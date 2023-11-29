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Europol создал спецгруппу по расследованию военных преступлений на Украине

Europol создал спецгруппу по расследованию военных преступлений на Украине - 29.11.2023 Украина.ру

Europol создал спецгруппу по расследованию военных преступлений на Украине

Европол создал новую оперативную группу (Operational Taskforce, OTF) для оказания помощи в расследовании военных преступлений, совершённых на Украине после начала СВО. Об этом говорится в публикации на сайте европейской полицейской организации

2023-11-29T20:16

2023-11-29T20:16

2023-11-29T20:16

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"Целью этой оперативной группы является помощь в выявлении подозреваемых и их причастности к военным преступлениям, преступлениям против человечности или преступлениям геноцида, совершенным на Украине, посредством сбора и анализа разведывательной информации из открытых источников (OSINT)", - сказано в официальном сообщении.Европол отметил большой объём информации по заявленной теме в социальных сетях и Интернете. Такая информация, отметили в организации, "может существенно помочь следователям в проверке и регистрации случаев военных преступлений".OTF возглавляют подразделения по борьбе с международными преступлениями полиции Нидерландов (Nationale Politie) и Федерального управления уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt) при поддержке Европола и его проекта анализа основных международных преступлений (AP CIC).Участие в проекте приняли 14 государств - Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Норвегия, Великобритания и США. OTF также может обратиться за поддержкой и сотрудничеством к организациям, не являющимся членами OTF, агентствам ЕС, НПО или частным компаниям.Европол был создан в 1995 году как правоохранительное агентство 15 стран Евросоюза. Агентство оказывало информационную и иную национальным полициям ЕС в борьбе с международной преступностью.В апреле 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о направлении представителей Европола и Евроюста на Украину для расследования резонансной истории в городе Буча под Киевом. По утверждению нынешнего руководства Украины, российские войска устроили в Буче массовое убийство местных жителей. Россия заявила о провокационных заявлениях с голословными обвинениями российских военных, которые в марте 2022 года находились в Буче.Официальные лица ЕС пообещали представить доклады своих криминалистов и других экспертов, направленных в Бучу для расследования резонансной истории в сотрудничестве с генпрокуратурой Украины. Европол не представил свой доклад по Буче.

https://ukraina.ru/20231101/1050681660.html

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новости, украина, ес, буча, европол, полицейские, полицейское государство, военные преступления, геноцид, сво