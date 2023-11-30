https://ukraina.ru/20231130/1051632653.html
ОБСЕ находится на краю пропасти, стоит ли в нее инвестировать? - Лавров
ОБСЕ находится на краю пропасти, стоит ли в нее инвестировать? - Лавров - 30.11.2023 Украина.ру
ОБСЕ находится на краю пропасти, стоит ли в нее инвестировать? - Лавров
Глава российского МИДа напомнил, что заключительный Хельсинский акт говорит о принципе равенства всех стран-участниц соглашения
2023-11-30T15:57
2023-11-30T15:57
2023-11-30T15:57
новости
россия
обсе
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050849886_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b33b0769bffceb37b0d524db292be95e.jpg
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие во встрече глав министров иностранных дел из стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мероприятие проходит в Скопье, столице Северной Македонии.В своем выступлении Лавров заявил, что ОБСЕ находится на краю пропасти.Глава российского МИДа напомнил, что через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту и констатировал, что "к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными".Хельсинкские соглашения, или Заключительный акт Хельсинкского совещания, были подписаны 1 августа 1975 года. Документ закрепил принцип нерушимости европейских границ и запретил любое применение силы и любое вмешательство во внутренние дела государств. Подписавшие его стороны обязаны уважать права человека.
https://ukraina.ru/20231130/1051630282.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050849886_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_205711cd35e7c53823c6e798908f7387.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, обсе, сергей лавров
ОБСЕ находится на краю пропасти, стоит ли в нее инвестировать? - Лавров
Глава российского МИДа напомнил, что заключительный Хельсинский акт говорит о принципе равенства всех стран-участниц соглашения
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие во встрече глав министров иностранных дел из стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мероприятие проходит в Скопье, столице Северной Македонии.
В своем выступлении Лавров заявил, что ОБСЕ находится на краю пропасти.
"ОБСЕ находится на краю пропасти и возникает вопрос: имеет ли смысл инвестировать в её оживление? Сможет ли она когда-нибудь адаптироваться к объективным реалиям мирового развития и вновь стать площадкой для рассмотрения проблем региональной безопасности на основе принципов заключительного Хельсинского акта, прежде всего принципа равенства всех стран-участниц?" – сказал Лавров.
Глава российского МИДа напомнил, что через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту и констатировал, что "к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными".
Хельсинкские соглашения, или Заключительный акт Хельсинкского совещания, были подписаны 1 августа 1975 года. Документ закрепил принцип нерушимости европейских границ и запретил любое применение силы и любое вмешательство во внутренние дела государств. Подписавшие его стороны обязаны уважать права человека.