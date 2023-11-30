https://ukraina.ru/20231130/1051615221.html

У Белоруссии появится торговый флот

У Белоруссии появится торговый флот - 30.11.2023 Украина.ру

У Белоруссии появится торговый флот

Развитие портовой инфраструктуры позволит не зависеть от перевозчиков. Об этом сообщил замглавы администрации белорусского президента Максим Ермолович

2023-11-30T10:32

2023-11-30T10:32

2023-11-30T10:32

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белоруссия

торговля

флот

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В связи с действующими санкциями Белоруссия намерена развивать свою портовую инфраструктуру и торговый флот. Особое внимание будет уделено вопросам логистики, поскольку страна активно развивает поставки в страны Африки, Азии и Латинской Америки.Кроме этого Белоруссия совместно с Россией совершенствует железнодорожные логистические маршруты к портам и до конечного потребителя. Также ведется работа с китайскими партнерами по увеличению пропускной способности портов.Белоруссия намерена поддерживать своих экспортеров в части развития товаропроводящей сети и развивать платежные системы, чтобы иметь возможность вести расчеты в юанях. С конца 2020 года Белоруссия находится под жесткими санкциями, ограничивающими экспорт через порты прибалтийских стран.

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новости, белоруссия, торговля, флот