ для служебного пользования.Утром 1 декабря лидер украинской партии "Европейская солидарность" Порошенко в своём телеграм-канале опубликовал видео, на котором пограничники отказываются выпускать его из страны. "Вы срываете встречу. &lt;...&gt; Эта филькина грамота меня не касается. Вы пожалеете об этом!", - заявил экс-президент, возвращая пограничнику лист с его планшета.Политик убеждён, что пограничники действовали не по собственной инициативе, а это было распоряжение Офиса президента. Он уверял сотрудников погранслужбы, что в Польше и США у него запланированы десятки разных встреч.
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новости, новости украины, петр порошенко
Новости, Новости Украины, Петр Порошенко

"Ты пожалеешь об этом": Корниенко не разрешил Порошенко уехать за границу

18:10 01.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро ПорошенкоПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
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Корниенко не разрешил Порошенко поехать в командировку за границу на основании служебного письма, сообщает "Интерфакс-Украина"
Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко запретил командировку народного депутата Петра Порошенко (фракция "Европейская солидарность") за границу. Причиной стал некий документ для служебного пользования.
"Что касается оснований для формирования такого решения, к сожалению, в прямом эфире я не имею права такое говорить, поскольку в адрес Верховной Рады поступило письмо для служебного пользования, на основании которого мы вместе с аппаратом и создали это распоряжение", – сообщает со ссылкой на Корниенко.
Утром 1 декабря лидер украинской партии "Европейская солидарность" Порошенко в своём телеграм-канале опубликовал видео, на котором пограничники отказываются выпускать его из страны.
"Вы срываете встречу. <...> Эта филькина грамота меня не касается. Вы пожалеете об этом!", - заявил экс-президент, возвращая пограничнику лист с его планшета.
Политик убеждён, что пограничники действовали не по собственной инициативе, а это было распоряжение Офиса президента. Он уверял сотрудников погранслужбы, что в Польше и США у него запланированы десятки разных встреч.
В Киеве рассмотрели апелляцию по делу экс-президента Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
14:53
Госпогранслужба Украины объяснила, почему Порошенко не пустили в ПольшуБывшего президента Украины Петра Порошенко не выпустили из страны, так как Верховная Рада отменила выписанную ему командировку, пояснил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Его слова приводит телеграм-канал "Политика Страны"
 
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