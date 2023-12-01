"Волна с севера": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины - 01.12.2023 Украина.ру
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"Волна с севера": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины
"Волна с севера": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины - 01.12.2023 Украина.ру
"Волна с севера": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины
Воздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской и Киевской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:15 мск 1 декабря
2023-12-01T07:20
2023-12-01T07:20
новости
украина
воздушная тревога
бпла
ракеты
сво
взрыв
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Ранее воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Украинские телеграм-каналы сообщали о взрывах в Николаевской области, а также в городах Кривой Рог Днепропетровской и Кропивницкий Кировоградской областей.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, воздушная тревога, бпла, ракеты, сво, взрыв
Новости, Украина, воздушная тревога, БПЛА, ракеты, СВО, взрыв

"Волна с севера": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины

07:20 01.12.2023
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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Воздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской и Киевской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:15 мск 1 декабря
Ранее воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
Украинские телеграм-каналы сообщали о взрывах в Николаевской области, а также в городах Кривой Рог Днепропетровской и Кропивницкий Кировоградской областей.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
- РИА Новости, 1920, 01.12.2023
06:43
Дефицит электроэнергии, поквартирные облавы и метели. Что ожидает Украину в декабре В декабре украинцы начинают готовиться к встрече Нового года. Уже сейчас украинские супермаркеты и рестораны переливаются огнями и пестрят мишурой, зазывая клиентов. Однако с наступлением холодов эти огни могут и погаснуть.
 
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