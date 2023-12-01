https://ukraina.ru/20231201/1051658059.html

Порошенко не выпустили с Украины

Порошенко не выпустили с Украины - 01.12.2023 Украина.ру

Порошенко не выпустили с Украины

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пропустили на украинско-польской границе. Об этом он сообщил 1 декабря в своём телеграм-канале

2023-12-01T11:46

2023-12-01T11:46

2023-12-01T11:46

новости

украина

петр порошенко

граница

государственная граница

пограничники

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Лидер украинской партии "Европейская солидарность" убеждён, что пограничники действовали не по собственной инициативе, а это было распоряжение Офиса президента."Каждый может сам догадаться, кто же отменил документ, подписанный спикером парламента", добавил он.Порошенко убеждал пограничников, что в Польше и США у него запланированы десятки разных встреч.С поляками экс-президент якобы планировал договориться о снятии блокады перевозчиков на границе. С американцами – об обеспечении финансирования военной помощи, которая почти иссякла в этом году.Помимо этого, якобы сорвалась встреча с новым спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.

https://ukraina.ru/20231130/1051620245.html

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новости, украина, петр порошенко, граница, государственная граница, пограничники