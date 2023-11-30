https://ukraina.ru/20231130/1051634580.html

"Нацистов принимаем вне очереди?" Лавров пристыдил ЕС

"Нацистов принимаем вне очереди?" Лавров пристыдил ЕС - 30.11.2023 Украина.ру

"Нацистов принимаем вне очереди?" Лавров пристыдил ЕС

ОБСЕ и Евросоюз давно отошли от принципов инклюзивности в реагировании на общеевропейские проблемы и руководствуются двойными стандартами в оценке процессов "к востоку от Вены". Об этом 30 ноября на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония) заявил глава МИД России Сергей Лавров

2023-11-30T16:57

2023-11-30T16:57

2023-11-30T16:57

новости

украина

украина-ес

ес

обсе

безопасность

национальная безопасность

европа

восточная европа

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049433251_0:26:3086:1762_1920x0_80_0_0_a8d1e38f4078dd3f701513bd6a0259f9.jpg.webp

Министр иностранных дел России подверг критике двойные стандарты в работе ОБСЕ - в том числе игнорирование проблем прав человека на Западе, грубое попрание прав человека на Украине после госпереворота 2014 года. Он обратил внимание на отсутствие должной реакции ОБСЕ на восьмилетнюю карательную операцию украинских силовиков в Донбассе."Возникает вопрос: зачем нам ущербные правозащитные институты, которые превращаются в инструмент тех, кто взял курс на приватизацию секретариатов международных организаций под свои нужды? Каким интересам общеевропейского сотрудничества служит какая вот ОБСЕ?", - сказал Лавров, обращаясь к коллегам по организации.По мнению главы российской дипломатии, ОБСЕ используется западными элитами для продавливания своих интересов, для разрушения – в том числе и европейской безопасности.Лавров также отметил, что западные политики добивают надежды на возрождение ОБСЕ – организации, изначально созданной для обеспечения общеевропейской безопасности, однако деградировавшей при участии США.

https://ukraina.ru/20231130/1051633428.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, украина-ес, ес, обсе, безопасность, национальная безопасность, европа, восточная европа, запад, геополитика, международные отношения, международное право, дипломатия, публичная дипломатия, сергей лавров, мид рф, сша, правозащитники, гуманитарный кризис, права человека