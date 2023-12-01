Предприятие в Херсоне пострадало из-за ударов — власти
08:33 01.12.2023 (обновлено: 08:57 01.12.2023)
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 1 декабря в своем телеграм-канале сообщил, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждено предприятие
По его данным, в результате ночных ударов повреждена "территория заводов и предприятие в Херсоне".
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию.
В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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