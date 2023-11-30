https://ukraina.ru/20231130/1051625665.html

Про кружевные трусы. Главное достижение Евромайдана: уже есть или ещё нет?

Про кружевные трусы. Главное достижение Евромайдана: уже есть или ещё нет? - 30.11.2023 Украина.ру

Про кружевные трусы. Главное достижение Евромайдана: уже есть или ещё нет?

Давайте теперь серьёзно поговорим о том, что волновало Киев и Украину десять лет тому назад. Есть ли уже у всех кружевные трусы? Или нет?

2023-11-30T15:26

2023-11-30T15:26

2023-11-30T15:26

эксклюзив

украина

евромайдан

ес

украинцы

владимир зеленский

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Вот в чём вопрос!Помните милую девушку на Майдане в Киеве, ровно 10 лет тому назад, с плакатиком "Хочу кружевные трусики и в ЕС"?Сама девушка, как впоследствии выяснилось, была нанятой актрисой. Но "мечту" её поддерживали тогда миллионы украинцев!Европа все ближеЧто касается второй части, "про ЕС", все знают: вот-вот! На Украине ждут и искренне верят: вот-вот их "возьмут в ЕС".С того самого 2014 года ждут.Вот и недавно Урсула фон Дер Ляйен приезжала, сказала уже: наверняка вот-вот! Так и сказала: "Ваши рэформы вражають!" (Реформы поражают!)Но позвольте, как же это получается? Украину по прежнему называют самой коррумпированной страной Европы. Ничего не меняется в стране уже долгие годы.Тупицкий останется!Из реформ там разве что продолжаются безуспешные попытки снять с должности главу Конституционного суда.Он давно находится за рубежом, так как на Украине главе Конституционного суда Украины угрожает президент Украины (!)Но его коллеги не позволяют снять Тупицкого (фамилия главы Конституционного суда Украины). И в октябре Верховный суд Украины принял окончательное решение о том, что отставка Тупицкого, которую пытается провести президент Зеленский - незаконная. Решение обжалованию не подлежит.Главой Конституционного суда останется Тупицкий, но въехать в страну главный "по Конституции" не может.Он вообще объявлен Украиной в международный розыск. Находится, по сообщениям журналистов, в Австрии. Как раз на территории ЕС. Урсула фон Дер легко может это проверить и поразиться ещё раз.2030: опять мимоШарль Мишель, другой руководитель Евросоюза, не так давно тоже назвал новую дату вступления Украины в ЕС. Не такую "поразительную", как Урсула (вот-вот), а более отдаленную: 2030 год!Но и тут всё не так радужно. Газета "Гардиан" сообщила, что дату вступления Украины в ЕС - 2030 год - Шарль Мишель взял с потолка.Он упомянул об этой дате в интервью немецкому "Шпигель". Но коллеги из "Гардиан" тоже, видимо, поразились и выяснили: Шарль указал просто случайную дату.За что стоял Майдан?А как мэры городов, что они говорят? Уже в Европе?Мэр Львова ликует: в городе открылся новый "Макдональдс"!- Новый, абсолютно новый "Макдональдс"! Ничто нас не сломает! Вперёд! - говорит Андрей Садовый.Так вот за что стоял Майдан! Абсолютно новый Макдональдс. Это же невероятная пэрэмога!Мэр Киева, Виталий Кличко, приехал на запуск нового поезда. Его соорудили из старых советских вагонов 1980 годов выпуска. Прислали из Польши вагоны, там они уже не могут эксплуатировать такое старьё.Все опять в восторге. Уже практически в Европе!Очереди в сэконд-хэндах на Украине. Люди рвутся туда, как будто это не старая одежда на вес, а реально европейское будущее раздают.Те, кто не понимает, за что такая давка в украинских сэкондах: это перекупщики. Это люди, которые потом продадут хорошие (более - менее) вещи другим своим соотечественникам втридорога. Таков их маленький бизнес. Другой работы и заработка у них просто нет. Так что смешного мало. Они бы работали где-то, как люди, но просто негде.Недавно появилось ещё жуткое видео: украинский пенсионер собирает и ест кусочки хлеба, которые политики оставили возле памятника выдуманного украинскими политиками "Голодомора". Ещё даже караул стоит, ещё церемония не закончилась.Про пенсии, зарплаты и цены на Украине лучше не вспоминать. Народ просто выживает, с большим трудом. Оплатить "коммуналку" за квартиру может далеко не каждый пенсионер. Даже если вообще перестанет есть.Но что же люди, народ? Как они могут в это верить? Ждать того же "вступления в ЕС", например?Схема отупленияСхема очень простая. Сначала вычеркивается прошлое. "Совок, совок, цэ пэрэжыток совка..."Потом хвалить или защищать своё прошлое становится просто опасно. "Георгиевские ленточки вне закона". Памятники, естественно, убрать.А потом. На расчищенной местности возникают "кружевные трусы и ЕС".Но почему же не возникает что-то другое, не "трусы"? Почему именно такая тема?Потому что когда разрушили прошлое, это могло быть сделано только с помощью тотального оглупления.Надо было выкинуть доказательства, логику, и заменить их истерическими эмоциями. Только так можно было внедрить идею "прекрасного будущего в ЕС".Конечно, в случае с трусами, пытались "зайти" в подсознание через две вечные темы: юмор и секс. Убойное сочетание.С другой стороны, в головы "под кастрюлями" уже можно было вложить что угодно (и вложили, там же не только "кружевные трусы", там и Бандера с гауптманфюрером Шухевичем, там и Зеленский как "надежда нации", и много чего ещё ).За что стояли?Да, на Евромайдане действительно в это верили. Что США сейчас дадут просто так 50 миллиардов. Что Украину примут в ЕС. И это будет похоже на рай.И такие же были агитационные листовки. Была, например, листовка с бабушками. У бабушки в ЕС пенсия - 1000 евро. А у нашей? 25 евро?Бабушки так и говорили: хочу пенсию 1000 евро!Пенсия с тех пор превратилась примерно в 7 евро.Но они продолжают верить. Помешала достичь этих простых и ясных целей (пенсия по 1000 евро)... Россия. Не бездарные и коррумпированные руководители Украины. Не Европа с США, которые скупили всю их землю (это и была реальная цель Майдана).И эта иррациональная вера - основа жизни политического украинца. Невозможно оставаться "патриотом Украины" без этой веры.- Ещё чуть-чуть, ещё немного надо потерпеть.Если сказать политическому украинцу:- Да вас же просто развели, обманули!Он даже не обидится. Он просто не услышит.И вот опять Урсула в Киеве, опять обещает. Теперь она "восхищена вашими успехами в борьбе с коррупцией"!Но они, конечно же, недостаточные. Но это она скажет потом. Или Шарль Мишель.Да, а как же кружевные трусы? Неизвестно, как насчёт трусов, а вот яхты кое у кого появляются, это да.Один арабский журналист, Шахзад Насир, совсем недавно опубликовал расследование: две яхты куплены братьями Шефирами, советниками и близкими друзьями Зеленского.Одна яхта стоит 25 миллионов долларов, вторая - 50 миллионов. По мнению журналиста, обе куплены для президента Зеленского.Интересные названия у яхт. Одна называется "Мне повезло", вторая "Моё наследие".А вы спрашиваете, за что стоял Евромайдан? Ну уж точно не за то, что было написано на плакатике у миловидной актрисы.

https://ukraina.ru/20231125/1051328437.html

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https://ukraina.ru/20211121/1032704671.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, евромайдан, ес, украинцы, владимир зеленский