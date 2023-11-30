https://ukraina.ru/20231130/1051615878.html

Белоруссия расторгла соглашение с Украиной о выплате пенсий

Белоруссия расторгла соглашение с Украиной о выплате пенсий - 30.11.2023 Украина.ру

Белоруссия расторгла соглашение с Украиной о выплате пенсий

Правительство Белоруссии прекратило действие соглашения с Украиной о взаимном переводе и выплате пенсий. Об этом говорится в постановлении белорусского совета министров, опубликованном на национальном правовом интернет-портале

2023-11-30T10:45

2023-11-30T10:45

2023-11-30T10:45

белоруссия

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соглашение

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пенсии

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"Прекратить действие соглашения между Фондом социальной защиты населения министерства социальной защиты Республики Беларусь и Пенсионным фондом Украины о взаимном переводе и выплате пенсий, подписанного в Киеве 12 июня 1997 года", - говорится в постановлении.Решение вступит в силу с 23 декабря 2023 года.Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.

https://ukraina.ru/20230126/1042988237.html

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белоруссия, украина, соглашение, новости, пенсии