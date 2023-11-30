У Белоруссии появится торговый флот - 30.11.2023 Украина.ру
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У Белоруссии появится торговый флот
У Белоруссии появится торговый флот - 30.11.2023 Украина.ру
У Белоруссии появится торговый флот
Развитие портовой инфраструктуры позволит не зависеть от перевозчиков. Об этом сообщил замглавы администрации белорусского президента Максим Ермолович
2023-11-30T10:32
2023-11-30T10:32
новости
белоруссия
торговля
флот
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В связи с действующими санкциями Белоруссия намерена развивать свою портовую инфраструктуру и торговый флот. Особое внимание будет уделено вопросам логистики, поскольку страна активно развивает поставки в страны Африки, Азии и Латинской Америки.Кроме этого Белоруссия совместно с Россией совершенствует железнодорожные логистические маршруты к портам и до конечного потребителя. Также ведется работа с китайскими партнерами по увеличению пропускной способности портов.Белоруссия намерена поддерживать своих экспортеров в части развития товаропроводящей сети и развивать платежные системы, чтобы иметь возможность вести расчеты в юанях. С конца 2020 года Белоруссия находится под жесткими санкциями, ограничивающими экспорт через порты прибалтийских стран.
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новости, белоруссия, торговля, флот
Новости, Белоруссия, торговля, флот

У Белоруссии появится торговый флот

10:32 30.11.2023
 
© РИА Новости . Виктор Драчев / Перейти в фотобанкАвтопробег в поддержку президента Белоруссии А. Лукашенко в Минске
Автопробег в поддержку президента Белоруссии А. Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Виктор Драчев
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Развитие портовой инфраструктуры позволит не зависеть от перевозчиков. Об этом сообщил замглавы администрации белорусского президента Максим Ермолович
В связи с действующими санкциями Белоруссия намерена развивать свою портовую инфраструктуру и торговый флот. Особое внимание будет уделено вопросам логистики, поскольку страна активно развивает поставки в страны Африки, Азии и Латинской Америки.
"Мы должны задуматься о собственном флоте, о собственной портовой инфраструктуре, выстраивать транспортную систему до портов", — сказал замглавы администрации белорусского президента Максим Ермолович в эфире телеканала "Беларусь 1".
Кроме этого Белоруссия совместно с Россией совершенствует железнодорожные логистические маршруты к портам и до конечного потребителя. Также ведется работа с китайскими партнерами по увеличению пропускной способности портов.
"Торговый флот — тоже одна из задач, которую страна рано или поздно будет решать, чтобы не зависеть от перевозчиков, которые диктуют свои условия", — приводит слова чиновника Eadaily.
Белоруссия намерена поддерживать своих экспортеров в части развития товаропроводящей сети и развивать платежные системы, чтобы иметь возможность вести расчеты в юанях.
С конца 2020 года Белоруссия находится под жесткими санкциями, ограничивающими экспорт через порты прибалтийских стран.
- РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля 2022, 05:20
Зубец предложил Белоруссии возможность обойти санкцииС 1 февраля вступило в силу решение правительства Литвы о запрете транзита белорусского калия через территорию республики. В этих условиях Белоруссии может помочь только Россия, уверен директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
 
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