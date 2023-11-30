ОБСЕ находится на краю пропасти, стоит ли в нее инвестировать? - Лавров - 30.11.2023 Украина.ру
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ОБСЕ находится на краю пропасти, стоит ли в нее инвестировать? - Лавров
ОБСЕ находится на краю пропасти, стоит ли в нее инвестировать? - Лавров - 30.11.2023 Украина.ру
ОБСЕ находится на краю пропасти, стоит ли в нее инвестировать? - Лавров
Глава российского МИДа напомнил, что заключительный Хельсинский акт говорит о принципе равенства всех стран-участниц соглашения
2023-11-30T15:57
2023-11-30T15:57
новости
россия
обсе
сергей лавров
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Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие во встрече глав министров иностранных дел из стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мероприятие проходит в Скопье, столице Северной Македонии.В своем выступлении Лавров заявил, что ОБСЕ находится на краю пропасти.Глава российского МИДа напомнил, что через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту и констатировал, что "к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными".Хельсинкские соглашения, или Заключительный акт Хельсинкского совещания, были подписаны 1 августа 1975 года. Документ закрепил принцип нерушимости европейских границ и запретил любое применение силы и любое вмешательство во внутренние дела государств. Подписавшие его стороны обязаны уважать права человека.
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новости, россия, обсе, сергей лавров
Новости, Россия, ОБСЕ, Сергей Лавров

ОБСЕ находится на краю пропасти, стоит ли в нее инвестировать? - Лавров

15:57 30.11.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в "круглом столе" по урегулированию украинского кризиса
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в круглом столе по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Глава российского МИДа напомнил, что заключительный Хельсинский акт говорит о принципе равенства всех стран-участниц соглашения
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие во встрече глав министров иностранных дел из стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мероприятие проходит в Скопье, столице Северной Македонии.
В своем выступлении Лавров заявил, что ОБСЕ находится на краю пропасти.

"ОБСЕ находится на краю пропасти и возникает вопрос: имеет ли смысл инвестировать в её оживление? Сможет ли она когда-нибудь адаптироваться к объективным реалиям мирового развития и вновь стать площадкой для рассмотрения проблем региональной безопасности на основе принципов заключительного Хельсинского акта, прежде всего принципа равенства всех стран-участниц?" – сказал Лавров.

Глава российского МИДа напомнил, что через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту и констатировал, что "к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными".
Хельсинкские соглашения, или Заключительный акт Хельсинкского совещания, были подписаны 1 августа 1975 года. Документ закрепил принцип нерушимости европейских границ и запретил любое применение силы и любое вмешательство во внутренние дела государств. Подписавшие его стороны обязаны уважать права человека.
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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