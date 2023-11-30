Российские войска поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом – МО

Андрей Клинцевич: Россия накрыла ВСУ тысячами осколков и втянула в огневые мешки, чтобы загнать за Днепр Ждать осталось недолго. Резервов ВСУ хватит до конца года. Если Киеву дадут денег и оружие как в прошлом году, они смогут обороняться. Если нет, им придется сдавать территории и отходить за Днепр, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич