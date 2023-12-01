Предприятие в Херсоне пострадало из-за ударов — власти

«Приближаемся к большому взрыву»! Волга о том, будет ли Украина через 5 лет

На Украине отмечают годовщины майданов: 21 ноября исполнилось 8 лет с начала Евромайдана, а 22 ноября - 17 лет как началась «Оранжевая революция». О том, что потеряла постмайданная Украина и каковы ближайшие перспективы у этой страны, в интервью Украине.ру рассказал политик и общественный деятель, депутат Верховной Рады V созыва Василий Волга