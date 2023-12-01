https://ukraina.ru/20231201/1051658059.html
Порошенко не выпустили с Украины
Порошенко не выпустили с Украины - 01.12.2023 Украина.ру
Порошенко не выпустили с Украины
Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пропустили на украинско-польской границе. Об этом он сообщил 1 декабря в своём телеграм-канале
2023-12-01T11:46
2023-12-01T11:46
2023-12-01T11:46
новости
украина
петр порошенко
граница
государственная граница
пограничники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103322/33/1033223369_0:0:2620:1475_1920x0_80_0_0_6ceece614ef58c698b368cc07e9deba7.jpg
Лидер украинской партии "Европейская солидарность" убеждён, что пограничники действовали не по собственной инициативе, а это было распоряжение Офиса президента."Каждый может сам догадаться, кто же отменил документ, подписанный спикером парламента", добавил он.Порошенко убеждал пограничников, что в Польше и США у него запланированы десятки разных встреч.С поляками экс-президент якобы планировал договориться о снятии блокады перевозчиков на границе. С американцами – об обеспечении финансирования военной помощи, которая почти иссякла в этом году.Помимо этого, якобы сорвалась встреча с новым спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
https://ukraina.ru/20231130/1051620245.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103322/33/1033223369_417:0:2620:1652_1920x0_80_0_0_9fc4ced4114d689743c8a9f94192c94d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, петр порошенко, граница, государственная граница, пограничники
Новости, Украина, Петр Порошенко, граница, государственная граница, пограничники
Порошенко не выпустили с Украины
Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пропустили на украинско-польской границе. Об этом он сообщил 1 декабря в своём телеграм-канале
"Вновь театр абсурда на границе. Имею подписанную командировку председателем Верховной Рады, но пограничники меня не пропустили", - написал Порошенко.
Лидер украинской партии "Европейская солидарность" убеждён, что пограничники действовали не по собственной инициативе, а это было распоряжение Офиса президента.
"Каждый может сам догадаться, кто же отменил документ, подписанный спикером парламента", добавил он.
Порошенко убеждал пограничников, что в Польше и США у него запланированы десятки разных встреч.
С поляками экс-президент якобы планировал договориться о снятии блокады перевозчиков на границе. С американцами – об обеспечении финансирования военной помощи, которая почти иссякла в этом году.
Помимо этого, якобы сорвалась встреча с новым спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.
"Поэтому то, что произошло сегодня на границе — это не мелкое вредительство. Это — антиукраинская диверсия. Это не просто препятствование дипломатической работе всей моей команды а, к сожалению, удар по обороноспособности Украины", - резюмировал он.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.