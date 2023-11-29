Украина готова к разговору? Почему возможен лишь силовой путь и к чему готовиться России – Мендкович - 29.11.2023 Украина.ру
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Украина готова к разговору? Почему возможен лишь силовой путь и к чему готовиться России – Мендкович
Украина готова к разговору? Почему возможен лишь силовой путь и к чему готовиться России – Мендкович - 29.11.2023 Украина.ру
Украина готова к разговору? Почему возможен лишь силовой путь и к чему готовиться России – Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Укриана.ру прокомментировал долгоиграющую ситуацию со скифским золотом, а также... Украина.ру, 29.11.2023
2023-11-29T18:30
2023-11-29T18:30
никита мендкович
новости
скифское золото
украина
крым
россия
сво
спецоперация
санкции
ес
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Укриана.ру прокомментировал долгоиграющую ситуацию со скифским золотом, а также рассказал, как сложится геополитическая ситуация в случае заморозки украинского конфликта.
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никита мендкович, новости, скифское золото, украина, крым, россия, сво, спецоперация, санкции, ес, турция, москва, энергетика, казахстан, польша, переговоры, видео
Никита Мендкович, Новости, скифское золото, Украина, Крым, Россия, СВО, Спецоперация, санкции, ЕС, Турция, Москва, энергетика, Казахстан, Польша, переговоры

Украина готова к разговору? Почему возможен лишь силовой путь и к чему готовиться России – Мендкович

18:30 29.11.2023
 
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Укриана.ру прокомментировал долгоиграющую ситуацию со скифским золотом, а также рассказал, как сложится геополитическая ситуация в случае заморозки украинского конфликта.
 
Никита МендковичНовостискифское золотоУкраинаКрымРоссияСВОСпецоперациясанкцииЕСТурцияМоскваэнергетикаКазахстанПольшапереговоры
 
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