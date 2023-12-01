Порошенко не выпустили с Украины - 01.12.2023 Украина.ру
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Порошенко не выпустили с Украины
Порошенко не выпустили с Украины - 01.12.2023 Украина.ру
Порошенко не выпустили с Украины
Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пропустили на украинско-польской границе. Об этом он сообщил 1 декабря в своём телеграм-канале
2023-12-01T11:46
2023-12-01T11:46
новости
украина
петр порошенко
граница
государственная граница
пограничники
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Лидер украинской партии "Европейская солидарность" убеждён, что пограничники действовали не по собственной инициативе, а это было распоряжение Офиса президента."Каждый может сам догадаться, кто же отменил документ, подписанный спикером парламента", добавил он.Порошенко убеждал пограничников, что в Польше и США у него запланированы десятки разных встреч.С поляками экс-президент якобы планировал договориться о снятии блокады перевозчиков на границе. С американцами – об обеспечении финансирования военной помощи, которая почти иссякла в этом году.Помимо этого, якобы сорвалась встреча с новым спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, петр порошенко, граница, государственная граница, пограничники
Новости, Украина, Петр Порошенко, граница, государственная граница, пограничники

Порошенко не выпустили с Украины

11:46 01.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча П. Порошенко с представителями бизнеса в Киеве
Встреча П. Порошенко с представителями бизнеса в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пропустили на украинско-польской границе. Об этом он сообщил 1 декабря в своём телеграм-канале
"Вновь театр абсурда на границе. Имею подписанную командировку председателем Верховной Рады, но пограничники меня не пропустили", - написал Порошенко.
© Петро Порошенко телеграм-канал
© Петро Порошенко телеграм-канал
Лидер украинской партии "Европейская солидарность" убеждён, что пограничники действовали не по собственной инициативе, а это было распоряжение Офиса президента.
"Каждый может сам догадаться, кто же отменил документ, подписанный спикером парламента", добавил он.
Порошенко убеждал пограничников, что в Польше и США у него запланированы десятки разных встреч.
С поляками экс-президент якобы планировал договориться о снятии блокады перевозчиков на границе. С американцами – об обеспечении финансирования военной помощи, которая почти иссякла в этом году.
Помимо этого, якобы сорвалась встреча с новым спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

"Поэтому то, что произошло сегодня на границе — это не мелкое вредительство. Это антиукраинская диверсия. Это не просто препятствование дипломатической работе всей моей команды а, к сожалению, удар по обороноспособности Украины", - резюмировал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Вчера, 13:25
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