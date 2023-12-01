Ксавье Моро: Даже если ВСУ скопируют "линию Суровикина", у России есть бесконечный запас авиабомб - 01.12.2023 Украина.ру
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Ксавье Моро: Даже если ВСУ скопируют "линию Суровикина", у России есть бесконечный запас авиабомб
Ксавье Моро: Даже если ВСУ скопируют "линию Суровикина", у России есть бесконечный запас авиабомб - 01.12.2023 Украина.ру
Ксавье Моро: Даже если ВСУ скопируют "линию Суровикина", у России есть бесконечный запас авиабомб
У России есть то, чего не было у ВСУ во время контрнаступления, - это авиация. Поэтому вся линия оборона ВСУ может быть уничтожена ФАБами (фугасными авиабомбами), считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
2023-12-01T06:18
2023-12-01T06:18
интервью
всу
сергей суровикин
авдеевка
владимир зеленский
бомбы
купянск
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В недавнем выступлении президент Украины Владимир Зеленский пообещал создать линию оборону, заверив, что для этого Украине хватит мин и бетона.- Ксавье, удастся ли ВСУ скопировать российскую линию Суровикина, о которую разбились их атаки?- У меня большие сомнения, потому что у них нет соответствующего оборудования. Кроме того это ничего не решает. У России есть то, чего не было у ВСУ во время контрнаступления, - это авиация. Поэтому вся линия оборона ВСУ может быть уничтожена ФАБами.У ВСУ нет необходимого опыта. До сих пор они придерживались другого стиля обороны – они использовали города Донбасса: Авдеевку, Попасную, Лисичанск, чтобы создать из них, как говорили немцы во время Второй мировой войны, фестунги, то есть города-крепости. Чтобы создать "линию Суровикина", нужен другой стиль обороны. Сомневаюсь, что украинская армия достигла такого уровня. В любом случае это не поможет сдержать российскую армию.- Сейчас идут упорные бои за Авдеевку. Украинская сторона считает, что успех российских войск, занявших промзону, был достигнут благодаря мясным "штурмам", то есть массовым атакам пехоты, которые приводят к большим потерям. За счет чего российской армии, на самом деле, удалось продвинуться?- Нет, у России сейчас есть очень опытные войска, которые воюют уже почти два года. Российская артиллерия стреляет в десять раз чаще, чем киевские войска. Оборонительная тактика, основанная на фестунгах, имеет ограничения по эффективности, такие населенные пункты можно окружить. Все прекрасно понимают, кто одержит победу в Авдеевке в конце концов, когда у российской авиации есть бесконечный запас бомб.На Украине всякий раз объясняли успех российской армии тем, что Россия бросает своих солдат на смерть. Конечно, штурмующая сторона несет большие потери, чем обороняющиеся. Но Россия очень хорошо может это компенсировать, потому что у нее больше боеприпасов и снарядов. Если кто и использует "мясные штурмы", то украинская сторона. Плюс мы наблюдали под Авдеевкой, что, когда тактика не работает, штаб российской армии ее меняет. Российское командование работает очень гибко. Украинская армия на протяжении пяти месяцев продолжала использовать неработающую схему.- Будет ли командование ВСУ до последнего удерживать Авдеевку, возможно, перебрасывая резервы с Херсонского направления, или предпочтет уйти из города, чтобы не терять личный состав?- В шахматах есть такое понятие – цугванг, когда любое движение фигур ухудшит ваше положение. В Мариуполе и Северодонецке они воевали до конца, но результат был для них ужасный. Из Лисичанска они ушли перед окружением. Для них важнее коммуникации со СМИ, чем военная эффективность. Можно предположить, что они останутся, но результатом будет полный провал.- Можем ли мы спрогнозировать, как события на фронте будут разворачиваться после взятия Авдеевки?- Я не ожидаю от российской стороны большого наступления до выборов президента. При большом наступлении растут потери. Мы ждем, чтобы российская армия была полностью готова, ждем САУ "Коалиция – СВ", потому что в контрбатарейной борьбе натовское оборудование лучше. Кроме того, нужно накопить боеприпасы. Для России было бы удобно начать наступление летом.Сейчас российская армия держит инициативу по всей линии фронта. Я жду локального наступления, как это было год назад в Артемовске, например, в районе Купянска, чтобы оттянуть резервы ВСУ.
https://ukraina.ru/20230407/1045118656.html
https://ukraina.ru/20231130/1051631367.html
https://ukraina.ru/20231130/1051635230.html
купянск
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
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96
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+7 495 645 66 01
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, всу, сергей суровикин, авдеевка, владимир зеленский, бомбы, купянск
Интервью, ВСУ, Сергей Суровикин, Авдеевка, Владимир Зеленский, бомбы, Купянск

Ксавье Моро: Даже если ВСУ скопируют "линию Суровикина", у России есть бесконечный запас авиабомб

06:18 01.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений БиятовКсавье Моро интервью
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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У России есть то, чего не было у ВСУ во время контрнаступления, - это авиация. Поэтому вся линия оборона ВСУ может быть уничтожена ФАБами (фугасными авиабомбами), считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В недавнем выступлении президент Украины Владимир Зеленский пообещал создать линию оборону, заверив, что для этого Украине хватит мин и бетона.
- Ксавье, удастся ли ВСУ скопировать российскую линию Суровикина, о которую разбились их атаки?
- У меня большие сомнения, потому что у них нет соответствующего оборудования. Кроме того это ничего не решает. У России есть то, чего не было у ВСУ во время контрнаступления, - это авиация. Поэтому вся линия оборона ВСУ может быть уничтожена ФАБами.
У ВСУ нет необходимого опыта. До сих пор они придерживались другого стиля обороны – они использовали города Донбасса: Авдеевку, Попасную, Лисичанск, чтобы создать из них, как говорили немцы во время Второй мировой войны, фестунги, то есть города-крепости. Чтобы создать "линию Суровикина", нужен другой стиль обороны. Сомневаюсь, что украинская армия достигла такого уровня. В любом случае это не поможет сдержать российскую армию.
Ксавье Моро - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
7 апреля, 12:01
Ксавье Моро: кто онВоенно-политический эксперт из Франции
- Сейчас идут упорные бои за Авдеевку. Украинская сторона считает, что успех российских войск, занявших промзону, был достигнут благодаря мясным "штурмам", то есть массовым атакам пехоты, которые приводят к большим потерям. За счет чего российской армии, на самом деле, удалось продвинуться?
- Нет, у России сейчас есть очень опытные войска, которые воюют уже почти два года. Российская артиллерия стреляет в десять раз чаще, чем киевские войска. Оборонительная тактика, основанная на фестунгах, имеет ограничения по эффективности, такие населенные пункты можно окружить. Все прекрасно понимают, кто одержит победу в Авдеевке в конце концов, когда у российской авиации есть бесконечный запас бомб.
На Украине всякий раз объясняли успех российской армии тем, что Россия бросает своих солдат на смерть. Конечно, штурмующая сторона несет большие потери, чем обороняющиеся. Но Россия очень хорошо может это компенсировать, потому что у нее больше боеприпасов и снарядов. Если кто и использует "мясные штурмы", то украинская сторона. Плюс мы наблюдали под Авдеевкой, что, когда тактика не работает, штаб российской армии ее меняет. Российское командование работает очень гибко. Украинская армия на протяжении пяти месяцев продолжала использовать неработающую схему.
Дмитрий Дробницкий интервью
Вчера, 16:59
Дмитрий Дробницкий: Россия разгромит ВСУ и победит в еще большей войне, чтобы решить парадокс КиссинджераВся возня на Украине — это проекция того, что происходит на Западе, который понимает, что его тактика в отношении России и его подходы не срабатывают, считает политолог-международник, американист Дмитрий Дробницкий
- Будет ли командование ВСУ до последнего удерживать Авдеевку, возможно, перебрасывая резервы с Херсонского направления, или предпочтет уйти из города, чтобы не терять личный состав?
- В шахматах есть такое понятие – цугванг, когда любое движение фигур ухудшит ваше положение. В Мариуполе и Северодонецке они воевали до конца, но результат был для них ужасный. Из Лисичанска они ушли перед окружением. Для них важнее коммуникации со СМИ, чем военная эффективность. Можно предположить, что они останутся, но результатом будет полный провал.
- Можем ли мы спрогнозировать, как события на фронте будут разворачиваться после взятия Авдеевки?
- Я не ожидаю от российской стороны большого наступления до выборов президента. При большом наступлении растут потери. Мы ждем, чтобы российская армия была полностью готова, ждем САУ "Коалиция – СВ", потому что в контрбатарейной борьбе натовское оборудование лучше. Кроме того, нужно накопить боеприпасы. Для России было бы удобно начать наступление летом.
На что обречена Украина, чего боялся Янукович и за что украинцы сваливают вину на США - Ищенко
Вчера, 17:08
На что обречена Украина, чего боялся Янукович и за что украинцы сваливают вину на США - Ищенко
Сейчас российская армия держит инициативу по всей линии фронта. Я жду локального наступления, как это было год назад в Артемовске, например, в районе Купянска, чтобы оттянуть резервы ВСУ.
 
ИнтервьюВСУСергей СуровикинАвдеевкаВладимир ЗеленскийбомбыКупянск
 
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