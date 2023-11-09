https://ukraina.ru/20231109/1050901855.html

Из-за ситуации в Газе саммит по "формуле мира" Украины может не состояться

Из-за ситуации в Газе саммит по "формуле мира" Украины может не состояться - 09.11.2023 Украина.ру

Из-за ситуации в Газе саммит по "формуле мира" Украины может не состояться

В связи с продолжающимся палестино-израильским конфликтом саммит может быть перенесен с 2023 года на неопределенный срок. Об этом 9 ноября сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники

2023-11-09T18:16

2023-11-09T18:16

2023-11-09T18:16

новости

новости украины

саммит

"формула мира"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050085756_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_a9bdfeeb4a6b1d28e7fe95199dd4c770.jpg

Киев последние месяцы особо активно настаивает на встрече мировых лидеров в ближайшее время для обсуждения "формулы мира". Но реальность такова: напряженность в Газе подрывает надежды на то, что встреча состоится.Десятки стран, включая Индию, Южную Африку, Бразилию и другие крупные державы, которые сохраняли нейтралитет в конфликте между Украиной и Россией, в течение нескольких месяцев пытались определить основные принципы, такие как территориальная целостность государств, которые могли бы лежать в основе мирных переговоров.Конфликт на Ближнем Востоке стал не только поводом для пересмотра взглядов, но и причиной разногласия между США, другими западными странами и арабскими государствами, а также развивающимися мировыми державами, "которых Украина надеялась привлечь на свою сторону".В связи с этими обстоятельствами, проведение саммита, по мнению дипломатов, маловероятно.

https://ukraina.ru/20231031/1050628882.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, саммит, "формула мира"