Из-за ситуации в Газе саммит по "формуле мира" Украины может не состояться - 09.11.2023 Украина.ру
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Из-за ситуации в Газе саммит по "формуле мира" Украины может не состояться
Из-за ситуации в Газе саммит по "формуле мира" Украины может не состояться - 09.11.2023 Украина.ру
Из-за ситуации в Газе саммит по "формуле мира" Украины может не состояться
В связи с продолжающимся палестино-израильским конфликтом саммит может быть перенесен с 2023 года на неопределенный срок. Об этом 9 ноября сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники
2023-11-09T18:16
2023-11-09T18:16
новости
новости украины
саммит
"формула мира"
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Киев последние месяцы особо активно настаивает на встрече мировых лидеров в ближайшее время для обсуждения "формулы мира". Но реальность такова: напряженность в Газе подрывает надежды на то, что встреча состоится.Десятки стран, включая Индию, Южную Африку, Бразилию и другие крупные державы, которые сохраняли нейтралитет в конфликте между Украиной и Россией, в течение нескольких месяцев пытались определить основные принципы, такие как территориальная целостность государств, которые могли бы лежать в основе мирных переговоров.Конфликт на Ближнем Востоке стал не только поводом для пересмотра взглядов, но и причиной разногласия между США, другими западными странами и арабскими государствами, а также развивающимися мировыми державами, "которых Украина надеялась привлечь на свою сторону".В связи с этими обстоятельствами, проведение саммита, по мнению дипломатов, маловероятно.
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новости, новости украины, саммит, "формула мира"
Новости, Новости Украины, саммит, "формула мира"

Из-за ситуации в Газе саммит по "формуле мира" Украины может не состояться

18:16 09.11.2023
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP / Evan Vucci
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В связи с продолжающимся палестино-израильским конфликтом саммит может быть перенесен с 2023 года на неопределенный срок. Об этом 9 ноября сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники
Киев последние месяцы особо активно настаивает на встрече мировых лидеров в ближайшее время для обсуждения "формулы мира". Но реальность такова: напряженность в Газе подрывает надежды на то, что встреча состоится.

"Стремление Украины к проведению саммита высокого уровня, направленное на усиление международной поддержки ее борьбы с Россией, затухает, становясь жертвой растущей напряженности на Ближнем Востоке, заявили западные дипломаты", – говорится в публикации The Wall Street Journal.

Десятки стран, включая Индию, Южную Африку, Бразилию и другие крупные державы, которые сохраняли нейтралитет в конфликте между Украиной и Россией, в течение нескольких месяцев пытались определить основные принципы, такие как территориальная целостность государств, которые могли бы лежать в основе мирных переговоров.
Конфликт на Ближнем Востоке стал не только поводом для пересмотра взглядов, но и причиной разногласия между США, другими западными странами и арабскими государствами, а также развивающимися мировыми державами, "которых Украина надеялась привлечь на свою сторону".
В связи с этими обстоятельствами, проведение саммита, по мнению дипломатов, маловероятно.
- РИА Новости, 1920, 31.10.2023
31 октября, 04:30
Украинский саммит на Мальте не оправдал ожиданий Зеленского - BloombergСтраны Глобального Юга сдержанно отреагировали на "формулу мира" Киева в связи с отвлечением их внимания на палестино-израильский конфликт. Об этом говорится в опубликованной по итогам прошедшей на выходных встречи на Мальте статьи Bloomberg
 
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