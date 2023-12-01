Зеленский подтвердил, что саммита по "формуле мира" в 2023 году не будет - 01.12.2023 Украина.ру
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Зеленский подтвердил, что саммита по "формуле мира" в 2023 году не будет
Зеленский подтвердил, что саммита по "формуле мира" в 2023 году не будет - 01.12.2023 Украина.ру
Зеленский подтвердил, что саммита по "формуле мира" в 2023 году не будет
Саммит по украинской "формуле мира" состоится не раньше 2024 года, сообщил в разговоре с болгарским премьер-министром Николаем Денковым президент Украины Владимир Зеленский, передаёт "Украинская правда"
2023-12-01T01:59
2023-12-01T02:00
новости
украина
саммит
"формула мира"
владимир зеленский
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По словам Зеленского, в начале следующего года запланирована встреча советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики по дальнейшей имплементации украинской "формулы мира". Помимо этого, премьер-министр и президент обсудили дальнейшую поддержку и евроинтеграционный путь Украины. Летом текущего года Владимир Зеленский заявлял, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира", состоящая из десяти пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины и др. Страна декларировала намерения провести глобальный саммит по "формуле мира" до конца года и для этого уже провела три подготовительные встречи на уровне советников в Копенгагене, Джидде (Саудовская Аравия) и на Мальте.В ноябре The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщал, что в связи с продолжающимся палестино-израильским конфликтом саммит может быть перенесен с 2023 года на неопределённый срок.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, саммит, "формула мира", владимир зеленский
Новости, Украина, саммит, "формула мира", Владимир Зеленский

Зеленский подтвердил, что саммита по "формуле мира" в 2023 году не будет

01:59 01.12.2023 (обновлено: 02:00 01.12.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Саммит по украинской "формуле мира" состоится не раньше 2024 года, сообщил в разговоре с болгарским премьер-министром Николаем Денковым президент Украины Владимир Зеленский, передаёт "Украинская правда"
По словам Зеленского, в начале следующего года запланирована встреча советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики по дальнейшей имплементации украинской "формулы мира".
Помимо этого, премьер-министр и президент обсудили дальнейшую поддержку и евроинтеграционный путь Украины.
Летом текущего года Владимир Зеленский заявлял, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира", состоящая из десяти пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины и др.
Страна декларировала намерения провести глобальный саммит по "формуле мира" до конца года и для этого уже провела три подготовительные встречи на уровне советников в Копенгагене, Джидде (Саудовская Аравия) и на Мальте.
В ноябре The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщал, что в связи с продолжающимся палестино-израильским конфликтом саммит может быть перенесен с 2023 года на неопределённый срок.
 
НовостиУкраинасаммит"формула мира"Владимир Зеленский
 
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