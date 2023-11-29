Europol создал спецгруппу по расследованию военных преступлений на Украине - 29.11.2023 Украина.ру
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Europol создал спецгруппу по расследованию военных преступлений на Украине
Europol создал спецгруппу по расследованию военных преступлений на Украине - 29.11.2023 Украина.ру
Europol создал спецгруппу по расследованию военных преступлений на Украине
Европол создал новую оперативную группу (Operational Taskforce, OTF) для оказания помощи в расследовании военных преступлений, совершённых на Украине после начала СВО. Об этом говорится в публикации на сайте европейской полицейской организации
2023-11-29T20:16
2023-11-29T20:16
новости
украина
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буча
европол
полицейские
полицейское государство
военные преступления
геноцид
сво
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"Целью этой оперативной группы является помощь в выявлении подозреваемых и их причастности к военным преступлениям, преступлениям против человечности или преступлениям геноцида, совершенным на Украине, посредством сбора и анализа разведывательной информации из открытых источников (OSINT)", - сказано в официальном сообщении.Европол отметил большой объём информации по заявленной теме в социальных сетях и Интернете. Такая информация, отметили в организации, "может существенно помочь следователям в проверке и регистрации случаев военных преступлений".OTF возглавляют подразделения по борьбе с международными преступлениями полиции Нидерландов (Nationale Politie) и Федерального управления уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt) при поддержке Европола и его проекта анализа основных международных преступлений (AP CIC).Участие в проекте приняли 14 государств - Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Норвегия, Великобритания и США. OTF также может обратиться за поддержкой и сотрудничеством к организациям, не являющимся членами OTF, агентствам ЕС, НПО или частным компаниям.Европол был создан в 1995 году как правоохранительное агентство 15 стран Евросоюза. Агентство оказывало информационную и иную национальным полициям ЕС в борьбе с международной преступностью.В апреле 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о направлении представителей Европола и Евроюста на Украину для расследования резонансной истории в городе Буча под Киевом. По утверждению нынешнего руководства Украины, российские войска устроили в Буче массовое убийство местных жителей. Россия заявила о провокационных заявлениях с голословными обвинениями российских военных, которые в марте 2022 года находились в Буче.Официальные лица ЕС пообещали представить доклады своих криминалистов и других экспертов, направленных в Бучу для расследования резонансной истории в сотрудничестве с генпрокуратурой Украины. Европол не представил свой доклад по Буче.
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новости, украина, ес, буча, европол, полицейские, полицейское государство, военные преступления, геноцид, сво
Новости, Украина, ЕС, Буча, Европол, полицейские, полицейское государство, Военные преступления, геноцид, СВО

Europol создал спецгруппу по расследованию военных преступлений на Украине

20:16 29.11.2023
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанк"Аллея Ангелов" в парке Победы Калининского района Донецка
Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Европол создал новую оперативную группу (Operational Taskforce, OTF) для оказания помощи в расследовании военных преступлений, совершённых на Украине после начала СВО. Об этом говорится в публикации на сайте европейской полицейской организации
"Целью этой оперативной группы является помощь в выявлении подозреваемых и их причастности к военным преступлениям, преступлениям против человечности или преступлениям геноцида, совершенным на Украине, посредством сбора и анализа разведывательной информации из открытых источников (OSINT)", - сказано в официальном сообщении.
Европол отметил большой объём информации по заявленной теме в социальных сетях и Интернете. Такая информация, отметили в организации, "может существенно помочь следователям в проверке и регистрации случаев военных преступлений".
OTF возглавляют подразделения по борьбе с международными преступлениями полиции Нидерландов (Nationale Politie) и Федерального управления уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt) при поддержке Европола и его проекта анализа основных международных преступлений (AP CIC).
Участие в проекте приняли 14 государств - Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Норвегия, Великобритания и США. OTF также может обратиться за поддержкой и сотрудничеством к организациям, не являющимся членами OTF, агентствам ЕС, НПО или частным компаниям.
Европол был создан в 1995 году как правоохранительное агентство 15 стран Евросоюза. Агентство оказывало информационную и иную национальным полициям ЕС в борьбе с международной преступностью.
В апреле 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о направлении представителей Европола и Евроюста на Украину для расследования резонансной истории в городе Буча под Киевом. По утверждению нынешнего руководства Украины, российские войска устроили в Буче массовое убийство местных жителей. Россия заявила о провокационных заявлениях с голословными обвинениями российских военных, которые в марте 2022 года находились в Буче.
Официальные лица ЕС пообещали представить доклады своих криминалистов и других экспертов, направленных в Бучу для расследования резонансной истории в сотрудничестве с генпрокуратурой Украины. Европол не представил свой доклад по Буче.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
1 ноября, 17:15
Циничный спектакль, но Украину еще можно спасти. Небензя в ООН вывел Киев и Запад на чистую воду31 октября по запросу Франции и Эквадора состоялось очередное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое гуманитарной ситуации на Украине
 
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