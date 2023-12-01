"Волна с севера": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины
© Робоавиа
© Робоавиа
Воздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской и Киевской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:15 мск 1 декабря
Ранее воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
Украинские телеграм-каналы сообщали о взрывах в Николаевской области, а также в городах Кривой Рог Днепропетровской и Кропивницкий Кировоградской областей.
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