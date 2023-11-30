Глава "Энергоатома" посоветовал ЕС брать пример с Украины и сливать отходы в Чернобыль
Петр Котин считает, что Украина разрушила российскую монополию на поставку топлива. Об это он заявил на Всемирной ядерной выставке
В Париже продолжается Всемирная ядерная выставка. 29 ноября президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин выступил на панельной дискуссии по безопасности поставок и усовершенствования реакторов в современных условиях. В своем докладе он заявил, что разрушил российскую монополию на рынке ядерного топлива.
"Мы уничтожили российскую монополию на поставку топлива для реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-440. В этом году ядерное топливо Westinghouse впервые погрузили в реактор ВВЭР-440 на РАЭС", – сказал он.
"Энергоатом" теперь не отвозит в Россию отработанное ядерное топливо, а сливает его в построенное Централизованное хранилище в Чернобыле. Это позволяет экономить около 200 млн долларов ежегодно. Котин сказал, что следующим шагом должна стать наладка производства Компанией комплектующих тепловыделяющих сборок в 2024 году.
Ранее Словакия заявила, что не согласует новый пакет санкций ЕС, если он будет включать ограничение поставок ядерного топлива из России. О недопустимости запрета поставок российского атомного топлива в октябре говорил и словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Подобная же точка зрения и у Венгрии, ее во вторник озвучил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.