Украинская прокуратура потребовала 11 лет лишения свободы для сенатора Ковитиди - 29.11.2023 Украина.ру
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Украинская прокуратура потребовала 11 лет лишения свободы для сенатора Ковитиди
Украинская прокуратура потребовала 11 лет лишения свободы для сенатора Ковитиди - 29.11.2023 Украина.ру
Украинская прокуратура потребовала 11 лет лишения свободы для сенатора Ковитиди
Действующая в Киеве "прокуратура АР Крым и Севастополя" угрожает члену Совета Федерации от Республики Крым Ольге Ковитиди. Согласно опубликованному 29 ноября сообщению киевской структуры, Ковитиди назначено "11 лет лишения свободы заочно"
2023-11-29T14:17
2023-11-29T14:17
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офис генпрокурора
сво
буллинг
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Ольга Ковитиди в сообщении киевских "крымских прокуроров" обвинена по двум статьям украинского УК и "признана виновной" в сотрудничестве с властями своей страны, а также в оправдании и признании правомерной специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Ковитиди в вину поставлены также публичные выступления в российских СМИ. В них депутат российского парламента от Крыма называла СВО "спасением населения от фашистской идеологии", а также выражала признательность защитникам и освободителям."Обвинительный акт по факту совершения указанным лицом государственного совета ("державної ради") находится на рассмотрении суда", - сообщили киевские "крымские прокуроры".25 ноября член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в интервью радиостанции "Говорит Москва" вступила в заочный диалог с главой СБУ Василием Малюком. По мнению Ковитиди, Малюку следует сосредоточиться не на атаках на Крымский мост, а на ситуацию внутри территории, пока ещё подконтрольной нынешнему руководству постсоветской республики."Совершенно очевидно, что Украина находится на грани государственного переворота. Об этом говорят, прежде всего, украинские политики. Украина обречена", - сказала Ковитиди.Она также отметила, что "новый госпереворот на Украине неминуем, учитывая то, что политика Зеленского себя полностью исчерпала" и сказала: "Де-факто государства Украина больше не существует. Этим образованием пройдены ключевые точки невозврата существования государства. Этими точками невозврата стали уничтоженная демография, финансы, провальная кредитная политика и экономика. Единственным спасением для истерзанной продажными политиками Украины является мир с Россией".
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новости, новости украины, украина, крым, совет федерации, ольга ковитиди, офис генпрокурора, сво, буллинг, киев, информационная война
Новости, Новости Украины, Украина, Крым, Совет Федерации, Ольга Ковитиди, Офис генпрокурора, СВО, буллинг, Киев, информационная война

Украинская прокуратура потребовала 11 лет лишения свободы для сенатора Ковитиди

14:17 29.11.2023
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаОльга Ковитиди
Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Действующая в Киеве "прокуратура АР Крым и Севастополя" угрожает члену Совета Федерации от Республики Крым Ольге Ковитиди. Согласно опубликованному 29 ноября сообщению киевской структуры, Ковитиди назначено "11 лет лишения свободы заочно"
Ольга Ковитиди в сообщении киевских "крымских прокуроров" обвинена по двум статьям украинского УК и "признана виновной" в сотрудничестве с властями своей страны, а также в оправдании и признании правомерной специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Ковитиди в вину поставлены также публичные выступления в российских СМИ. В них депутат российского парламента от Крыма называла СВО "спасением населения от фашистской идеологии", а также выражала признательность защитникам и освободителям.
"Обвинительный акт по факту совершения указанным лицом государственного совета ("державної ради") находится на рассмотрении суда", - сообщили киевские "крымские прокуроры".
25 ноября член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в интервью радиостанции "Говорит Москва" вступила в заочный диалог с главой СБУ Василием Малюком. По мнению Ковитиди, Малюку следует сосредоточиться не на атаках на Крымский мост, а на ситуацию внутри территории, пока ещё подконтрольной нынешнему руководству постсоветской республики.
"Совершенно очевидно, что Украина находится на грани государственного переворота. Об этом говорят, прежде всего, украинские политики. Украина обречена", - сказала Ковитиди.
Она также отметила, что "новый госпереворот на Украине неминуем, учитывая то, что политика Зеленского себя полностью исчерпала" и сказала: "Де-факто государства Украина больше не существует. Этим образованием пройдены ключевые точки невозврата существования государства. Этими точками невозврата стали уничтоженная демография, финансы, провальная кредитная политика и экономика. Единственным спасением для истерзанной продажными политиками Украины является мир с Россией".
Празднование годовщины Крымской весны в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Вчера, 14:21
Украинская прокуратура угрожает директору ТРК "Крым" лишением свободыДействующая в Киеве "прокуратура АР Крым и Севастополя" угрожает директору ТРК "Крым" 12 годами лишения свободы по четырём статьям украинского УК. Сообщение об этом киевские "крымские прокуроры" опубликовали 28 ноября
 
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