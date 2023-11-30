Запад готовит украинцев к перемирию с Россией — Бортник - 30.11.2023 Украина.ру
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Запад готовит украинцев к перемирию с Россией — Бортник
Запад готовит украинцев к перемирию с Россией — Бортник - 30.11.2023 Украина.ру
Запад готовит украинцев к перемирию с Россией — Бортник
Украинский политолог Руслан Бортник в эфире "Новости.LIVE" заявил, что западные страны и ряд политиков страны начинают готовить граждан к мирному урегулированию конфликта с Россией
2023-11-30T07:28
2023-11-30T07:33
конфликт
политолог
бортник
новости
помощь
запад
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"Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружье уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам", — отметил он.По мнению эксперта, на приближение переговоров влияет снижение объемов помощи от западных стран и провал попытки привлечь страны Юга на сторону Киева. Нестабильное положение Запада подталкивает Киев изменить общую стратегию взаимодействия Россией и вернуться к переговорам.Ранее газета Bild писала, что США и Германия намерены склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Американский лидер Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят, чтобы украинский политик сам пришел к пониманию, что "дальше так продолжаться не может".
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конфликт, политолог, бортник, новости, помощь, запад
конфликт, политолог, Бортник, Новости, помощь, Запад

Запад готовит украинцев к перемирию с Россией — Бортник

07:28 30.11.2023 (обновлено: 07:33 30.11.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ruslan BortnikРуслан Бортник
Руслан Бортник - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ruslan Bortnik
Читать в
Украинский политолог Руслан Бортник в эфире "Новости.LIVE" заявил, что западные страны и ряд политиков страны начинают готовить граждан к мирному урегулированию конфликта с Россией
"Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружье уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам", — отметил он.
По мнению эксперта, на приближение переговоров влияет снижение объемов помощи от западных стран и провал попытки привлечь страны Юга на сторону Киева.
Нестабильное положение Запада подталкивает Киев изменить общую стратегию взаимодействия Россией и вернуться к переговорам.
Ранее газета Bild писала, что США и Германия намерены склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Американский лидер Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят, чтобы украинский политик сам пришел к пониманию, что "дальше так продолжаться не может".
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