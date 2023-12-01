https://ukraina.ru/20231201/1051646278.html
В Госдуме внесли поправку в законопроект о запрете использования телефона в школе
В Госдуме внесли поправку в законопроект о запрете использования телефона в школе - 01.12.2023 Украина.ру
В Госдуме внесли поправку в законопроект о запрете использования телефона в школе
В Госдуму внесли поправку к законопроекту, запрещающую использование телефонов в школах даже в образовательных целях. Об этом со ссылкой на документ 1 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-01T04:25
2023-12-01T04:25
2023-12-01T04:25
новости
россия
госдума
законопроект
школа
телефон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/04/1033810485_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8eafd6873571cbab107d509523d94400.jpg
Авторами поправки, предусматривающей запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок", выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций."Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность", - говорится в тексте поправки.В первоначальной версии законопроекта, принятого в ноябре в первом чтении, допускалось использование мобильных телефонов в школах в образовательных целях.30 ноября первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова сообщила, что решение по поправкам ко второму чтению будет принято в понедельник, 4 декабря на заседании ответственного комитета.
https://ukraina.ru/20231130/1051623264.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/04/1033810485_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_154669d05125d046445d27654545fe2f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, госдума, законопроект, школа, телефон
Новости, Россия, Госдума, законопроект, Школа, телефон
В Госдуме внесли поправку в законопроект о запрете использования телефона в школе
В Госдуму внесли поправку к законопроекту, запрещающую использование телефонов в школах даже в образовательных целях. Об этом со ссылкой на документ 1 декабря сообщает РИА Новости
Авторами поправки, предусматривающей запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок", выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций.
"Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность", - говорится в тексте поправки.
В первоначальной версии законопроекта, принятого в ноябре в первом чтении, допускалось использование мобильных телефонов в школах в образовательных целях.
30 ноября первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова сообщила, что решение по поправкам ко второму чтению будет принято в понедельник, 4 декабря на заседании ответственного комитета.