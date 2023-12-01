Предприятие в Херсоне пострадало из-за ударов — власти - 01.12.2023 Украина.ру
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Предприятие в Херсоне пострадало из-за ударов — власти
Предприятие в Херсоне пострадало из-за ударов — власти - 01.12.2023 Украина.ру
Предприятие в Херсоне пострадало из-за ударов — власти
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 1 декабря в своем телеграм-канале сообщил, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждено предприятие
2023-12-01T08:33
2023-12-01T08:57
предприятие
завод
херсон
новости
удары
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По его данным, в результате ночных ударов повреждена "территория заводов и предприятие в Херсоне".Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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предприятие, завод, херсон, новости, удары
предприятие, завод, Херсон, Новости, удары

Предприятие в Херсоне пострадало из-за ударов — власти

08:33 01.12.2023 (обновлено: 08:57 01.12.2023)
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 1 декабря в своем телеграм-канале сообщил, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждено предприятие
По его данным, в результате ночных ударов повреждена "территория заводов и предприятие в Херсоне".
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию.
В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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предприятиезаводХерсонНовостиудары
 
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