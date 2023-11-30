https://ukraina.ru/20231130/1051611404.html
Российские войска поразили подразделения "Азова"* на Краснолиманском направлении – МО
Российские войска поразили подразделения "Азова"* на Краснолиманском направлении – МО - 30.11.2023 Украина.ру
Российские войска поразили подразделения "Азова"* на Краснолиманском направлении – МО
Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение украинской бригаде "Азов"* в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 30 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-30T06:55
2023-11-30T06:55
2023-11-30T06:55
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"В результате грамотных действий мотострелкового и артиллерийского полков нанесено огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения ["Азов"*] и 21-й механизированной бригады в районе Торского участка и Серебрянского лесничества", - рассказал Савчук.Кроме того, авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении. Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в районах Червоная Поповка и Кременная."Потери противника составили около 80 военнослужащих ", - уточнил Савчук.* Запрещённая в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20231129/1051603739.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донбасс, краснолиманское направление, сво, вс рф, всу, потери всу, "азов"
Новости, Россия, Донбасс, Краснолиманское направление, СВО, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, "Азов"
Российские войска поразили подразделения "Азова"* на Краснолиманском направлении – МО
Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение украинской бригаде "Азов"* в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 30 ноября сообщает РИА Новости