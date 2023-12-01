https://ukraina.ru/20231201/1051678979.html

Швейцарцы заблокировала 8,8 млрд долларов активов россиян

Швейцарцы заблокировала 8,8 млрд долларов активов россиян - 01.12.2023 Украина.ру

Швейцарцы заблокировала 8,8 млрд долларов активов россиян

Решение о заморозке российских средств принято в рамках санкций ЕС, сообщил 1 декабря Reuters

2023-12-01T17:23

2023-12-01T17:23

2023-12-01T17:23

новости

россия

санкции

швейцария

замороженные активы

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Швейцария в рамках исполнения санкций против России заморозила финансовые активы, принадлежащие россиянам, на сумму около 7,7 млрд швейцарских франков (8,81 миллиарда долларов).Государственный секретариат по экономическим вопросам, осуществляющий надзор за санкциями, заявил, что цифра в 7,7 млрд франков является лишь его последней оценкой и может быть изменена. Более точная цифра ожидается к концу второго квартала 2024 года, когда швейцарские банки отчитаются перед правительством.Увеличение замороженных активов связано с расширением списка санкционного списка, в который вошли 300 человек и 100 компаний и организаций за последние 12 месяцев. Также заблокировано вижение активов в иностранной валюте на сумму 7,4 млрд франков, принадлежащих российскому центральному банку.По оценкам Швейцарской ассоциации банкиров, в банках страны хранится 150 миллиардов франков.

https://ukraina.ru/20231123/1051296097.html

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новости, россия, санкции, швейцария, замороженные активы