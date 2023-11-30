https://ukraina.ru/20231130/1051598774.html

Осознание наконец пришло: страны НАТО признали провал ВСУ и подходят к мысли о переговорах с Путиным

Осознание наконец пришло: страны НАТО признали провал ВСУ и подходят к мысли о переговорах с Путиным - 30.11.2023 Украина.ру

Осознание наконец пришло: страны НАТО признали провал ВСУ и подходят к мысли о переговорах с Путиным

Украина стала одной из ключевых тем 2-дневного совещания глав МИД стран НАТО, прошедшего в Брюсселе 28-29 ноября.

2023-11-30T04:38

2023-11-30T04:38

2023-11-30T04:43

эксклюзив

украина

нато

йенс столтенберг

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петер сийярто

всу

спецоперация

контрнаступление

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НАТО прозрела относительно УкраиныПо итогам первого дня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами рассказал: "Цели и надежды, связанные с украинским контрнаступлением, сведены на нет, поскольку с момента его начала на поле боя не произошло никаких серьёзных изменений, никакого прорыва. Это признали здесь многие люди. Тихо, с опаской, но признано".Относительно хода контрнаступления на Украине в основном говорилось, что оно дало результаты значительно ниже ожидавшихся и "всё происходящее не оправдывает ожиданий", добавил он.Почти никто не рассматривал контрнаступление как успех украинских сил, сказал Сийярто, за исключением лишь одного из его коллег, но это, по словам министра, была единичная попытка, к которой никто не присоединился."Глава МИД Венгрии Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на "успешности украинского контрнаступления". Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости", - отметил сенатор Алексей Пушков.В связи с этим Сийято призвал НАТО, Евросоюз и Запад в целом пересмотреть прежний подход к украинскому кризису, который "предусматривал, что Украина одержит военную победу, Россия потерпит поражение, и это будет иметь политические последствия для России"."Думаю, сегодня все могут видеть, самое большее - не признавать, что этот план провалился. Поэтому необходимо поднять вопрос о том, что если стратегия до сих пор не сработала, а она явно не работает, то не следует ли подготовить план Б", - сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства.Его позицию поддержал лишь 1 коллега - министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, и они вдвоём говорили о необходимости урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путём, остальные участники совещания были не готовы к такому развитию событий."Сегодня практически та же военная атмосфера, что и последние 1,5 года, факты никого не волнуют, и, несмотря на неудачи, никто не хочет переосмысливать прежнюю стратегию", - посетовал Сийярто насчёт позиции своих коллег.Даже сторонники Украины признают её проблемы и прогнозируют начало переговоровВ целом позиция и Европы, и Соединённых Штатов, и НАТО относительно ситуации на Украине остаётся прежней – мы будем помогать столько, сколько потребуется, - но в то же время и ведущие СМИ, и политики начали открыто говорить о проблемах ВСУ на фронте и иссякающих возможностях Запада поддерживать Украину на том же уровне, что и прежде, а также они признают, что вооружение НАТОвских образцов не смогли переломить ход боевых действий в пользу украинских войск, и отмечают превосходства ВС РФ по целому ряду направлений.Например, президент Чехии Петр Павел, бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал армии, выражал поддержку Украине и в мае подчёркивал, что "нельзя допустить неуспеха Украины в этой войне".И вот 21 ноября на совещании высшего командного состава чешской армии в Праге он заявляет: "Контрнаступление Украины не идёт так, как ожидали сами украинцы. Время позволило России очень хорошо подготовиться к контрнаступлению. Поставки оружия, необходимые Украине, задерживаются. Украинские солдаты чувствуют себя не только уставшими, но и всё больше разочаровываются в поддержке Запада и чувствуют, что мы бросаем их".Кроме того, глава государства предупреждал, что усталость от войны всех стран, которые поддерживают одну из сторон (читай - Украину), приведёт к усилению давления с целью прекращения конфликта соглашением, а основано оно будет на реальной ситуации на поле боя. Которая, очевидно для всех, складывается не в пользу ВСУ.В начале ноября Павел даже спрогнозировал, когда именно ожидать старта переговорного процесса: "Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона получит военное преимущество. Время сейчас играет в пользу России, которая имеет более сильную мобилизационную базу для живой силы. Выиграв время, она также сможет пополнить материальную базу".И вишенка на торте – признание в интервью итальянской газете Corriere della Sera в том, что Запад не сдержал обещаний по снабжению ВСУ боеприпасами, срыве подготовке пилотов для истребителей F-16, как итог - такая ситуация "не очень благоприятна для продолжения наступления".Как раз 29 ноября председатель Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции France Inter объявил, что ЕС всё-таки не сможет выполнить своё обещание по поставке Украине 1 млн снарядов к марту 2024 года. К настоящему моменту передано только 300 000 единиц, сообщил в свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Об усталости Запада от украинского конфликта в конце октября говорила и премьер-министр Италии Джоржа Мелони в телефонной беседе с высокопоставленными африканскими чиновниками, которыми на самом деле оказались российские пранкеры Вован и Лексус."Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право. <…> Контрнаступление Украины, возможно, идёт не так, как они ожидали. Оно идёт, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта", - сказала тогда глава правительства.А ведь Мелони, как напоминает обозреватель международно-политического направления французского телеканала LCI Катрин Жантиль де Канкод, в первых заявлениях после прихода к власти обещала поддерживать Украину, теперь же она говорит о необходимости найти решение, подразумевая, что нужно разговаривать с Россией."И тот факт, что Мелони сегодня говорит, что придётся искать выход, показывает, что такое ощущение есть. То есть сегодня эта красная линия <…> Мы перешли через неё", - констатирует журналист.Ещё совсем недавно вслух об этом не говорили, а сейчас на тему возможного возобновления диалога с президентом РФ Владимиром Путиным уже нет табу, к тому же чаще стали звучать заявления в духе "поддержка Украины дорого обошлась Западу в плане экономики, покупательной способности, энергетики"."В конечном счёте это приводит нас к мысли: "Ну, ладно, давайте поговорим с Владимиром Путиным", — подытожила Катрин Жантиль де Канкод.НАТО не при делах, хотя обещает помощь УкраинеВо 2-й день совещания министров иностранных дел в Брюсселе прошло заседание Совета НАТО-Украина.На совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг призвал государства-членов НАТО поддерживать Киев не только на словах, но и в делах, причём не просто сохранять помощь, а наращивать её.Наращивать? Давайте вспомним его же слова днём ранее, 28 ноября, в беседе с журналистами перед началом заседания глав МИД."Союзники уже предоставили беспрецедентную военную поддержку <…> Сегодня испытание состоит в том, чтобы сохранить эту поддержку", - сказал тот же Столтенберг.А сейчас, стоя рядом с Кулебой, говорит: "Мы должны понимать, что нет никакой системы, которая изменила бы фундаментально ситуацию на поле боя. И мы должны готовиться к длительному и сложному бою. Это и HIMARS, и ракеты, системы ПВО, F-16, но нет единственной какой-то системы, что может изменить ситуацию на поле боя".Так ещё и подчёркивает, что Россия имеет значительный запас ракет в преддверии зимы, недооценивать её нельзя.В итоге посыл получается такой: российские войска оказались сильнее, чем мы думали, положение у ВСУ сложное, но мы и так передали вам всё, что могли, сейчас помощь Киеву стала нам в тягость, поэтому давайте как-нибудь сами, мы в вас верим.Конечно же, сделать такое заявление публично западные чиновники не могут и должны демонстрировать солидарность с Украиной. Поэтому по итогам заседания совета НАТО утвердила годовую программу сотрудничества с Украиной, включающую энергетическую безопасность, инновации и оперативную совместимость, а также предоставила стране список рекомендаций по реформам, необходимым для вступления в Альянс (борьба с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержка прав человека и прав меньшинств)."Украина всё ближе и ближе к членству в Альянсе", - утверждает Столтенберг.А что по этому поводу думают остальные государства НАТО? Отвечает Сийярто: "Сегодня союзники подчеркнули, что в нынешних обстоятельствах не может идти речи о членстве Украины в НАТО, поэтому всем стало ясно, что до следующего саммита и на следующем саммите Украина не получит приглашения в НАТО".Немецкое издание Frankfurter Allgemeine отмечает, что на заседании в Брюсселе главы МИД стран НАТО сменили тон при обсуждении конфликта на Украине: дипломаты не считают, что положение украинских войск может измениться ранее следующего лета."Мало кто верит, что ВСУ смогут вырваться из патовой ситуации, поэтому никто не хочет говорить о контрнаступлении следующей весной", – написано в статье.Тупиковая ситуация может продлиться какое-то время, в лучшем случае до июля следующего года, когда НАТО отпразднует своё 75-летие в Вашингтоне."Таким образом, кажется более реалистичным нынешний прогноз: США не предпримут никаких шагов к расширению НАТО незадолго до президентских выборов и будут решать проблему украинских требований на уровне риторики", - приходит к выводу Frankfurter Allgemeine.Иными словами, вступление в Альянс Украине не грозит как минимум в ближайший год.Зачем тогда Столтенберг делает заявления о членстве Украины, предположил политолог Александр Дудчак: "Судя по заявлениям, они проверяют реакцию России. По большому счёту, у НАТО нет никакой необходимости принимать Украину в полноправные члены – они и так ею пользуются как хотят. Но ранее было заявление Курта Волкера, бывшего спецпредставителя США по Украине, о том, что надо бы изменить риторику, заявлять, что Украина может войти в НАТО. Они мониторят реакцию, проверяют, на что готова Россия в таком случае. <…> Такие действия ставят на грань глобального конфликта. Надо отвечать на эти вызовы. Они должны понимать, что, если Украина становится частью НАТО и если они сами заявляют, что НАТО ведёт войну с Россией, тогда, будьте любезны, не отрицайте возможности ударов по Жешуву, где хаб с вооружением, по портам в Германии, где перегружаются различные виды вооружений для Украины".

https://ukraina.ru/20231011/1050076679.html

https://ukraina.ru/20231121/1051207604.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, нато, йенс столтенберг, дмитрий кулеба, петер сийярто, всу, спецоперация, контрнаступление