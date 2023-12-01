В Госдуме запрет в школе мобильников дополнили обязательностью уроков труда - 01.12.2023 Украина.ру
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В Госдуме запрет в школе мобильников дополнили обязательностью уроков труда
В Госдуме запрет в школе мобильников дополнили обязательностью уроков труда - 01.12.2023 Украина.ру
В Госдуме запрет в школе мобильников дополнили обязательностью уроков труда
В Госдуму внесли поправку об обязательном уроке труда в начальных и средних классах к законопроекту об ограничении использования телефонов в школах. Об этом со ссылкой на документ 1 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-01T09:31
2023-12-01T09:39
новости
россия
госдума
образование
школа
законопроект
труд
телефон
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Авторами поправки об уроке труда, как и поправки о полном запрете использования телефона в учебном процессе, выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций."При разработке основной общеобразовательной программы организации, осуществляющие образовательную деятельность… предусматривают непосредственное применение при реализации обязательной части образовательной программы начального общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам… "Труд (технология)", при реализации обязательной части… основного общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам… "Труд (технология)", - говорится в тексте поправки.В первоначальной версии законопроекта о запрете использования телефонов в школах, принятого в ноябре в первом чтении, допускалось их использование не только в экстренных случаях, но и в образовательных целях.30 ноября первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова сообщила, что решение по поправкам ко второму чтению будет принято в понедельник, 4 декабря на заседании ответственного комитета.
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новости, россия, госдума, образование, школа, законопроект, труд, телефон
Новости, Россия, Госдума, образование, Школа, законопроект, труд, телефон

В Госдуме запрет в школе мобильников дополнили обязательностью уроков труда

09:31 01.12.2023 (обновлено: 09:39 01.12.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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В Госдуму внесли поправку об обязательном уроке труда в начальных и средних классах к законопроекту об ограничении использования телефонов в школах. Об этом со ссылкой на документ 1 декабря сообщает РИА Новости
Авторами поправки об уроке труда, как и поправки о полном запрете использования телефона в учебном процессе, выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций.
"При разработке основной общеобразовательной программы организации, осуществляющие образовательную деятельность… предусматривают непосредственное применение при реализации обязательной части образовательной программы начального общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам… "Труд (технология)", при реализации обязательной части… основного общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам… "Труд (технология)", - говорится в тексте поправки.
В первоначальной версии законопроекта о запрете использования телефонов в школах, принятого в ноябре в первом чтении, допускалось их использование не только в экстренных случаях, но и в образовательных целях.
30 ноября первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова сообщила, что решение по поправкам ко второму чтению будет принято в понедельник, 4 декабря на заседании ответственного комитета.
- РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Вчера, 14:22
Западное образование – база западного пораженияСлова Бисмарка о том, что Франко-прусскую войну выиграл прусский гимназический учитель широко известны.
 
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