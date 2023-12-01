https://ukraina.ru/20231201/1051651901.html

Большой дурдом. Камбала с Богородицей, икона с псом и прочие мерзости украинского режима

Большой дурдом. Камбала с Богородицей, икона с псом и прочие мерзости украинского режима - 01.12.2023 Украина.ру

Большой дурдом. Камбала с Богородицей, икона с псом и прочие мерзости украинского режима

Справедливости ради нужно отметить, что когда 26 ноября 2023 года в сообщениях украинского тelegram-канала "Шкварка News" появилась это информация, многим даже в Украине, где все возможно, она была названа "фейком" и "перебором".

2023-12-01T12:32

2023-12-01T12:32

2023-12-01T12:41

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"Это слишком даже для них", -- таким было мнение большинства. И действительно трудно было сдержать чувства омерзения, отвращения и презрения к существам в человечьем обличье, которые исполняли этот беспредел. А именно – сообщили, что раскольническая "Православная церковь Украины (ПЦУ), которую из-за отказа верующих посещать ее храмы и мероприятия называют еще "пустой", канонизировала… собаку.Да-да, того самого пса Патрона, вполне милого собакена породы джек-рассел-терьер, который получил международную известность как минер и волонтер во время начала спецвоенной операции (СВО). А потом вообще обзавелся собственной церковью, куда новые собако-священники стали приглашать детей на рождественские и новогодние праздники.Теперь, сообщил некий Иван Павлач в соцсетях, ПЦУ освятила икону с псом Патроном и разместила ее на Царских вратах иконостаса в каком-то храме, отобранном у Украинской православной церкви (УПЦ), подвергнутой гонениям в Украине за мнимую связь с Россией. А предстоятель ПЦУ Эпифаний (в миру Думенко) якобы даже заявил, что их церковь всегда стремилась быть современной и модной. А следовательно, пример пса Патрона может привлечь больше верующих: "Наша церковь всегда стремилась быть современной... приход положительно отнесся к такой реформе, и вскоре планируется сделать иконы с псом Патроном в большинстве храмов Украины".Однако потом экс-нардеп Украины от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" и генерал СБУ в отставке Григорий Омельченко в колонке интернет-газеты "Украина молодая" открыто призвал украинские власти и активную общественность к физическому устранению представителей УПЦ. Он так и написал: "Хватит ли мужества Зеленскому запретить вражескую РПЦУ (УПЦ МП) — змеиное гнездо российских спецслужб и лишить депутатских мандатов парламентариев, защищающих это гнездо и, по сути, коллаборантов? Есть большие сомнения… Мне бы очень не хотелось, чтобы этот вопрос был решен военными по законам военного времени. Поэтому настоятельно прошу президента Зеленского и парламент безотлагательно запретить деятельность РПЦУ (УПЦ МП). Врага, кем бы он ни был, нужно уничтожать физически, юридически, морально и политически. В зависимости от обстоятельств и ситуации выбирают и средства его ликвидации".И оба эти сообщения, равно как и сами писульки этих Павлача и Омельченко, можно было списать на последние конвульсии сезонного осеннего обострения душевной болезни психопатов и шизофреников, которые "сгорели на работе" по строительству "Украинской Украины" без слабительно и успокоительного. И потому, мол, СБУ, МВД и прочие правоохранительные и психиатрические органы Украины не отреагировали на возросшую активность двух полезных идиотов.Однако потом последовали события, которые подтвердили: не просто так появились эти омерзительные вбросы. На очереди новый виток давления на каноническую церковь (УПЦ) в Украине, на каноническое православие и вообще на христианство.Во-первых, потому, что Омельченко хоть и не совсем здоровый, но очень заслуженный перед неонацистской Украиной и перед всем прогрессивным человечеством, по недосмотру тоже недолеченном в дурках, чел. У себя в стране он удостоен звания Герой Украины, а на международной арене стал кавалером ордена ООН "Деяния во благо народов" и был награждён медалью ЕС "Европа – союз ценностей".И знаете, за что? За то, что еще после госпереворота в Украине в 2014 году заявлял, что готов лично, собственными мозолистыми руками ночного пачкуна-рукоблуда, ликвидировать президента России Владимира Путина."Еще в апреле 2014 года в прямом эфире одного из телеканалов я прямо заявил, я знал, что Путин это слушал, что при малейшей возможности Путин будет ликвидирован мной или моей командой. И это все будет в рамках действующего законодательства и норм международного права. …С точки зрения международного права, законов ведения войны, национального законодательства и Конституции каждый гражданин Украины в случае физической ликвидации Путина не совершает преступления, а действует в состоянии крайней необходимости и необходимой обороны. Но это касается только граждан Украины", — повторил экс-нардеп свою заветную хотелку в 2018 году в эфире одного из украинских телеканалов.И ничего, никакой реакции: ни правоохранители, ни сирена скорой помощи и дюжие санитары со смирительными рубашками наперевес не потревожили собравшихся и не спеленали горе-убийцу.Во-вторых, и информация о канонизации собаки (что вообще по канонам христианства невозможно), и призывы к физической расправе над "вражьими" священниками – это не фейки, а вполне продуманные вбросы в разгоряченное сознание заполошных патриотов, которые ищут, чем бы им еще отметиться в "борьбе за нэньку" и получить доступ к корыту и кормушке. Это поведенческие маячки и "дороговказы" (по-русски – ориентиры) для неадекватных, но активных городских сумасшедших. И для тех, кто закосит под них и начнет истреблять "врагов". Повторяю – физически.Не верите? Уже 30 ноября сего года сотрудники СБУ вломились с обысками в Почаевскую лавру, вторую по значению после Киево-Печерской, принадлежащую канонической УПЦ. С обвинениями в том, что, мол, представители Лавры "обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ".Действия проводились, ясное дело, "в рамках уголовного производства по причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти". За то, что "клирики УПЦ (МП) поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от России". То есть борьбой со здравым смыслом в Украине теперь занимаются громилы из спецслужб с дубинками.И в тот же день телеграм-канал УПЦ сообщил, что особо рьяные, но похотливо-безмозглые представители спецслужб решили позырить, что под рясами и платьями учениц духовного училища при Свято-Николаевском соборе канонической УПЦ в городе Кременце Тернопольской области. Жлобы, рагули и гопники даже в форме правоохранителей всегда грубы и похотливы.Короче, полиция и эсбэушники пришли рано утром, в 6.00, когда учащиеся – девушки 15-16 лет – еще спали, и потребовали очистить помещения. Чтобы, значит, "проветрить от русского духа".Испуганные девушки пытались закрыться в кельях, но добрые молодцы врывались туда силой и паковали полуодетых учениц в автобусы, чтобы сгрузить их в общежитии одного из местных колледжей. А на улице в это время стояла минусовая температура.Параллельно громилы срезали замки на самом Свято- Николаевском храме и выполняли решение Западного апелляционного хозяйственного суда от 2 октября 2023 года, который подтвердил "возвращение" храма Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику. Заповедник потребовал, чтобы община УПЦ согласно решению суда немедленно покинула Свято-Николаевский собор. Все было так, как обкатали при отжиме Киево-Печерской лавры.А что президент Владимир Зеленский, гарант Конституции и записанных в ней прав граждан? А ему в это время в подконтрольном Киеву Херсоне подарили… камбалу с изображением Богородицы, закрытым стеклом. "Мы считаем, что она сможет стать символом непокоренности", — сказала дарительница с подозрительным блеском в глазах.И он, ничтоже сумняшеся, церемонию вручения такого, с позволения сказать, "подарка" опубликовал в Telegram-канале. Может быть потому что ранее издание Politico назвало Зеленского "Мечтателем года". И отметило, что такие руководители, как он, "меняют ход истории не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова". И, видимо, силой видео.И психиатры опять промолчали. Равно как и промолчали и как бы священнослужители, которые начинают привыкать к проявлениями самого разного кощунства и святотатства. Демократия и путь в Европу, походу, требует уже и таких жертв, раз просьбы кружевных труселей поверх панских кожухов уже не актуальны.И душевнобольным патриотам осталось только принять приглашение к убийству неугодных, и дело приобщения Украины к общечеловеческим ценностям пойдет еще быстрее. Запад в СВО ведь торопится – он проигрывает…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20231125/1051339861.html

https://ukraina.ru/20231125/1051328437.html

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эксклюзив, украина, пцу, сво, упц, россия, батькивщина, владимир зеленский