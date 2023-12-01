https://ukraina.ru/20231201/1051679469.html

"Ты пожалеешь об этом": Корниенко не разрешил Порошенко уехать за границу

"Ты пожалеешь об этом": Корниенко не разрешил Порошенко уехать за границу - 01.12.2023 Украина.ру

"Ты пожалеешь об этом": Корниенко не разрешил Порошенко уехать за границу

Корниенко не разрешил Порошенко поехать в командировку за границу на основании служебного письма, сообщает "Интерфакс-Украина"

2023-12-01T18:10

2023-12-01T18:10

2023-12-01T18:10

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новости украины

петр порошенко

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Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко запретил командировку народного депутата Петра Порошенко (фракция "Европейская солидарность") за границу. Причиной стал некий документ для служебного пользования.Утром 1 декабря лидер украинской партии "Европейская солидарность" Порошенко в своём телеграм-канале опубликовал видео, на котором пограничники отказываются выпускать его из страны. "Вы срываете встречу. <...> Эта филькина грамота меня не касается. Вы пожалеете об этом!", - заявил экс-президент, возвращая пограничнику лист с его планшета.Политик убеждён, что пограничники действовали не по собственной инициативе, а это было распоряжение Офиса президента. Он уверял сотрудников погранслужбы, что в Польше и США у него запланированы десятки разных встреч.

https://ukraina.ru/20231201/1051667997.html

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2023

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новости, новости украины, петр порошенко