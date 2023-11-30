Российские войска поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом – МО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 30 ноября сообщает РИА Новости
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на Краснолиманском направлении... Ударами авиации и огнём артиллерии поражены четыре командно-наблюдательных пункта, 14 опорных пунктов, 11 районов скопления техники и около 50 артиллерийских расчётов украинских войск", - рассказал Савчук.
Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в районах Червоная Поповка и Кременная, добавил офицер.
По информации Минобороны на 29 ноября, за сутки на Краснолиманском направлении российские подразделения отразили две атаки боевиков киевского режима, противник потерял до 80 человек.
03:00Андрей Клинцевич: Россия накрыла ВСУ тысячами осколков и втянула в огневые мешки, чтобы загнать за Днепр Ждать осталось недолго. Резервов ВСУ хватит до конца года. Если Киеву дадут денег и оружие как в прошлом году, они смогут обороняться. Если нет, им придется сдавать территории и отходить за Днепр, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич