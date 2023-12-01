https://ukraina.ru/20231201/1051647755.html

"Волна с севера": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины

"Волна с севера": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины - 01.12.2023 Украина.ру

"Волна с севера": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины

Воздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской и Киевской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:15 мск 1 декабря

2023-12-01T07:20

2023-12-01T07:20

2023-12-01T07:20

новости

украина

воздушная тревога

бпла

ракеты

сво

взрыв

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Ранее воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Украинские телеграм-каналы сообщали о взрывах в Николаевской области, а также в городах Кривой Рог Днепропетровской и Кропивницкий Кировоградской областей.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231201/1051623670.html

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новости, украина, воздушная тревога, бпла, ракеты, сво, взрыв