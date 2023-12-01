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Шойгу назвал потери ВСУ за полгода контрнаступления

Шойгу назвал потери ВСУ за полгода контрнаступления - 01.12.2023 Украина.ру

Шойгу назвал потери ВСУ за полгода контрнаступления

Украинские войска за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек. Об этом 1 декабря сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ

2023-12-01T15:06

2023-12-01T15:06

2023-12-01T15:06

сергей шойгу

новости

потери

украина

армия

спецоперация

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"За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения", - сказал министр.Он также заверил, что российские войска продолжат вести активную оборону и наращивать боевой потенциал с учетом опыта спецоперации.

https://ukraina.ru/20220623/1034217302.html

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2023

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сергей шойгу, новости, потери, украина, армия, спецоперация