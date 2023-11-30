"Нацистов принимаем вне очереди?" Лавров пристыдил ЕС - 30.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231130/1051634580.html
"Нацистов принимаем вне очереди?" Лавров пристыдил ЕС
"Нацистов принимаем вне очереди?" Лавров пристыдил ЕС - 30.11.2023 Украина.ру
"Нацистов принимаем вне очереди?" Лавров пристыдил ЕС
ОБСЕ и Евросоюз давно отошли от принципов инклюзивности в реагировании на общеевропейские проблемы и руководствуются двойными стандартами в оценке процессов "к востоку от Вены". Об этом 30 ноября на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония) заявил глава МИД России Сергей Лавров
2023-11-30T16:57
2023-11-30T16:57
новости
украина
украина-ес
ес
обсе
безопасность
национальная безопасность
европа
восточная европа
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049433251_0:26:3086:1762_1920x0_80_0_0_a8d1e38f4078dd3f701513bd6a0259f9.jpg.webp
Министр иностранных дел России подверг критике двойные стандарты в работе ОБСЕ - в том числе игнорирование проблем прав человека на Западе, грубое попрание прав человека на Украине после госпереворота 2014 года. Он обратил внимание на отсутствие должной реакции ОБСЕ на восьмилетнюю карательную операцию украинских силовиков в Донбассе."Возникает вопрос: зачем нам ущербные правозащитные институты, которые превращаются в инструмент тех, кто взял курс на приватизацию секретариатов международных организаций под свои нужды? Каким интересам общеевропейского сотрудничества служит какая вот ОБСЕ?", - сказал Лавров, обращаясь к коллегам по организации.По мнению главы российской дипломатии, ОБСЕ используется западными элитами для продавливания своих интересов, для разрушения – в том числе и европейской безопасности.Лавров также отметил, что западные политики добивают надежды на возрождение ОБСЕ – организации, изначально созданной для обеспечения общеевропейской безопасности, однако деградировавшей при участии США.
https://ukraina.ru/20231130/1051633428.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049433251_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_82844047573c5124d0d91c98934f3dc5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, украина-ес, ес, обсе, безопасность, национальная безопасность, европа, восточная европа, запад, геополитика, международные отношения, международное право, дипломатия, публичная дипломатия, сергей лавров, мид рф, сша, правозащитники, гуманитарный кризис, права человека
Новости, Украина, Украина-ЕС, ЕС, ОБСЕ, безопасность, национальная безопасность, Европа, Восточная Европа, Запад, геополитика, международные отношения, международное право, дипломатия, публичная дипломатия, Сергей Лавров, МИД РФ, США, правозащитники, гуманитарный кризис, права человека

"Нацистов принимаем вне очереди?" Лавров пристыдил ЕС

16:57 30.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ОБСЕ и Евросоюз давно отошли от принципов инклюзивности в реагировании на общеевропейские проблемы и руководствуются двойными стандартами в оценке процессов "к востоку от Вены". Об этом 30 ноября на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония) заявил глава МИД России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России подверг критике двойные стандарты в работе ОБСЕ - в том числе игнорирование проблем прав человека на Западе, грубое попрание прав человека на Украине после госпереворота 2014 года. Он обратил внимание на отсутствие должной реакции ОБСЕ на восьмилетнюю карательную операцию украинских силовиков в Донбассе.
"Возникает вопрос: зачем нам ущербные правозащитные институты, которые превращаются в инструмент тех, кто взял курс на приватизацию секретариатов международных организаций под свои нужды? Каким интересам общеевропейского сотрудничества служит какая вот ОБСЕ?", - сказал Лавров, обращаясь к коллегам по организации.

Глава МИД РФ также обратил внимание на негативную эволюцию Евросоюза, утратившего связь с первоначально заявленными принципами своего создания. По поводу заявленной перспективы членства в нём Украины с неонацистским руководством Лавров высказался так: "Теперь ещё хотят в ускоренном порядке открыть для киевского режима двери в Евросоюз! Как говорится - нацистов принимаем вне очереди? Стыдно!"

По мнению главы российской дипломатии, ОБСЕ используется западными элитами для продавливания своих интересов, для разрушения – в том числе и европейской безопасности.
Лавров также отметил, что западные политики добивают надежды на возрождение ОБСЕ – организации, изначально созданной для обеспечения общеевропейской безопасности, однако деградировавшей при участии США.
Заседание Делового совета при МИД России
16:40
МИД России: ОБСЕ в плохом состоянии становится придатком ЕС и НАТООБСЕ подходит к своему юбилею "в плачевном состоянии, а перспективы её остаются неясными". Об этом 30 ноября на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония) заявил глава МИД России Сергей Лавров
 
НовостиУкраинаУкраина-ЕСЕСОБСЕбезопасностьнациональная безопасностьЕвропаВосточная ЕвропаЗападгеополитикамеждународные отношениямеждународное праводипломатияпубличная дипломатияСергей ЛавровМИД РФСШАправозащитникигуманитарный кризисправа человека
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:59Дмитрий Дробницкий: Россия разгромит ВСУ и победит в еще большей войне, чтобы решить парадокс Киссинджера
16:57"Нацистов принимаем вне очереди?" Лавров пристыдил ЕС
16:40МИД России: ОБСЕ в плохом состоянии становится придатком ЕС и НАТО
16:33Обозреватель Украина.ру выступит на Совете ООН по правам человека в Женеве
16:18Представитель ЕК отказался комментировать инцидент с самолётом делегации России на ОБСЕ
16:17В Польше гражданина Украины осудили за шпионаж в пользу России
15:57ОБСЕ находится на краю пропасти, стоит ли в нее инвестировать? - Лавров
15:47Что будет, если Трамп или Байден умрут до выборов? В США строят прогнозы о том, кто их может заменить
15:35Союз перевозчиков Словакии с 1 декабря заблокирует границу с Украиной
15:34Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил в России
15:26Про кружевные трусы. Главное достижение Евромайдана: уже есть или ещё нет?
15:18Запад отверг создание общего пространства безопасности – Лавров
15:17В трех регионах Украины могут ввести карантин из-за вспышки COVID-19
15:17Российские военные сбили девять украинских дронов — МО РФ
15:16Связисты из зоны СВО поздравили ветерана со 100-летним юбилеем
15:03Перевальск: настоящая свобода после гнёта "незалежности"
14:57"Спасибо за честность": Елена Зеленская вошла в ТОП-25 влиятельных женщин мира – Financial Times
14:56Цены вырастут, доллар подорожает: Украина может пойти на крайние меры из-за проблем с деньгами
14:56Без бога в душе. СБУ обыскивает Почаевскую лавру, а под Тернополем полиция зачистила духовное училище
14:53Венгрия рассматривает провозглашение скифов своим коренным народом
Лента новостейМолния