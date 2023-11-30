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Украинские пограничники выявили новую схему выезда мужчин за границу
Украинские пограничники выявили новую схему выезда мужчин за границу - 30.11.2023 Украина.ру
Украинские пограничники выявили новую схему выезда мужчин за границу
В Одесской области задержали двух мужчин, пытающихся перейти границу с Молдавией, руководствуясь онлайн инструкцией
2023-11-30T17:38
2023-11-30T17:38
2023-11-30T17:38
новости
украина
уклонисты
пограничная служба украины
молдавия
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Очередную схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу раскрыли украинские пограничники. Об этом Государственная пограничная служба Украины сообщила 30 ноября в своем телеграм-канале.В сообщении отмечается, что двое мужчин, постоянно проживающих в Киеве и Черновцах, пограничники задержали в Одесской области, на 600 метров от украинско-молдавской границы.Каждый из них по прибытию в место назначения за пределами Украины должен был заплатить организатору схемы выезда по 3000 долларов. При этом их проводник находился не на территории страны и вел путешественников онлайн, отслеживая только их геопозицию.Напомним, что на Украине 24 февраля 2022 года был введен режим военного положения, а уже 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В период действия военного положения выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.
https://ukraina.ru/20231129/1051603491.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, уклонисты, пограничная служба украины, молдавия
Новости, Украина, уклонисты, Пограничная служба Украины, Молдавия
Украинские пограничники выявили новую схему выезда мужчин за границу
В Одесской области задержали двух мужчин, пытающихся перейти границу с Молдавией, руководствуясь онлайн инструкцией
Очередную схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу раскрыли украинские пограничники. Об этом Государственная пограничная служба Украины сообщила 30 ноября в своем телеграм-канале.
В сообщении отмечается, что двое мужчин, постоянно проживающих в Киеве и Черновцах, пограничники задержали в Одесской области, на 600 метров от украинско-молдавской границы.
Каждый из них по прибытию в место назначения за пределами Украины должен был заплатить организатору схемы выезда по 3000 долларов. При этом их проводник находился не на территории страны и вел путешественников онлайн, отслеживая только их геопозицию.
Напомним, что на Украине 24 февраля 2022 года был введен режим военного положения, а уже 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В период действия военного положения выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.