Про кружевные трусы. Главное достижение Евромайдана: уже есть или ещё нет? - 30.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231130/1051625665.html
Про кружевные трусы. Главное достижение Евромайдана: уже есть или ещё нет?
Про кружевные трусы. Главное достижение Евромайдана: уже есть или ещё нет? - 30.11.2023 Украина.ру
Про кружевные трусы. Главное достижение Евромайдана: уже есть или ещё нет?
Давайте теперь серьёзно поговорим о том, что волновало Киев и Украину десять лет тому назад. Есть ли уже у всех кружевные трусы? Или нет?
2023-11-30T15:26
2023-11-30T15:26
эксклюзив
украина
евромайдан
ес
украинцы
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103422/22/1034222258_0:98:1024:674_1920x0_80_0_0_7b73f5f250362e98ee9ec7d8e4ca9feb.jpg
Вот в чём вопрос!Помните милую девушку на Майдане в Киеве, ровно 10 лет тому назад, с плакатиком "Хочу кружевные трусики и в ЕС"?Сама девушка, как впоследствии выяснилось, была нанятой актрисой. Но "мечту" её поддерживали тогда миллионы украинцев!Европа все ближеЧто касается второй части, "про ЕС", все знают: вот-вот! На Украине ждут и искренне верят: вот-вот их "возьмут в ЕС".С того самого 2014 года ждут.Вот и недавно Урсула фон Дер Ляйен приезжала, сказала уже: наверняка вот-вот! Так и сказала: "Ваши рэформы вражають!" (Реформы поражают!)Но позвольте, как же это получается? Украину по прежнему называют самой коррумпированной страной Европы. Ничего не меняется в стране уже долгие годы.Тупицкий останется!Из реформ там разве что продолжаются безуспешные попытки снять с должности главу Конституционного суда.Он давно находится за рубежом, так как на Украине главе Конституционного суда Украины угрожает президент Украины (!)Но его коллеги не позволяют снять Тупицкого (фамилия главы Конституционного суда Украины). И в октябре Верховный суд Украины принял окончательное решение о том, что отставка Тупицкого, которую пытается провести президент Зеленский - незаконная. Решение обжалованию не подлежит.Главой Конституционного суда останется Тупицкий, но въехать в страну главный "по Конституции" не может.Он вообще объявлен Украиной в международный розыск. Находится, по сообщениям журналистов, в Австрии. Как раз на территории ЕС. Урсула фон Дер легко может это проверить и поразиться ещё раз.2030: опять мимоШарль Мишель, другой руководитель Евросоюза, не так давно тоже назвал новую дату вступления Украины в ЕС. Не такую "поразительную", как Урсула (вот-вот), а более отдаленную: 2030 год!Но и тут всё не так радужно. Газета "Гардиан" сообщила, что дату вступления Украины в ЕС - 2030 год - Шарль Мишель взял с потолка.Он упомянул об этой дате в интервью немецкому "Шпигель". Но коллеги из "Гардиан" тоже, видимо, поразились и выяснили: Шарль указал просто случайную дату.За что стоял Майдан?А как мэры городов, что они говорят? Уже в Европе?Мэр Львова ликует: в городе открылся новый "Макдональдс"!- Новый, абсолютно новый "Макдональдс"! Ничто нас не сломает! Вперёд! - говорит Андрей Садовый.Так вот за что стоял Майдан! Абсолютно новый Макдональдс. Это же невероятная пэрэмога!Мэр Киева, Виталий Кличко, приехал на запуск нового поезда. Его соорудили из старых советских вагонов 1980 годов выпуска. Прислали из Польши вагоны, там они уже не могут эксплуатировать такое старьё.Все опять в восторге. Уже практически в Европе!Очереди в сэконд-хэндах на Украине. Люди рвутся туда, как будто это не старая одежда на вес, а реально европейское будущее раздают.Те, кто не понимает, за что такая давка в украинских сэкондах: это перекупщики. Это люди, которые потом продадут хорошие (более - менее) вещи другим своим соотечественникам втридорога. Таков их маленький бизнес. Другой работы и заработка у них просто нет. Так что смешного мало. Они бы работали где-то, как люди, но просто негде.Недавно появилось ещё жуткое видео: украинский пенсионер собирает и ест кусочки хлеба, которые политики оставили возле памятника выдуманного украинскими политиками "Голодомора". Ещё даже караул стоит, ещё церемония не закончилась.Про пенсии, зарплаты и цены на Украине лучше не вспоминать. Народ просто выживает, с большим трудом. Оплатить "коммуналку" за квартиру может далеко не каждый пенсионер. Даже если вообще перестанет есть.Но что же люди, народ? Как они могут в это верить? Ждать того же "вступления в ЕС", например?Схема отупленияСхема очень простая. Сначала вычеркивается прошлое. "Совок, совок, цэ пэрэжыток совка..."Потом хвалить или защищать своё прошлое становится просто опасно. "Георгиевские ленточки вне закона". Памятники, естественно, убрать.А потом. На расчищенной местности возникают "кружевные трусы и ЕС".Но почему же не возникает что-то другое, не "трусы"? Почему именно такая тема?Потому что когда разрушили прошлое, это могло быть сделано только с помощью тотального оглупления.Надо было выкинуть доказательства, логику, и заменить их истерическими эмоциями. Только так можно было внедрить идею "прекрасного будущего в ЕС".Конечно, в случае с трусами, пытались "зайти" в подсознание через две вечные темы: юмор и секс. Убойное сочетание.С другой стороны, в головы "под кастрюлями" уже можно было вложить что угодно (и вложили, там же не только "кружевные трусы", там и Бандера с гауптманфюрером Шухевичем, там и Зеленский как "надежда нации", и много чего ещё ).За что стояли?Да, на Евромайдане действительно в это верили. Что США сейчас дадут просто так 50 миллиардов. Что Украину примут в ЕС. И это будет похоже на рай.И такие же были агитационные листовки. Была, например, листовка с бабушками. У бабушки в ЕС пенсия - 1000 евро. А у нашей? 25 евро?Бабушки так и говорили: хочу пенсию 1000 евро!Пенсия с тех пор превратилась примерно в 7 евро.Но они продолжают верить. Помешала достичь этих простых и ясных целей (пенсия по 1000 евро)... Россия. Не бездарные и коррумпированные руководители Украины. Не Европа с США, которые скупили всю их землю (это и была реальная цель Майдана).И эта иррациональная вера - основа жизни политического украинца. Невозможно оставаться "патриотом Украины" без этой веры.- Ещё чуть-чуть, ещё немного надо потерпеть.Если сказать политическому украинцу:- Да вас же просто развели, обманули!Он даже не обидится. Он просто не услышит.И вот опять Урсула в Киеве, опять обещает. Теперь она "восхищена вашими успехами в борьбе с коррупцией"!Но они, конечно же, недостаточные. Но это она скажет потом. Или Шарль Мишель.Да, а как же кружевные трусы? Неизвестно, как насчёт трусов, а вот яхты кое у кого появляются, это да.Один арабский журналист, Шахзад Насир, совсем недавно опубликовал расследование: две яхты куплены братьями Шефирами, советниками и близкими друзьями Зеленского.Одна яхта стоит 25 миллионов долларов, вторая - 50 миллионов. По мнению журналиста, обе куплены для президента Зеленского.Интересные названия у яхт. Одна называется "Мне повезло", вторая "Моё наследие".А вы спрашиваете, за что стоял Евромайдан? Ну уж точно не за то, что было написано на плакатике у миловидной актрисы.
https://ukraina.ru/20231125/1051328437.html
https://ukraina.ru/20230912/1049360243.html
https://ukraina.ru/20211121/1032704671.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Елена Мурзина
Елена Мурзина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103422/22/1034222258_57:0:969:684_1920x0_80_0_0_f6fec0f3967bf7cc840365ba9bb9720b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, евромайдан, ес, украинцы, владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, евромайдан, ЕС, украинцы, Владимир Зеленский

Про кружевные трусы. Главное достижение Евромайдана: уже есть или ещё нет?

15:26 30.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ольга ЗначковаОльга Значкова на Майдане
Ольга Значкова на Майдане - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ольга Значкова
Читать в
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Давайте теперь серьёзно поговорим о том, что волновало Киев и Украину десять лет тому назад. Есть ли уже у всех кружевные трусы? Или нет?
Вот в чём вопрос!
Помните милую девушку на Майдане в Киеве, ровно 10 лет тому назад, с плакатиком "Хочу кружевные трусики и в ЕС"?
Сама девушка, как впоследствии выяснилось, была нанятой актрисой. Но "мечту" её поддерживали тогда миллионы украинцев!
Европа все ближе
Что касается второй части, "про ЕС", все знают: вот-вот! На Украине ждут и искренне верят: вот-вот их "возьмут в ЕС".
С того самого 2014 года ждут.
Вот и недавно Урсула фон Дер Ляйен приезжала, сказала уже: наверняка вот-вот! Так и сказала: "Ваши рэформы вражають!" (Реформы поражают!)
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
25 ноября, 19:55
Мемы времен украинского Евромайдана: идеи и мифы, которые привели к трагедииМемы времен противостояния украинского Майдана и Антимайдана уже история, но по ним эту историю можно изучать. Редакция Украина.ру, многие из членов которой были непосредственными участниками и свидетелями этого противостояния, вспомнила те из них, которые больше всего запомнились.
Но позвольте, как же это получается? Украину по прежнему называют самой коррумпированной страной Европы. Ничего не меняется в стране уже долгие годы.
Тупицкий останется!
Из реформ там разве что продолжаются безуспешные попытки снять с должности главу Конституционного суда.
Он давно находится за рубежом, так как на Украине главе Конституционного суда Украины угрожает президент Украины (!)
Но его коллеги не позволяют снять Тупицкого (фамилия главы Конституционного суда Украины). И в октябре Верховный суд Украины принял окончательное решение о том, что отставка Тупицкого, которую пытается провести президент Зеленский - незаконная. Решение обжалованию не подлежит.
Главой Конституционного суда останется Тупицкий, но въехать в страну главный "по Конституции" не может.
Он вообще объявлен Украиной в международный розыск. Находится, по сообщениям журналистов, в Австрии. Как раз на территории ЕС. Урсула фон Дер легко может это проверить и поразиться ещё раз.
2030: опять мимо
Шарль Мишель, другой руководитель Евросоюза, не так давно тоже назвал новую дату вступления Украины в ЕС. Не такую "поразительную", как Урсула (вот-вот), а более отдаленную: 2030 год!
Но и тут всё не так радужно. Газета "Гардиан" сообщила, что дату вступления Украины в ЕС - 2030 год - Шарль Мишель взял с потолка.
Он упомянул об этой дате в интервью немецкому "Шпигель". Но коллеги из "Гардиан" тоже, видимо, поразились и выяснили: Шарль указал просто случайную дату.
За что стоял Майдан?
А как мэры городов, что они говорят? Уже в Европе?
Мэр Львова ликует: в городе открылся новый "Макдональдс"!
- Новый, абсолютно новый "Макдональдс"! Ничто нас не сломает! Вперёд! - говорит Андрей Садовый.
Так вот за что стоял Майдан! Абсолютно новый Макдональдс. Это же невероятная пэрэмога!
Мэр Киева, Виталий Кличко, приехал на запуск нового поезда. Его соорудили из старых советских вагонов 1980 годов выпуска. Прислали из Польши вагоны, там они уже не могут эксплуатировать такое старьё.
Безымянные захоронения в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 15:07
"Дивиденды за кружевное белье подвезли": украинка пожаловалась на истребление мужчинВ украинском сегменте сети появилось видео, на котором предположительно жительница Новомосковска со слезами жалуется на то, что власти Украины "решили истребить всех мужчин в моей семье"
Все опять в восторге. Уже практически в Европе!
Очереди в сэконд-хэндах на Украине. Люди рвутся туда, как будто это не старая одежда на вес, а реально европейское будущее раздают.
Те, кто не понимает, за что такая давка в украинских сэкондах: это перекупщики. Это люди, которые потом продадут хорошие (более - менее) вещи другим своим соотечественникам втридорога. Таков их маленький бизнес. Другой работы и заработка у них просто нет. Так что смешного мало. Они бы работали где-то, как люди, но просто негде.
Недавно появилось ещё жуткое видео: украинский пенсионер собирает и ест кусочки хлеба, которые политики оставили возле памятника выдуманного украинскими политиками "Голодомора". Ещё даже караул стоит, ещё церемония не закончилась.
Про пенсии, зарплаты и цены на Украине лучше не вспоминать. Народ просто выживает, с большим трудом. Оплатить "коммуналку" за квартиру может далеко не каждый пенсионер. Даже если вообще перестанет есть.
Но что же люди, народ? Как они могут в это верить? Ждать того же "вступления в ЕС", например?
Схема отупления
Схема очень простая. Сначала вычеркивается прошлое. "Совок, совок, цэ пэрэжыток совка..."
Потом хвалить или защищать своё прошлое становится просто опасно. "Георгиевские ленточки вне закона". Памятники, естественно, убрать.
А потом. На расчищенной местности возникают "кружевные трусы и ЕС".
Но почему же не возникает что-то другое, не "трусы"? Почему именно такая тема?
Потому что когда разрушили прошлое, это могло быть сделано только с помощью тотального оглупления.
Надо было выкинуть доказательства, логику, и заменить их истерическими эмоциями. Только так можно было внедрить идею "прекрасного будущего в ЕС".
Конечно, в случае с трусами, пытались "зайти" в подсознание через две вечные темы: юмор и секс. Убойное сочетание.
С другой стороны, в головы "под кастрюлями" уже можно было вложить что угодно (и вложили, там же не только "кружевные трусы", там и Бандера с гауптманфюрером Шухевичем, там и Зеленский как "надежда нации", и много чего ещё ).
За что стояли?
Да, на Евромайдане действительно в это верили. Что США сейчас дадут просто так 50 миллиардов. Что Украину примут в ЕС. И это будет похоже на рай.
И такие же были агитационные листовки. Была, например, листовка с бабушками. У бабушки в ЕС пенсия - 1000 евро. А у нашей? 25 евро?
Бабушки так и говорили: хочу пенсию 1000 евро!
Пенсия с тех пор превратилась примерно в 7 евро.
Но они продолжают верить. Помешала достичь этих простых и ясных целей (пенсия по 1000 евро)... Россия. Не бездарные и коррумпированные руководители Украины. Не Европа с США, которые скупили всю их землю (это и была реальная цель Майдана).
И эта иррациональная вера - основа жизни политического украинца. Невозможно оставаться "патриотом Украины" без этой веры.
21 ноября 2021, 12:50
Кружевные трусы или разбитое корыто? Киевляне об итогах Евромайдана спустя 8 лет21 ноября на Украине - День достоинства и свободы. Установили этот праздник по случаю начала Евромайдана, состоявшегося 8 лет назад и в корне изменившего жизнь Украины и ее населения
- Ещё чуть-чуть, ещё немного надо потерпеть.
Если сказать политическому украинцу:
- Да вас же просто развели, обманули!
Он даже не обидится. Он просто не услышит.
И вот опять Урсула в Киеве, опять обещает. Теперь она "восхищена вашими успехами в борьбе с коррупцией"!
Но они, конечно же, недостаточные. Но это она скажет потом. Или Шарль Мишель.
Да, а как же кружевные трусы? Неизвестно, как насчёт трусов, а вот яхты кое у кого появляются, это да.
Один арабский журналист, Шахзад Насир, совсем недавно опубликовал расследование: две яхты куплены братьями Шефирами, советниками и близкими друзьями Зеленского.
Одна яхта стоит 25 миллионов долларов, вторая - 50 миллионов. По мнению журналиста, обе куплены для президента Зеленского.
Интересные названия у яхт. Одна называется "Мне повезло", вторая "Моё наследие".
А вы спрашиваете, за что стоял Евромайдан? Ну уж точно не за то, что было написано на плакатике у миловидной актрисы.
 
ЭксклюзивУкраинаевромайданЕСукраинцыВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26Про кружевные трусы. Главное достижение Евромайдана: уже есть или ещё нет?
15:18Запад отверг создание общего пространства безопасности – Лавров
15:17В трех регионах Украины могут ввести карантин из-за вспышки COVID-19
15:17Российские военные сбили девять украинских дронов — МО РФ
15:16Связисты из зоны СВО поздравили ветерана со 100-летним юбилеем
15:03Перевальск: настоящая свобода после гнёта "незалежности"
14:57"Спасибо за честность": Елена Зеленская вошла в ТОП-25 влиятельных женщин мира – Financial Times
14:56Цены вырастут, доллар подорожает: Украина может пойти на крайние меры из-за проблем с деньгами
14:56Без Бога в душе. СБУ обыскивает Почаевскую лавру, а под Тернополем полиция "зачистила" духовное училище
14:53Венгрия рассматривает провозглашение скифов своим коренным народом
14:27Украина признала превосходство России в производстве дронов
14:27Киев не откажется от Крыма и Донбасса даже ради НАТО - Кулеба
14:22Западное образование – база западного поражения
14:07Инвесторы "Киевгорстроя" и "Укрстроя" вышли митинг
14:00Генри Киссинджер: враг, которым можно было гордиться
13:50"Перемещение пациентов в сумасшедшем доме": Мухин о выборах и побеге Зеленского
13:46Приезд Лаврова в Скопье является победой ОБСЕ - глава МИД Северной Македонии
13:35Константин Кнырик: Россия одержала главную победу над ВСУ, поэтому США будут атаковать ее двумя способами
13:33"Сомневались в суверенности Украины без России" – СБУ о причине обысков в Почаевской лавре
13:25Зеленский, Порошенко, Ахметов и нейросети
Лента новостейМолния