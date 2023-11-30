https://ukraina.ru/20231130/1051611781.html

Запад готовит украинцев к перемирию с Россией — Бортник

Запад готовит украинцев к перемирию с Россией — Бортник - 30.11.2023 Украина.ру

Запад готовит украинцев к перемирию с Россией — Бортник

Украинский политолог Руслан Бортник в эфире "Новости.LIVE" заявил, что западные страны и ряд политиков страны начинают готовить граждан к мирному урегулированию конфликта с Россией

2023-11-30T07:28

2023-11-30T07:28

2023-11-30T07:33

конфликт

политолог

бортник

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запад

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"Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружье уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам", — отметил он.По мнению эксперта, на приближение переговоров влияет снижение объемов помощи от западных стран и провал попытки привлечь страны Юга на сторону Киева. Нестабильное положение Запада подталкивает Киев изменить общую стратегию взаимодействия Россией и вернуться к переговорам.Ранее газета Bild писала, что США и Германия намерены склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Американский лидер Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят, чтобы украинский политик сам пришел к пониманию, что "дальше так продолжаться не может".

https://ukraina.ru/20230811/1048637943.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

конфликт, политолог, бортник, новости, помощь, запад