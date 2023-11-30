https://ukraina.ru/20231130/1051636016.html

Украинские пограничники выявили новую схему выезда мужчин за границу

Украинские пограничники выявили новую схему выезда мужчин за границу - 30.11.2023 Украина.ру

Украинские пограничники выявили новую схему выезда мужчин за границу

В Одесской области задержали двух мужчин, пытающихся перейти границу с Молдавией, руководствуясь онлайн инструкцией

2023-11-30T17:38

2023-11-30T17:38

2023-11-30T17:38

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украина

уклонисты

пограничная служба украины

молдавия

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Очередную схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу раскрыли украинские пограничники. Об этом Государственная пограничная служба Украины сообщила 30 ноября в своем телеграм-канале.В сообщении отмечается, что двое мужчин, постоянно проживающих в Киеве и Черновцах, пограничники задержали в Одесской области, на 600 метров от украинско-молдавской границы.Каждый из них по прибытию в место назначения за пределами Украины должен был заплатить организатору схемы выезда по 3000 долларов. При этом их проводник находился не на территории страны и вел путешественников онлайн, отслеживая только их геопозицию.Напомним, что на Украине 24 февраля 2022 года был введен режим военного положения, а уже 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В период действия военного положения выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.

https://ukraina.ru/20231129/1051603491.html

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новости, украина, уклонисты, пограничная служба украины, молдавия