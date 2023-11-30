Украинские пограничники выявили новую схему выезда мужчин за границу - 30.11.2023 Украина.ру
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Украинские пограничники выявили новую схему выезда мужчин за границу
Украинские пограничники выявили новую схему выезда мужчин за границу - 30.11.2023 Украина.ру
Украинские пограничники выявили новую схему выезда мужчин за границу
В Одесской области задержали двух мужчин, пытающихся перейти границу с Молдавией, руководствуясь онлайн инструкцией
2023-11-30T17:38
2023-11-30T17:38
новости
украина
уклонисты
пограничная служба украины
молдавия
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Очередную схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу раскрыли украинские пограничники. Об этом Государственная пограничная служба Украины сообщила 30 ноября в своем телеграм-канале.В сообщении отмечается, что двое мужчин, постоянно проживающих в Киеве и Черновцах, пограничники задержали в Одесской области, на 600 метров от украинско-молдавской границы.Каждый из них по прибытию в место назначения за пределами Украины должен был заплатить организатору схемы выезда по 3000 долларов. При этом их проводник находился не на территории страны и вел путешественников онлайн, отслеживая только их геопозицию.Напомним, что на Украине 24 февраля 2022 года был введен режим военного положения, а уже 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В период действия военного положения выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.
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новости, украина, уклонисты, пограничная служба украины, молдавия
Новости, Украина, уклонисты, Пограничная служба Украины, Молдавия

Украинские пограничники выявили новую схему выезда мужчин за границу

17:38 30.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Государственная пограничная служба Украиныбеглецы уклонисты
беглецы уклонисты - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Государственная пограничная служба Украины
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В Одесской области задержали двух мужчин, пытающихся перейти границу с Молдавией, руководствуясь онлайн инструкцией
Очередную схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу раскрыли украинские пограничники. Об этом Государственная пограничная служба Украины сообщила 30 ноября в своем телеграм-канале.
В сообщении отмечается, что двое мужчин, постоянно проживающих в Киеве и Черновцах, пограничники задержали в Одесской области, на 600 метров от украинско-молдавской границы.
Каждый из них по прибытию в место назначения за пределами Украины должен был заплатить организатору схемы выезда по 3000 долларов. При этом их проводник находился не на территории страны и вел путешественников онлайн, отслеживая только их геопозицию.
Напомним, что на Украине 24 февраля 2022 года был введен режим военного положения, а уже 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В период действия военного положения выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.
Вчера, 19:39
Украинские уклонисты платили до $10 тыс за бегство в МолдавиюВ Черновицкой области задержана группа местных жителей, спасавшая соотечественников от мобилизации в ВСУ и переправлявшая их в Молдавию. Об этом 29 ноября сообщила Нацполиция Украины
 
НовостиУкраинауклонистыПограничная служба УкраиныМолдавия
 
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