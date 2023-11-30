Российские войска поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом – МО - 30.11.2023 Украина.ру
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Российские войска поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом – МО
Российские войска поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом – МО - 30.11.2023 Украина.ру
Российские войска поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом – МО
Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 30 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-30T06:17
2023-11-30T06:17
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"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на Краснолиманском направлении... Ударами авиации и огнём артиллерии поражены четыре командно-наблюдательных пункта, 14 опорных пунктов, 11 районов скопления техники и около 50 артиллерийских расчётов украинских войск", - рассказал Савчук.Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в районах Червоная Поповка и Кременная, добавил офицер.По информации Минобороны на 29 ноября, за сутки на Краснолиманском направлении российские подразделения отразили две атаки боевиков киевского режима, противник потерял до 80 человек.
https://ukraina.ru/20231130/1051602467.html
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новости, россия, донбасс, краснолиманское направление, вс рф, сво, всу, потери всу
Новости, Россия, Донбасс, Краснолиманское направление, ВС РФ, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Российские войска поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом – МО

06:17 30.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 30 ноября сообщает РИА Новости
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на Краснолиманском направлении... Ударами авиации и огнём артиллерии поражены четыре командно-наблюдательных пункта, 14 опорных пунктов, 11 районов скопления техники и около 50 артиллерийских расчётов украинских войск", - рассказал Савчук.
Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в районах Червоная Поповка и Кременная, добавил офицер.
По информации Минобороны на 29 ноября, за сутки на Краснолиманском направлении российские подразделения отразили две атаки боевиков киевского режима, противник потерял до 80 человек.
Андрей Клинцевич интервью
03:00
Андрей Клинцевич: Россия накрыла ВСУ тысячами осколков и втянула в огневые мешки, чтобы загнать за Днепр Ждать осталось недолго. Резервов ВСУ хватит до конца года. Если Киеву дадут денег и оружие как в прошлом году, они смогут обороняться. Если нет, им придется сдавать территории и отходить за Днепр, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
 
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