https://ukraina.ru/20231130/1051611404.html

Российские войска поразили подразделения "Азова"* на Краснолиманском направлении – МО

Российские войска поразили подразделения "Азова"* на Краснолиманском направлении – МО - 30.11.2023 Украина.ру

Российские войска поразили подразделения "Азова"* на Краснолиманском направлении – МО

Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение украинской бригаде "Азов"* в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 30 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-30T06:55

2023-11-30T06:55

2023-11-30T06:55

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"В результате грамотных действий мотострелкового и артиллерийского полков нанесено огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения ["Азов"*] и 21-й механизированной бригады в районе Торского участка и Серебрянского лесничества", - рассказал Савчук.Кроме того, авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении. Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в районах Червоная Поповка и Кременная."Потери противника составили около 80 военнослужащих ", - уточнил Савчук.* Запрещённая в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20231129/1051603739.html

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новости, россия, донбасс, краснолиманское направление, сво, вс рф, всу, потери всу, "азов"