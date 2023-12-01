https://ukraina.ru/20231201/1051667361.html

Молоток Риши Сунака. В британской политике заправляют породистые мизантропы

Молоток Риши Сунака. В британской политике заправляют породистые мизантропы - 01.12.2023 Украина.ру

Молоток Риши Сунака. В британской политике заправляют породистые мизантропы

В британских социальных сетях расходится видеозапись с премьер-министром Великобритании Риши Сукнаком, который смешно пытается забить гвоздь боковой частью молотка

2023-12-01T15:10

2023-12-01T15:10

2023-12-01T15:54

эксклюзив

украина

борис джонсон

риши сунак

великобритания

скандал

коррупция

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Это забавное видео опубликовали в блоге оппозиционной Лейбористской партии, сопроводив его ироническим комментарием: «Риши Сунак явно не сын изготовителя инструментов».Лейбористы напоминают о том, что британский премьер вырос в состоятельной семье, учился в престижном Винчестерском колледже, а потом в Оксфордском и Стэндфордском университетах, работал в международных банках с многомиллиардными капиталами. А значит, он так далек от народа, что даже не умеет правильно использовать молоток.Пользователи соцсетей насмехаются над молотком Сунака, иронично сравнивая его с молотом Тора. А сам политик старается отбиться от града насмешек, объясняя, что использовал инструмент таким образом, как ему посоветовал мастер.Однако, как бы там ни было, критика оппозиции точно попала в цель. Потому что она лишний раз напомнила британцам про огромную пропасть, разделяющую большинство граждан и управляющие государством элиты.Достаточно напомнить не менее смешную и знаковую историю Терезы Коффи — министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития в правительстве Риши Сунака.В ответ на обращения британцев, которые жаловались на дефицит резко подорожавших овощей — потому что многие тепличные хозяйства Великобритании разорились в прошлом году из-за отсутствия дешевых российских энергоносителей — эта дама заявила, что соотечественники могли бы перейти с томатов на брюкву.Оппозиционные лейбористы сразу напомнили, что призыв британского министра напоминает знаменитые слова «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!», которые приписываются французской королеве Марии-Антуанетте.Возмущенные подобными выходками французы послали французских аристократов прямо на гильотину, где оказалась и сама королева. Однако Тереза Коффи, которая обронила слова о брюкве еще весной, полгода сохраняла за собой должность — несмотря на требования отправить ее в отставку.Сунак защищал свою подчиненную до последнего, и уволил совсем недавно, после того как рейтинги его партии обновили новый антирекорд.Ведь Коффи тоже училась в Оксфорде, работала финансовым директором в корпорации, и относится к очень узкой и очень сплоченной прослойке британской политической элиты, которая не сдает своих — несмотря на возмущение оскорбленных простолюдинов.К той же социальной среде относится Дэвид Кэмерон — очередной отпрыск богатого бизнесмена-аристократа.Этот политик, который долгое время руководил британским правительством, а сейчас занимает пост главы британского МИДа, прославился благодаря участию в ритуале престижного студенческого братства Оксфордского университета, во время которого ему пришлось имитировать половой акт со свиньей.В свое время Кэмерон тоже попал в скандал, напоминающий историю с молотком. Он демонстративно ездил к себе на работу на велосипеде — желая показать приверженность экологической повестке и близость к народу. Но журналисты узнали, что за велосипедом этого чиновника следовал автомобиль с личным водителем, который перевозил его вещи — чтобы Дэвид колесил по центру Лондона налегке.Наконец, нельзя не вспомнить о Борисе Джонсоне — еще одном отставном премьере, который являлся харизматическим лидером британской консервативной элиты, и непосредственно способствовал возвышению персонажей вроде Сунака или Коффи.Дорвавшись до вершин власти, он вел себя таким образом, чтобы постоянно демонстрировать презрительное отношение к собственным избирателям.Во времена коронавирусного карантина, когда британцы не могли сходить за продуктами в магазин под угрозой серьезных штрафов, в лондонской резиденции Джонсона проходили так называемые винные пятницы — веселые вечеринки с участием самого премьера, где его сотрудники расслаблялись с алкоголем, забыв про маски.В 2021 году в британском парламенте обнаружили следы кокаина. Оказалось, что кто-то употреблял этот наркотик рядом с личными рабочими кабинетами Бориса Джонсона и министра внутренних дел Прити Пател. Причем Джонсон не скрывал, что любил побаловаться подобными веществами в юные годы, — когда он, разумеется, тоже учился в одном из колледжей Оксфордского университета.В 2022 году один из ведущих членов Консервативной партии Крис Пинчер — доверенное лицо премьера — устроил дебош в элитном лондонском клубе «Карлтон», после чего этого политика уже не в первый раз обвинили в сексуальном насилии.Оказалось, что Джонсон прекрасно знал о выходках своего соратника, и покрывал их в течение многих лет — опять-таки, действуя по принципу «никогда не сдавай своих», выработанному еще во времена знаменитых студенческих вечеринок. Так что в итоге Пинчер избежал реального наказания.Самого Бориса постоянно обвиняли в коррупции. Благодаря утечке переписки стало известно, что он тайно помогал уйти от налогов руководителю крупной компании. А член британского парламента Сара Оуэн уличила премьера в том, что он тратит государственные деньги на содержание своих жен и возлюбленных.«Мы не в первый раз слышим обвинения, что премьер-министр пытался потратить сотни тысяч денег налогоплательщиков на свою девушку», — заявила она после того, как Джонсон решил предоставить своей супруге Кэрри Саймондс должность в правительстве.Саймондс также наняла для ремонта резиденции премьер-министра модного дизайнера и потратила на отделку свыше 200 тысяч фунтов (около 20 миллионов рублей). А сам Джонсон решил построить для своего двухлетнего сына игровой домик с пуленепробиваемым стеклом, стоимость которого оценили в 200 тысяч долларов.Хотя миллионы молодых, да и пожилых британцев вынуждены жить в дешевом и неотапливаемом социальном жилье, потому что у них нет возможности заработать средства на аренду нормальной квартиры.Скандальное поведение Бориса Джонсона отнюдь не объясняется его личной эксцентричностью. Странная история со свиньей, оскорбительные слова про брюкву и наркотики в кабинетах правительства — это своеобразный дресс-код британской элиты, сословной и финансовой аристократии, которая привыкла раздавать налево и направо шокирующие пощечины общественному вкусу.Правителям Великобритании наплевать, что подумает об этом британское общество. Потому что, прикрываясь декорациями парламентской демократии, они контролируют страну в режиме фактической диктатуры.Ведь неудачно поигравшийся с молотком Риши Сунак занял свою должность не в результате всеобщих выборов, а по решению внутреннего опроса, проведенного по почте среди членов партии консерваторов.Британская элита с презрением относится к своим собственным согражданам, которым не посчастливилось с детства оказаться в обойме богатых породистых небожителей.А жители Восточной Европы, в том числе украинцы, являются для нее людьми последнего сорта, которых не жалко бросить под нож мясорубки.Что и сделал в прошлом году развеселый скандалист Борис Джонсон.

https://ukraina.ru/20220907/1038510162.html

https://ukraina.ru/20231130/1051623264.html

https://ukraina.ru/20220708/1034315219.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Александр Савко

эксклюзив, украина, борис джонсон, риши сунак, великобритания, скандал, коррупция