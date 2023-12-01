В Госдуме внесли поправку в законопроект о запрете использования телефона в школе - 01.12.2023 Украина.ру
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В Госдуме внесли поправку в законопроект о запрете использования телефона в школе
В Госдуме внесли поправку в законопроект о запрете использования телефона в школе - 01.12.2023 Украина.ру
В Госдуме внесли поправку в законопроект о запрете использования телефона в школе
В Госдуму внесли поправку к законопроекту, запрещающую использование телефонов в школах даже в образовательных целях. Об этом со ссылкой на документ 1 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-01T04:25
2023-12-01T04:25
новости
россия
госдума
законопроект
школа
телефон
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Авторами поправки, предусматривающей запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок", выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций."Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность", - говорится в тексте поправки.В первоначальной версии законопроекта, принятого в ноябре в первом чтении, допускалось использование мобильных телефонов в школах в образовательных целях.30 ноября первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова сообщила, что решение по поправкам ко второму чтению будет принято в понедельник, 4 декабря на заседании ответственного комитета.
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новости, россия, госдума, законопроект, школа, телефон
Новости, Россия, Госдума, законопроект, Школа, телефон

В Госдуме внесли поправку в законопроект о запрете использования телефона в школе

04:25 01.12.2023
 
© pixabay.comмобильный телефон мобильник женщина руки звонить
мобильный телефон мобильник женщина руки звонить
© pixabay.com
Читать в
В Госдуму внесли поправку к законопроекту, запрещающую использование телефонов в школах даже в образовательных целях. Об этом со ссылкой на документ 1 декабря сообщает РИА Новости
Авторами поправки, предусматривающей запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок", выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций.
"Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность", - говорится в тексте поправки.
В первоначальной версии законопроекта, принятого в ноябре в первом чтении, допускалось использование мобильных телефонов в школах в образовательных целях.
30 ноября первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова сообщила, что решение по поправкам ко второму чтению будет принято в понедельник, 4 декабря на заседании ответственного комитета.
- РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Вчера, 14:22
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