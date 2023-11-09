https://ukraina.ru/20231109/1050901855.html
Из-за ситуации в Газе саммит по "формуле мира" Украины может не состояться
Из-за ситуации в Газе саммит по "формуле мира" Украины может не состояться - 09.11.2023 Украина.ру
Из-за ситуации в Газе саммит по "формуле мира" Украины может не состояться
В связи с продолжающимся палестино-израильским конфликтом саммит может быть перенесен с 2023 года на неопределенный срок. Об этом 9 ноября сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники
2023-11-09T18:16
2023-11-09T18:16
2023-11-09T18:16
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саммит
"формула мира"
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Киев последние месяцы особо активно настаивает на встрече мировых лидеров в ближайшее время для обсуждения "формулы мира". Но реальность такова: напряженность в Газе подрывает надежды на то, что встреча состоится.Десятки стран, включая Индию, Южную Африку, Бразилию и другие крупные державы, которые сохраняли нейтралитет в конфликте между Украиной и Россией, в течение нескольких месяцев пытались определить основные принципы, такие как территориальная целостность государств, которые могли бы лежать в основе мирных переговоров.Конфликт на Ближнем Востоке стал не только поводом для пересмотра взглядов, но и причиной разногласия между США, другими западными странами и арабскими государствами, а также развивающимися мировыми державами, "которых Украина надеялась привлечь на свою сторону".В связи с этими обстоятельствами, проведение саммита, по мнению дипломатов, маловероятно.
https://ukraina.ru/20231031/1050628882.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, саммит, "формула мира"
Из-за ситуации в Газе саммит по "формуле мира" Украины может не состояться
В связи с продолжающимся палестино-израильским конфликтом саммит может быть перенесен с 2023 года на неопределенный срок. Об этом 9 ноября сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники
Киев последние месяцы особо активно настаивает на встрече мировых лидеров в ближайшее время для обсуждения "формулы мира". Но реальность такова: напряженность в Газе подрывает надежды на то, что встреча состоится.
"Стремление Украины к проведению саммита высокого уровня, направленное на усиление международной поддержки ее борьбы с Россией, затухает, становясь жертвой растущей напряженности на Ближнем Востоке, заявили западные дипломаты", – говорится в публикации The Wall Street Journal.
Десятки стран, включая Индию, Южную Африку, Бразилию и другие крупные державы, которые сохраняли нейтралитет в конфликте между Украиной и Россией, в течение нескольких месяцев пытались определить основные принципы, такие как территориальная целостность государств, которые могли бы лежать в основе мирных переговоров.
Конфликт на Ближнем Востоке стал не только поводом для пересмотра взглядов, но и причиной разногласия между США, другими западными странами и арабскими государствами, а также развивающимися мировыми державами, "которых Украина надеялась привлечь на свою сторону".
В связи с этими обстоятельствами, проведение саммита, по мнению дипломатов, маловероятно.