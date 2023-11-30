Российские войска поразили подразделения "Азова"* на Краснолиманском направлении – МО - 30.11.2023 Украина.ру
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Российские войска поразили подразделения "Азова"* на Краснолиманском направлении – МО
Российские войска поразили подразделения "Азова"* на Краснолиманском направлении – МО - 30.11.2023 Украина.ру
Российские войска поразили подразделения "Азова"* на Краснолиманском направлении – МО
Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение украинской бригаде "Азов"* в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 30 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-30T06:55
2023-11-30T06:55
новости
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"азов"
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"В результате грамотных действий мотострелкового и артиллерийского полков нанесено огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения ["Азов"*] и 21-й механизированной бригады в районе Торского участка и Серебрянского лесничества", - рассказал Савчук.Кроме того, авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении. Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в районах Червоная Поповка и Кременная."Потери противника составили около 80 военнослужащих ", - уточнил Савчук.* Запрещённая в России террористическая организация
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новости, россия, донбасс, краснолиманское направление, сво, вс рф, всу, потери всу, "азов"
Новости, Россия, Донбасс, Краснолиманское направление, СВО, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, "Азов"

Российские войска поразили подразделения "Азова"* на Краснолиманском направлении – МО

06:55 30.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение украинской бригаде "Азов"* в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 30 ноября сообщает РИА Новости
"В результате грамотных действий мотострелкового и артиллерийского полков нанесено огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения ["Азов"*] и 21-й механизированной бригады в районе Торского участка и Серебрянского лесничества", - рассказал Савчук.
Кроме того, авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении. Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в районах Червоная Поповка и Кременная.
"Потери противника составили около 80 военнослужащих ", - уточнил Савчук.
* Запрещённая в России террористическая организация
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Вчера, 20:08
Времьевский фронт. Сил наступать у ВСУ тут больше нет. Армия России начала медленное продвижение впередРусским неприятности доставляют дроны-камикадзе, из-за которых можно передвигаться только в темное время суток, и местные мыши, кусающие бойцов ДНР по ночам
 
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