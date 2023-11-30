https://ukraina.ru/20231130/1051632653.html

ОБСЕ находится на краю пропасти, стоит ли в нее инвестировать? - Лавров

ОБСЕ находится на краю пропасти, стоит ли в нее инвестировать? - Лавров - 30.11.2023 Украина.ру

ОБСЕ находится на краю пропасти, стоит ли в нее инвестировать? - Лавров

Глава российского МИДа напомнил, что заключительный Хельсинский акт говорит о принципе равенства всех стран-участниц соглашения

2023-11-30T15:57

2023-11-30T15:57

2023-11-30T15:57

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сергей лавров

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Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие во встрече глав министров иностранных дел из стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мероприятие проходит в Скопье, столице Северной Македонии.В своем выступлении Лавров заявил, что ОБСЕ находится на краю пропасти.Глава российского МИДа напомнил, что через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту и констатировал, что "к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными".Хельсинкские соглашения, или Заключительный акт Хельсинкского совещания, были подписаны 1 августа 1975 года. Документ закрепил принцип нерушимости европейских границ и запретил любое применение силы и любое вмешательство во внутренние дела государств. Подписавшие его стороны обязаны уважать права человека.

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новости, россия, обсе, сергей лавров