Белоруссия расторгла соглашение с Украиной о выплате пенсий
Правительство Белоруссии прекратило действие соглашения с Украиной о взаимном переводе и выплате пенсий. Об этом говорится в постановлении белорусского совета министров, опубликованном на национальном правовом интернет-портале
"Прекратить действие соглашения между Фондом социальной защиты населения министерства социальной защиты Республики Беларусь и Пенсионным фондом Украины о взаимном переводе и выплате пенсий, подписанного в Киеве 12 июня 1997 года", - говорится в постановлении.
Решение вступит в силу с 23 декабря 2023 года.
Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.