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Зеленский подтвердил, что саммита по "формуле мира" в 2023 году не будет

Зеленский подтвердил, что саммита по "формуле мира" в 2023 году не будет - 01.12.2023 Украина.ру

Зеленский подтвердил, что саммита по "формуле мира" в 2023 году не будет

Саммит по украинской "формуле мира" состоится не раньше 2024 года, сообщил в разговоре с болгарским премьер-министром Николаем Денковым президент Украины Владимир Зеленский, передаёт "Украинская правда"

2023-12-01T01:59

2023-12-01T01:59

2023-12-01T02:00

новости

украина

саммит

"формула мира"

владимир зеленский

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По словам Зеленского, в начале следующего года запланирована встреча советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики по дальнейшей имплементации украинской "формулы мира". Помимо этого, премьер-министр и президент обсудили дальнейшую поддержку и евроинтеграционный путь Украины. Летом текущего года Владимир Зеленский заявлял, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира", состоящая из десяти пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины и др. Страна декларировала намерения провести глобальный саммит по "формуле мира" до конца года и для этого уже провела три подготовительные встречи на уровне советников в Копенгагене, Джидде (Саудовская Аравия) и на Мальте.В ноябре The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщал, что в связи с продолжающимся палестино-израильским конфликтом саммит может быть перенесен с 2023 года на неопределённый срок.

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новости, украина, саммит, "формула мира", владимир зеленский