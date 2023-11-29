https://ukraina.ru/20231129/1051588177.html

Украинская прокуратура потребовала 11 лет лишения свободы для сенатора Ковитиди

Украинская прокуратура потребовала 11 лет лишения свободы для сенатора Ковитиди - 29.11.2023 Украина.ру

Украинская прокуратура потребовала 11 лет лишения свободы для сенатора Ковитиди

Действующая в Киеве "прокуратура АР Крым и Севастополя" угрожает члену Совета Федерации от Республики Крым Ольге Ковитиди. Согласно опубликованному 29 ноября сообщению киевской структуры, Ковитиди назначено "11 лет лишения свободы заочно"

2023-11-29T14:17

2023-11-29T14:17

2023-11-29T14:17

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Ольга Ковитиди в сообщении киевских "крымских прокуроров" обвинена по двум статьям украинского УК и "признана виновной" в сотрудничестве с властями своей страны, а также в оправдании и признании правомерной специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Ковитиди в вину поставлены также публичные выступления в российских СМИ. В них депутат российского парламента от Крыма называла СВО "спасением населения от фашистской идеологии", а также выражала признательность защитникам и освободителям."Обвинительный акт по факту совершения указанным лицом государственного совета ("державної ради") находится на рассмотрении суда", - сообщили киевские "крымские прокуроры".25 ноября член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в интервью радиостанции "Говорит Москва" вступила в заочный диалог с главой СБУ Василием Малюком. По мнению Ковитиди, Малюку следует сосредоточиться не на атаках на Крымский мост, а на ситуацию внутри территории, пока ещё подконтрольной нынешнему руководству постсоветской республики."Совершенно очевидно, что Украина находится на грани государственного переворота. Об этом говорят, прежде всего, украинские политики. Украина обречена", - сказала Ковитиди.Она также отметила, что "новый госпереворот на Украине неминуем, учитывая то, что политика Зеленского себя полностью исчерпала" и сказала: "Де-факто государства Украина больше не существует. Этим образованием пройдены ключевые точки невозврата существования государства. Этими точками невозврата стали уничтоженная демография, финансы, провальная кредитная политика и экономика. Единственным спасением для истерзанной продажными политиками Украины является мир с Россией".

https://ukraina.ru/20231128/1051498686.html

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