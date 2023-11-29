https://ukraina.ru/20231129/1051601807.html

Украина готова к разговору? Почему возможен лишь силовой путь и к чему готовиться России – Мендкович

Украина готова к разговору? Почему возможен лишь силовой путь и к чему готовиться России – Мендкович - 29.11.2023 Украина.ру

Украина готова к разговору? Почему возможен лишь силовой путь и к чему готовиться России – Мендкович

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Укриана.ру прокомментировал долгоиграющую ситуацию со скифским золотом, а также... Украина.ру, 29.11.2023

2023-11-29T18:30

2023-11-29T18:30

2023-11-29T18:30

никита мендкович

новости

скифское золото

украина

крым

россия

сво

спецоперация

санкции

ес

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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Укриана.ру прокомментировал долгоиграющую ситуацию со скифским золотом, а также рассказал, как сложится геополитическая ситуация в случае заморозки украинского конфликта.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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