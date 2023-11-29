https://ukraina.ru/20231129/1051604503.html
Europol создал спецгруппу по расследованию военных преступлений на Украине
Europol создал спецгруппу по расследованию военных преступлений на Украине - 29.11.2023 Украина.ру
Europol создал спецгруппу по расследованию военных преступлений на Украине
Европол создал новую оперативную группу (Operational Taskforce, OTF) для оказания помощи в расследовании военных преступлений, совершённых на Украине после начала СВО. Об этом говорится в публикации на сайте европейской полицейской организации
2023-11-29T20:16
2023-11-29T20:16
2023-11-29T20:16
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"Целью этой оперативной группы является помощь в выявлении подозреваемых и их причастности к военным преступлениям, преступлениям против человечности или преступлениям геноцида, совершенным на Украине, посредством сбора и анализа разведывательной информации из открытых источников (OSINT)", - сказано в официальном сообщении.Европол отметил большой объём информации по заявленной теме в социальных сетях и Интернете. Такая информация, отметили в организации, "может существенно помочь следователям в проверке и регистрации случаев военных преступлений".OTF возглавляют подразделения по борьбе с международными преступлениями полиции Нидерландов (Nationale Politie) и Федерального управления уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt) при поддержке Европола и его проекта анализа основных международных преступлений (AP CIC).Участие в проекте приняли 14 государств - Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Норвегия, Великобритания и США. OTF также может обратиться за поддержкой и сотрудничеством к организациям, не являющимся членами OTF, агентствам ЕС, НПО или частным компаниям.Европол был создан в 1995 году как правоохранительное агентство 15 стран Евросоюза. Агентство оказывало информационную и иную национальным полициям ЕС в борьбе с международной преступностью.В апреле 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о направлении представителей Европола и Евроюста на Украину для расследования резонансной истории в городе Буча под Киевом. По утверждению нынешнего руководства Украины, российские войска устроили в Буче массовое убийство местных жителей. Россия заявила о провокационных заявлениях с голословными обвинениями российских военных, которые в марте 2022 года находились в Буче.Официальные лица ЕС пообещали представить доклады своих криминалистов и других экспертов, направленных в Бучу для расследования резонансной истории в сотрудничестве с генпрокуратурой Украины. Европол не представил свой доклад по Буче.
https://ukraina.ru/20231101/1050681660.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ес, буча, европол, полицейские, полицейское государство, военные преступления, геноцид, сво
Новости, Украина, ЕС, Буча, Европол, полицейские, полицейское государство, Военные преступления, геноцид, СВО
Europol создал спецгруппу по расследованию военных преступлений на Украине
Европол создал новую оперативную группу (Operational Taskforce, OTF) для оказания помощи в расследовании военных преступлений, совершённых на Украине после начала СВО. Об этом говорится в публикации на сайте европейской полицейской организации
"Целью этой оперативной группы является помощь в выявлении подозреваемых и их причастности к военным преступлениям, преступлениям против человечности или преступлениям геноцида, совершенным на Украине, посредством сбора и анализа разведывательной информации из открытых источников (OSINT)", - сказано в официальном сообщении.
Европол отметил большой объём информации по заявленной теме в социальных сетях и Интернете. Такая информация, отметили в организации, "может существенно помочь следователям в проверке и регистрации случаев военных преступлений".
OTF возглавляют подразделения по борьбе с международными преступлениями полиции Нидерландов (Nationale Politie) и Федерального управления уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt) при поддержке Европола и его проекта анализа основных международных преступлений (AP CIC).
Участие в проекте приняли 14 государств - Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Норвегия, Великобритания и США. OTF также может обратиться за поддержкой и сотрудничеством к организациям, не являющимся членами OTF, агентствам ЕС, НПО или частным компаниям.
Европол был создан в 1995 году как правоохранительное агентство 15 стран Евросоюза. Агентство оказывало информационную и иную национальным полициям ЕС в борьбе с международной преступностью.
В апреле 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о направлении представителей Европола и Евроюста на Украину для расследования резонансной истории в городе Буча под Киевом. По утверждению нынешнего руководства Украины, российские войска устроили в Буче массовое убийство местных жителей. Россия заявила о провокационных заявлениях с голословными обвинениями российских военных, которые в марте 2022 года находились в Буче.
Официальные лица ЕС пообещали представить доклады своих криминалистов и других экспертов, направленных в Бучу для расследования резонансной истории в сотрудничестве с генпрокуратурой Украины. Европол не представил свой доклад по Буче.