Молоток Риши Сунака. В британской политике заправляют породистые мизантропы - 01.12.2023 Украина.ру
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Молоток Риши Сунака. В британской политике заправляют породистые мизантропы
Молоток Риши Сунака. В британской политике заправляют породистые мизантропы - 01.12.2023 Украина.ру
Молоток Риши Сунака. В британской политике заправляют породистые мизантропы
В британских социальных сетях расходится видеозапись с премьер-министром Великобритании Риши Сукнаком, который смешно пытается забить гвоздь боковой частью молотка
2023-12-01T15:10
2023-12-01T15:54
эксклюзив
украина
борис джонсон
риши сунак
великобритания
скандал
коррупция
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Это забавное видео опубликовали в блоге оппозиционной Лейбористской партии, сопроводив его ироническим комментарием: «Риши Сунак явно не сын изготовителя инструментов».Лейбористы напоминают о том, что британский премьер вырос в состоятельной семье, учился в престижном Винчестерском колледже, а потом в Оксфордском и Стэндфордском университетах, работал в международных банках с многомиллиардными капиталами. А значит, он так далек от народа, что даже не умеет правильно использовать молоток.Пользователи соцсетей насмехаются над молотком Сунака, иронично сравнивая его с молотом Тора. А сам политик старается отбиться от града насмешек, объясняя, что использовал инструмент таким образом, как ему посоветовал мастер.Однако, как бы там ни было, критика оппозиции точно попала в цель. Потому что она лишний раз напомнила британцам про огромную пропасть, разделяющую большинство граждан и управляющие государством элиты.Достаточно напомнить не менее смешную и знаковую историю Терезы Коффи — министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития в правительстве Риши Сунака.В ответ на обращения британцев, которые жаловались на дефицит резко подорожавших овощей — потому что многие тепличные хозяйства Великобритании разорились в прошлом году из-за отсутствия дешевых российских энергоносителей — эта дама заявила, что соотечественники могли бы перейти с томатов на брюкву.Оппозиционные лейбористы сразу напомнили, что призыв британского министра напоминает знаменитые слова «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!», которые приписываются французской королеве Марии-Антуанетте.Возмущенные подобными выходками французы послали французских аристократов прямо на гильотину, где оказалась и сама королева. Однако Тереза Коффи, которая обронила слова о брюкве еще весной, полгода сохраняла за собой должность — несмотря на требования отправить ее в отставку.Сунак защищал свою подчиненную до последнего, и уволил совсем недавно, после того как рейтинги его партии обновили новый антирекорд.Ведь Коффи тоже училась в Оксфорде, работала финансовым директором в корпорации, и относится к очень узкой и очень сплоченной прослойке британской политической элиты, которая не сдает своих — несмотря на возмущение оскорбленных простолюдинов.К той же социальной среде относится Дэвид Кэмерон — очередной отпрыск богатого бизнесмена-аристократа.Этот политик, который долгое время руководил британским правительством, а сейчас занимает пост главы британского МИДа, прославился благодаря участию в ритуале престижного студенческого братства Оксфордского университета, во время которого ему пришлось имитировать половой акт со свиньей.В свое время Кэмерон тоже попал в скандал, напоминающий историю с молотком. Он демонстративно ездил к себе на работу на велосипеде — желая показать приверженность экологической повестке и близость к народу. Но журналисты узнали, что за велосипедом этого чиновника следовал автомобиль с личным водителем, который перевозил его вещи — чтобы Дэвид колесил по центру Лондона налегке.Наконец, нельзя не вспомнить о Борисе Джонсоне — еще одном отставном премьере, который являлся харизматическим лидером британской консервативной элиты, и непосредственно способствовал возвышению персонажей вроде Сунака или Коффи.Дорвавшись до вершин власти, он вел себя таким образом, чтобы постоянно демонстрировать презрительное отношение к собственным избирателям.Во времена коронавирусного карантина, когда британцы не могли сходить за продуктами в магазин под угрозой серьезных штрафов, в лондонской резиденции Джонсона проходили так называемые винные пятницы — веселые вечеринки с участием самого премьера, где его сотрудники расслаблялись с алкоголем, забыв про маски.В 2021 году в британском парламенте обнаружили следы кокаина. Оказалось, что кто-то употреблял этот наркотик рядом с личными рабочими кабинетами Бориса Джонсона и министра внутренних дел Прити Пател. Причем Джонсон не скрывал, что любил побаловаться подобными веществами в юные годы, — когда он, разумеется, тоже учился в одном из колледжей Оксфордского университета.В 2022 году один из ведущих членов Консервативной партии Крис Пинчер — доверенное лицо премьера — устроил дебош в элитном лондонском клубе «Карлтон», после чего этого политика уже не в первый раз обвинили в сексуальном насилии.Оказалось, что Джонсон прекрасно знал о выходках своего соратника, и покрывал их в течение многих лет — опять-таки, действуя по принципу «никогда не сдавай своих», выработанному еще во времена знаменитых студенческих вечеринок. Так что в итоге Пинчер избежал реального наказания.Самого Бориса постоянно обвиняли в коррупции. Благодаря утечке переписки стало известно, что он тайно помогал уйти от налогов руководителю крупной компании. А член британского парламента Сара Оуэн уличила премьера в том, что он тратит государственные деньги на содержание своих жен и возлюбленных.«Мы не в первый раз слышим обвинения, что премьер-министр пытался потратить сотни тысяч денег налогоплательщиков на свою девушку», — заявила она после того, как Джонсон решил предоставить своей супруге Кэрри Саймондс должность в правительстве.Саймондс также наняла для ремонта резиденции премьер-министра модного дизайнера и потратила на отделку свыше 200 тысяч фунтов (около 20 миллионов рублей). А сам Джонсон решил построить для своего двухлетнего сына игровой домик с пуленепробиваемым стеклом, стоимость которого оценили в 200 тысяч долларов.Хотя миллионы молодых, да и пожилых британцев вынуждены жить в дешевом и неотапливаемом социальном жилье, потому что у них нет возможности заработать средства на аренду нормальной квартиры.Скандальное поведение Бориса Джонсона отнюдь не объясняется его личной эксцентричностью. Странная история со свиньей, оскорбительные слова про брюкву и наркотики в кабинетах правительства — это своеобразный дресс-код британской элиты, сословной и финансовой аристократии, которая привыкла раздавать налево и направо шокирующие пощечины общественному вкусу.Правителям Великобритании наплевать, что подумает об этом британское общество. Потому что, прикрываясь декорациями парламентской демократии, они контролируют страну в режиме фактической диктатуры.Ведь неудачно поигравшийся с молотком Риши Сунак занял свою должность не в результате всеобщих выборов, а по решению внутреннего опроса, проведенного по почте среди членов партии консерваторов.Британская элита с презрением относится к своим собственным согражданам, которым не посчастливилось с детства оказаться в обойме богатых породистых небожителей.А жители Восточной Европы, в том числе украинцы, являются для нее людьми последнего сорта, которых не жалко бросить под нож мясорубки.Что и сделал в прошлом году развеселый скандалист Борис Джонсон.
https://ukraina.ru/20220907/1038510162.html
https://ukraina.ru/20231130/1051623264.html
https://ukraina.ru/20220708/1034315219.html
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Александр Савко
Александр Савко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, борис джонсон, риши сунак, великобритания, скандал, коррупция
Эксклюзив, Украина, Борис Джонсон, Риши Сунак, Великобритания, скандал, коррупция

Молоток Риши Сунака. В британской политике заправляют породистые мизантропы

15:10 01.12.2023 (обновлено: 15:54 01.12.2023)
 
© AFP2023 / MOLLY DARLINGTON
- РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AFP2023 / MOLLY DARLINGTON
Читать в
Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В британских социальных сетях расходится видеозапись с премьер-министром Великобритании Риши Сукнаком, который смешно пытается забить гвоздь боковой частью молотка
Это забавное видео опубликовали в блоге оппозиционной Лейбористской партии, сопроводив его ироническим комментарием: «Риши Сунак явно не сын изготовителя инструментов».
Лейбористы напоминают о том, что британский премьер вырос в состоятельной семье, учился в престижном Винчестерском колледже, а потом в Оксфордском и Стэндфордском университетах, работал в международных банках с многомиллиардными капиталами. А значит, он так далек от народа, что даже не умеет правильно использовать молоток.
Пользователи соцсетей насмехаются над молотком Сунака, иронично сравнивая его с молотом Тора. А сам политик старается отбиться от града насмешек, объясняя, что использовал инструмент таким образом, как ему посоветовал мастер.
Однако, как бы там ни было, критика оппозиции точно попала в цель. Потому что она лишний раз напомнила британцам про огромную пропасть, разделяющую большинство граждан и управляющие государством элиты.
Достаточно напомнить не менее смешную и знаковую историю Терезы Коффи — министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития в правительстве Риши Сунака.
В ответ на обращения британцев, которые жаловались на дефицит резко подорожавших овощей — потому что многие тепличные хозяйства Великобритании разорились в прошлом году из-за отсутствия дешевых российских энергоносителей — эта дама заявила, что соотечественники могли бы перейти с томатов на брюкву.
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Оппозиционные лейбористы сразу напомнили, что призыв британского министра напоминает знаменитые слова «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!», которые приписываются французской королеве Марии-Антуанетте.
Возмущенные подобными выходками французы послали французских аристократов прямо на гильотину, где оказалась и сама королева. Однако Тереза Коффи, которая обронила слова о брюкве еще весной, полгода сохраняла за собой должность — несмотря на требования отправить ее в отставку.
Сунак защищал свою подчиненную до последнего, и уволил совсем недавно, после того как рейтинги его партии обновили новый антирекорд.
Ведь Коффи тоже училась в Оксфорде, работала финансовым директором в корпорации, и относится к очень узкой и очень сплоченной прослойке британской политической элиты, которая не сдает своих — несмотря на возмущение оскорбленных простолюдинов.
К той же социальной среде относится Дэвид Кэмерон — очередной отпрыск богатого бизнесмена-аристократа.
Этот политик, который долгое время руководил британским правительством, а сейчас занимает пост главы британского МИДа, прославился благодаря участию в ритуале престижного студенческого братства Оксфордского университета, во время которого ему пришлось имитировать половой акт со свиньей.
В свое время Кэмерон тоже попал в скандал, напоминающий историю с молотком.
Он демонстративно ездил к себе на работу на велосипеде — желая показать приверженность экологической повестке и близость к народу. Но журналисты узнали, что за велосипедом этого чиновника следовал автомобиль с личным водителем, который перевозил его вещи — чтобы Дэвид колесил по центру Лондона налегке.
Наконец, нельзя не вспомнить о Борисе Джонсоне — еще одном отставном премьере, который являлся харизматическим лидером британской консервативной элиты, и непосредственно способствовал возвышению персонажей вроде Сунака или Коффи.
Дорвавшись до вершин власти, он вел себя таким образом, чтобы постоянно демонстрировать презрительное отношение к собственным избирателям.
- РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Вчера, 14:22
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Во времена коронавирусного карантина, когда британцы не могли сходить за продуктами в магазин под угрозой серьезных штрафов, в лондонской резиденции Джонсона проходили так называемые винные пятницы — веселые вечеринки с участием самого премьера, где его сотрудники расслаблялись с алкоголем, забыв про маски.
В 2021 году в британском парламенте обнаружили следы кокаина. Оказалось, что кто-то употреблял этот наркотик рядом с личными рабочими кабинетами Бориса Джонсона и министра внутренних дел Прити Пател.
Причем Джонсон не скрывал, что любил побаловаться подобными веществами в юные годы, — когда он, разумеется, тоже учился в одном из колледжей Оксфордского университета.
В 2022 году один из ведущих членов Консервативной партии Крис Пинчер — доверенное лицо премьера — устроил дебош в элитном лондонском клубе «Карлтон», после чего этого политика уже не в первый раз обвинили в сексуальном насилии.
Оказалось, что Джонсон прекрасно знал о выходках своего соратника, и покрывал их в течение многих лет — опять-таки, действуя по принципу «никогда не сдавай своих», выработанному еще во времена знаменитых студенческих вечеринок. Так что в итоге Пинчер избежал реального наказания.
Самого Бориса постоянно обвиняли в коррупции. Благодаря утечке переписки стало известно, что он тайно помогал уйти от налогов руководителю крупной компании. А член британского парламента Сара Оуэн уличила премьера в том, что он тратит государственные деньги на содержание своих жен и возлюбленных.
«Мы не в первый раз слышим обвинения, что премьер-министр пытался потратить сотни тысяч денег налогоплательщиков на свою девушку», — заявила она после того, как Джонсон решил предоставить своей супруге Кэрри Саймондс должность в правительстве.
Борис Джонсон архивное фото 2012 год - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля 2022, 09:26
Памяти ДжонсонаДве недели и два дня не досидел в премьерском кресле Борис Джонсон до полных трёх лет, уступив в этом вопросе даже своей незадачливой предшественнице Терезе Мэй, которая премьерствовала полных три года и ещё тринадцать дней
Саймондс также наняла для ремонта резиденции премьер-министра модного дизайнера и потратила на отделку свыше 200 тысяч фунтов (около 20 миллионов рублей). А сам Джонсон решил построить для своего двухлетнего сына игровой домик с пуленепробиваемым стеклом, стоимость которого оценили в 200 тысяч долларов.
Хотя миллионы молодых, да и пожилых британцев вынуждены жить в дешевом и неотапливаемом социальном жилье, потому что у них нет возможности заработать средства на аренду нормальной квартиры.
Скандальное поведение Бориса Джонсона отнюдь не объясняется его личной эксцентричностью.
Странная история со свиньей, оскорбительные слова про брюкву и наркотики в кабинетах правительства — это своеобразный дресс-код британской элиты, сословной и финансовой аристократии, которая привыкла раздавать налево и направо шокирующие пощечины общественному вкусу.
Правителям Великобритании наплевать, что подумает об этом британское общество. Потому что, прикрываясь декорациями парламентской демократии, они контролируют страну в режиме фактической диктатуры.
Ведь неудачно поигравшийся с молотком Риши Сунак занял свою должность не в результате всеобщих выборов, а по решению внутреннего опроса, проведенного по почте среди членов партии консерваторов.
Британская элита с презрением относится к своим собственным согражданам, которым не посчастливилось с детства оказаться в обойме богатых породистых небожителей.
А жители Восточной Европы, в том числе украинцы, являются для нее людьми последнего сорта, которых не жалко бросить под нож мясорубки.
Что и сделал в прошлом году развеселый скандалист Борис Джонсон.
 
ЭксклюзивУкраинаБорис ДжонсонРиши СунакВеликобританияскандалкоррупция
 
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