"Ты пожалеешь об этом": Корниенко не разрешил Порошенко уехать за границу
Корниенко не разрешил Порошенко поехать в командировку за границу на основании служебного письма, сообщает "Интерфакс-Украина"
Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко запретил командировку народного депутата Петра Порошенко (фракция "Европейская солидарность") за границу. Причиной стал некий документ для служебного пользования.
"Что касается оснований для формирования такого решения, к сожалению, в прямом эфире я не имею права такое говорить, поскольку в адрес Верховной Рады поступило письмо для служебного пользования, на основании которого мы вместе с аппаратом и создали это распоряжение", – сообщает со ссылкой на Корниенко.
Утром 1 декабря лидер украинской партии "Европейская солидарность" Порошенко в своём телеграм-канале опубликовал видео, на котором пограничники отказываются выпускать его из страны.
"Вы срываете встречу. <...> Эта филькина грамота меня не касается. Вы пожалеете об этом!", - заявил экс-президент, возвращая пограничнику лист с его планшета.
Политик убеждён, что пограничники действовали не по собственной инициативе, а это было распоряжение Офиса президента. Он уверял сотрудников погранслужбы, что в Польше и США у него запланированы десятки разных встреч.
14:53Госпогранслужба Украины объяснила, почему Порошенко не пустили в ПольшуБывшего президента Украины Петра Порошенко не выпустили из страны, так как Верховная Рада отменила выписанную ему командировку, пояснил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Его слова приводит телеграм-канал "Политика Страны"