Белоруссия расторгла соглашение с Украиной о выплате пенсий - 30.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231130/1051615878.html
Белоруссия расторгла соглашение с Украиной о выплате пенсий
Белоруссия расторгла соглашение с Украиной о выплате пенсий - 30.11.2023 Украина.ру
Белоруссия расторгла соглашение с Украиной о выплате пенсий
Правительство Белоруссии прекратило действие соглашения с Украиной о взаимном переводе и выплате пенсий. Об этом говорится в постановлении белорусского совета министров, опубликованном на национальном правовом интернет-портале
2023-11-30T10:45
2023-11-30T10:45
белоруссия
украина
соглашение
новости
пенсии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102808/03/1028080395_0:12:855:493_1920x0_80_0_0_4a798f420922175252f94754aa1c6fd6.jpg.webp
"Прекратить действие соглашения между Фондом социальной защиты населения министерства социальной защиты Республики Беларусь и Пенсионным фондом Украины о взаимном переводе и выплате пенсий, подписанного в Киеве 12 июня 1997 года", - говорится в постановлении.Решение вступит в силу с 23 декабря 2023 года.Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.
https://ukraina.ru/20230126/1042988237.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102808/03/1028080395_6:0:695:517_1920x0_80_0_0_fc6df6dd6de7e53468b54694a6f1db01.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
белоруссия, украина, соглашение, новости, пенсии
Белоруссия, Украина, соглашение, Новости, пенсии

Белоруссия расторгла соглашение с Украиной о выплате пенсий

10:45 30.11.2023
 
© sb.byУкраина Белоруссия флаг
Украина Белоруссия флаг
© sb.by
Читать в
Правительство Белоруссии прекратило действие соглашения с Украиной о взаимном переводе и выплате пенсий. Об этом говорится в постановлении белорусского совета министров, опубликованном на национальном правовом интернет-портале
"Прекратить действие соглашения между Фондом социальной защиты населения министерства социальной защиты Республики Беларусь и Пенсионным фондом Украины о взаимном переводе и выплате пенсий, подписанного в Киеве 12 июня 1997 года", - говорится в постановлении.
Решение вступит в силу с 23 декабря 2023 года.
Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.
О чём Украина и её хозяева хотят договориться с Белоруссией – Асафов. Видео
26 января, 10:57
О чём Украина и её хозяева хотят договориться с Белоруссией – Асафов. Видео
 
БелоруссияУкраинасоглашениеНовостипенсии
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:56Латынина* разочаровалась в Украине и побоялась выглядеть "полной идиоткой"
10:53Украинец получил 12 лет колонии за попытку теракта в Херсоне 9 мая
10:45Белоруссия расторгла соглашение с Украиной о выплате пенсий
10:33Forbes назвал Abrams главной головной болью танкистов ВСУ
10:32У Белоруссии появится торговый флот
10:30В Крыму задержан украинский агент, собиравший данные о Росгвардии
10:17В ДНР без света остаются более 27 тысяч бытовых абонентов – Минэнерго
10:00"Зачищают помещения": силовики оцепили собор канонической УПЦ в Тернопольской области
09:57Американская выгода, реестр избирателей. Главное на Украине на утро 30 ноября
09:54"Восток дело тонкое": президента Германии унизили в аэропорту Катара
09:50"Человек здравого смысла": Карасин о Киссинджере
09:36WP: значительная часть средств на помощь Украине остается в США
09:35В ДНР ликвидирован командир группы украинской разведки
09:28Над Крымом впервые полностью подавлен разведспутник НАТО – Баранчик
09:20Сергей Наев, биография
09:10Андрей Ермак, биография
09:05СВО: перспектива ударов в тыл ВСУ
09:00Александр Сырский, биография
08:59ВСУ испытывают проблемы со связью на ряде направлений в зоне СВО - Марочко
08:46"Таких больше не делают": Косачев о смерти Киссинджера
Лента новостейМолния