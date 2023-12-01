Референдум и распад Союза - 01.12.2023 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20231201/1051668414.html
Референдум и распад Союза
Референдум и распад Союза - 01.12.2023 Украина.ру
Референдум и распад Союза
Окончательное решение о 1 декабря 1991 года состоялся референдум, на котором свыше 90% жителей УССР проголосовали за ее независимость. Но это формально. А как же было фактически? Фактически, как написала "дочь крымского офицера", не все так однозначно. Тут нужно помнить и само по себе развитие событий, и юридическую их сторону
2023-12-01T18:00
2023-12-01T18:00
история
история
история украины
история ссср
1991
референдум
независимость
украина
ссср
россия
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Начнём с того, что независимость Украины вовсе не была результатом борьбы украинского народа, как это пытаются сейчас представить украинские СМИ. Вообще, из Союза ломились толпой, с грязью и кровью, только прибалтийские республики. Про Украину же говорили, что она останется в СССР даже когда все остальные республики из него выйдут. Сейчас про украинцев говорят, что они таки вступят в ЕС, даже если (в смысле – когда) все остальные из него выйдут.Стремление украинцев остаться в СССР было подтверждено во время мартовских референдума и опроса, в соответствии с которыми большинство жителей республики высказались за сохранение Союза. И даже уже приняв решение (?) жить отдельно, украинцы повели себя крайне осторожно, избрав президентом представителя старой элиты, которого националисты подозревали (безосновательно, как оказалось) в способности подписать новый союзный договор. Так, на всякий случай.Кстати, ни в бюллетене декабрьского референдума, ни в Акте ничего не было сказано о том, ОТ КОГО мы становимся независимы, не было сказано, что мы выходим из Союза. Не аннулировала Украина и Союзный договор 1922 года.Теоретически, если бы Кравчук, допустим, решил бы тут же вступить в Союз назад (предположим, что был достаточно энергичный субъект, настаивающий на его восстановлении), он смог бы это сделать если не опираясь, то, во всяком случае, не противореча решению Рады и референдума. Вступление в союз (в ЕС, например) – решение суверенного и независимого государства.В действительности СССР распался сам в процессе самореформирования. Республики выходить из него не собирались, но, на каком-то этапе, просто оказались в безвоздушном пространстве.Во-первых, экономические реформы, начатые союзным руководством и по инициативе союзных элит, сами по себе двинулись снизу вверх. Самоуправление предприятий и кооперация позволяли обойтись без центра. Центр, со своей стороны, не смог предложить программы реформ, удовлетворяющей интересы "красных директоров".Республиканские органы оказались более радикальны и близки к почве, в результате люди, управляющие собственностью, довольно быстро переориентировались на них. Проявления развала горизонтальных связей были очевидны – введение, например, одноразовых купонов (в Украине – в ноябре 1990 года) еще не разрушало полностью, но ставило под сомнение единый розничный рынок СССР.История не знает сослагательного наклонения, но принятие и последовательная реализация любой общесоюзной программы реформ (что Абалкина, что Явлинского) сделала бы для сохранения Союза больше любого Новоогаревского процесса. Во всяком случае, целостность Китая обеспечила жесткая централизация власти на этапе реформ (да и после них).Во-вторых, в марте 1990 года из СССР была вытащена главная скрепа – отменена 6-я статья Конституции, утверждавшая "руководящую и направляющую роль КПСС".Как правильно указывали критики советской системы, она была совершенно не функциональна в первоначальном варианте (когда полномочия и люди делегировались по вертикали снизу вверх) и была лишь частично функциональна в варианте сталинской Конституции, когда было возвращено подобие обычной организации власти, характерной для парламентской республики.Без КПСС система не работала. Попытка заменить партийную вертикаль президентской не удалась, потому что заработали механизмы федерации.В-третьих, сильнейшим ударом по СССР стала суверенизация России, которая была неизбежна – в Союзе РСФСР, будучи основным производителем, была бедным родственником в плане потребления. Создание Компартии России и декларация о суверенитет РСФСР выдёргивало из Союза вторую "скрепу".В-третьих, был августовский путч, после которого централизованное руководство СССР было, по сути, разрушено.Таким образом, из-под Союза были выдернуты все четыре основные несущие конструкции. То, что пытались создать для их замены, выглядело кустарно и массы навалившихся проблем выдержать не могло. Попытки на ходу соорудить какой-то новый механизм не имели поддержки со стороны элит.В результате, людям, которым хотелось бы сохранить СССР, просто не на что было опереться. А у всех остальных не было выбора.Декабрьский референдум только фиксировал то, что уже фактически произошло. С юридической точки зрения украинцев спросили, подтверждают ли они Акт о независимости. Т.е., решение уже было принято, и Украина уже минимум три месяца существовали в условиях фактической независимости. Голосование против означало не только непризнание фактически сложившейся реальности, но также и недоверие к властям (украинским, союзным и властям других республик) которые довели дело до распада СССР. Слишком сложно для людей и совершенно непонятно, как можно было воспользоваться такой возможностью. Как минимум не нашлось субъекта ("нет такой партии" – как и в современной Украине), который бы взял на себя ответственность в случае ответа "нет".Удивительно ли, что против
https://ukraina.ru/20230317/1044352208.html
https://ukraina.ru/20211201/1032771787.html
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Василий Стоякин
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история, история украины, история ссср, 1991, референдум, независимость, украина, ссср, россия
История, История, история Украины, история СССР, 1991, референдум, независимость, Украина, СССР, Россия

Референдум и распад Союза

18:00 01.12.2023
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМ.С. Горбачев на заседании IV съезда народных депутатов
М.С. Горбачев на заседании IV съезда народных депутатов - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Окончательное решение о 1 декабря 1991 года состоялся референдум, на котором свыше 90% жителей УССР проголосовали за ее независимость. Но это формально. А как же было фактически? Фактически, как написала "дочь крымского офицера", не все так однозначно. Тут нужно помнить и само по себе развитие событий, и юридическую их сторону
Начнём с того, что независимость Украины вовсе не была результатом борьбы украинского народа, как это пытаются сейчас представить украинские СМИ. Вообще, из Союза ломились толпой, с грязью и кровью, только прибалтийские республики. Про Украину же говорили, что она останется в СССР даже когда все остальные республики из него выйдут. Сейчас про украинцев говорят, что они таки вступят в ЕС, даже если (в смысле – когда) все остальные из него выйдут.
Стремление украинцев остаться в СССР было подтверждено во время мартовских референдума и опроса, в соответствии с которыми большинство жителей республики высказались за сохранение Союза. И даже уже приняв решение (?) жить отдельно, украинцы повели себя крайне осторожно, избрав президентом представителя старой элиты, которого националисты подозревали (безосновательно, как оказалось) в способности подписать новый союзный договор. Так, на всякий случай.
Кстати, ни в бюллетене декабрьского референдума, ни в Акте ничего не было сказано о том, ОТ КОГО мы становимся независимы, не было сказано, что мы выходим из Союза. Не аннулировала Украина и Союзный договор 1922 года.
Теоретически, если бы Кравчук, допустим, решил бы тут же вступить в Союз назад (предположим, что был достаточно энергичный субъект, настаивающий на его восстановлении), он смог бы это сделать если не опираясь, то, во всяком случае, не противореча решению Рады и референдума. Вступление в союз (в ЕС, например) – решение суверенного и независимого государства.
референдум 17 марта 1991 года - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
17 марта, 14:00История
Мартовский референдум: выбор народа преданный элитами
В действительности СССР распался сам в процессе самореформирования. Республики выходить из него не собирались, но, на каком-то этапе, просто оказались в безвоздушном пространстве.
Во-первых, экономические реформы, начатые союзным руководством и по инициативе союзных элит, сами по себе двинулись снизу вверх. Самоуправление предприятий и кооперация позволяли обойтись без центра. Центр, со своей стороны, не смог предложить программы реформ, удовлетворяющей интересы "красных директоров".
Республиканские органы оказались более радикальны и близки к почве, в результате люди, управляющие собственностью, довольно быстро переориентировались на них. Проявления развала горизонтальных связей были очевидны – введение, например, одноразовых купонов (в Украине – в ноябре 1990 года) еще не разрушало полностью, но ставило под сомнение единый розничный рынок СССР.
История не знает сослагательного наклонения, но принятие и последовательная реализация любой общесоюзной программы реформ (что Абалкина, что Явлинского) сделала бы для сохранения Союза больше любого Новоогаревского процесса. Во всяком случае, целостность Китая обеспечила жесткая централизация власти на этапе реформ (да и после них).
Во-вторых, в марте 1990 года из СССР была вытащена главная скрепа – отменена 6-я статья Конституции, утверждавшая "руководящую и направляющую роль КПСС".
Как правильно указывали критики советской системы, она была совершенно не функциональна в первоначальном варианте (когда полномочия и люди делегировались по вертикали снизу вверх) и была лишь частично функциональна в варианте сталинской Конституции, когда было возвращено подобие обычной организации власти, характерной для парламентской республики.
Без КПСС система не работала. Попытка заменить партийную вертикаль президентской не удалась, потому что заработали механизмы федерации.
В-третьих, сильнейшим ударом по СССР стала суверенизация России, которая была неизбежна – в Союзе РСФСР, будучи основным производителем, была бедным родственником в плане потребления. Создание Компартии России и декларация о суверенитет РСФСР выдёргивало из Союза вторую "скрепу".
В-третьих, был августовский путч, после которого централизованное руководство СССР было, по сути, разрушено.
Таким образом, из-под Союза были выдернуты все четыре основные несущие конструкции. То, что пытались создать для их замены, выглядело кустарно и массы навалившихся проблем выдержать не могло. Попытки на ходу соорудить какой-то новый механизм не имели поддержки со стороны элит.
Леонид Кравчук на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря 2021, 13:15
Как Горбачёв и Буш-старший предопределили проведение референдума о независимости УкраиныГолосование на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года было призвано «перебить» результаты референдума о сохранении СССР и убедить США в том, что независимость Украины действительно поддерживает её население.
В результате, людям, которым хотелось бы сохранить СССР, просто не на что было опереться. А у всех остальных не было выбора.
Декабрьский референдум только фиксировал то, что уже фактически произошло. С юридической точки зрения украинцев спросили, подтверждают ли они Акт о независимости. Т.е., решение уже было принято, и Украина уже минимум три месяца существовали в условиях фактической независимости. Голосование против означало не только непризнание фактически сложившейся реальности, но также и недоверие к властям (украинским, союзным и властям других республик) которые довели дело до распада СССР. Слишком сложно для людей и совершенно непонятно, как можно было воспользоваться такой возможностью. Как минимум не нашлось субъекта ("нет такой партии" – как и в современной Украине), который бы взял на себя ответственность в случае ответа "нет".
Удивительно ли, что против
 
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