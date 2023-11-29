Захарова высмеяла слова главы МИД ФРГ о "зимнем щите" для Украины - 29.11.2023 Украина.ру
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Захарова высмеяла слова главы МИД ФРГ о "зимнем щите" для Украины
Захарова высмеяла слова главы МИД ФРГ о "зимнем щите" для Украины - 29.11.2023 Украина.ру
Захарова высмеяла слова главы МИД ФРГ о "зимнем щите" для Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 29 ноября на брифинге с иронией прокомментировала призыв главы МИД Германии Анналены Бербок создать "зимний щит" для защиты энергообъектов Украины от России
2023-11-29T14:02
2023-11-29T14:02
бербок
захарова
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украина
россия
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"Редко меня можно поставить в тупик, но качество цитаты этому способствует. Мне просто интересно, если с точки зрения Анналены Бербок должен быть "зимний щит", должна ли с ее точки зрения быть какая-нибудь "летняя кольчуга" или "осенние латы"? "Весенний пояс верности"? Что следующее, что за набор? О чем говорит она?", - удивилась Захарова. Позже она сыронизировала также, что "с одним "зимним щитом" холодно будет".Ранее Бербок призвала создать "зимний щит" противовоздушной обороны над Украиной, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру страны.При этом Минобороны РФ неоднократно заявляло, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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бербок, захарова, фрг, новости, пво, украина, россия
Бербок, Захарова, ФРГ, Новости, ПВО, Украина, Россия

Захарова высмеяла слова главы МИД ФРГ о "зимнем щите" для Украины

14:02 29.11.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 29 ноября на брифинге с иронией прокомментировала призыв главы МИД Германии Анналены Бербок создать "зимний щит" для защиты энергообъектов Украины от России
"Редко меня можно поставить в тупик, но качество цитаты этому способствует. Мне просто интересно, если с точки зрения Анналены Бербок должен быть "зимний щит", должна ли с ее точки зрения быть какая-нибудь "летняя кольчуга" или "осенние латы"? "Весенний пояс верности"? Что следующее, что за набор? О чем говорит она?", - удивилась Захарова.
Позже она сыронизировала также, что "с одним "зимним щитом" холодно будет".
Ранее Бербок призвала создать "зимний щит" противовоздушной обороны над Украиной, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру страны.
При этом Минобороны РФ неоднократно заявляло, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
2 ноября, 17:29
Бербок обнаружила "сердце Европы" в Киеве и пообещала Украине помочь вступить в ЕСНе только словах, но и материально Германия готова помочь Украине вступить в Евросоюз. Однако до этого союз следует радикально трансформировать, заявила 2 ноября на конференции МИД ЕС в Берлине министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок
 
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