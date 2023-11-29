https://ukraina.ru/20231129/1051601807.html
Украина готова к разговору? Почему возможен лишь силовой путь и к чему готовиться России – Мендкович
Украина готова к разговору? Почему возможен лишь силовой путь и к чему готовиться России – Мендкович - 29.11.2023 Украина.ру
Украина готова к разговору? Почему возможен лишь силовой путь и к чему готовиться России – Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Укриана.ру прокомментировал долгоиграющую ситуацию со скифским золотом, а также... Украина.ру, 29.11.2023
2023-11-29T18:30
2023-11-29T18:30
2023-11-29T18:30
никита мендкович
новости
скифское золото
украина
крым
россия
сво
спецоперация
санкции
ес
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Укриана.ру прокомментировал долгоиграющую ситуацию со скифским золотом, а также рассказал, как сложится геополитическая ситуация в случае заморозки украинского конфликта.
2023
Новости
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Никита Мендкович, Новости, скифское золото, Украина, Крым, Россия, СВО, Спецоперация, санкции, ЕС, Турция, Москва, энергетика, Казахстан, Польша, переговоры
Украина готова к разговору? Почему возможен лишь силовой путь и к чему готовиться России – Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Укриана.ру прокомментировал долгоиграющую ситуацию со скифским золотом, а также рассказал, как сложится геополитическая ситуация в случае заморозки украинского конфликта.