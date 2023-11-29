Владимир Мамонтов: Запад предлагает нам плохой вариант - давайте мириться, потом мы вас опять обманем - 29.11.2023 Украина.ру
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Владимир Мамонтов: Запад предлагает нам плохой вариант - давайте мириться, потом мы вас опять обманем
Владимир Мамонтов: Запад предлагает нам плохой вариант - давайте мириться, потом мы вас опять обманем - 29.11.2023 Украина.ру
Владимир Мамонтов: Запад предлагает нам плохой вариант - давайте мириться, потом мы вас опять обманем
На Израиль и границу с Мексикой американский Конгресс выделит деньги на 100%, а вот что будет с военной помощью Киеву, пока не ясно. Тем не менее профессиональные нищие с Украины снова едут в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
2023-11-29T16:29
2023-11-29T16:29
интервью
украина
россия
наступление
переговоры
военная помощь
верховная рада
сша
конгресс сша
бюджет
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По словам депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко [внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга], часть парламентариев поедут в Вашингтон на этой неделе, чтобы убедить конгрессменов продолжить оказание помощи Украине.Также Сенат США 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу Джо Байдена на помощь Украине и Израилю. 20 октября президент запросил у конгресса более 75 миллиардов долларов: 61,4 — для Киева и 14,3 миллиарда для Тель-Авива.— Владимир Константинович, удастся ли депутатам Рады в США что-то выпросить? И почему не сам Зеленский едет в Вашингтон?— Зеленский уже сделал много заходов в разные страны, пытаясь пробить себе финансирование на продолжение военных действий. Он идеологическое обоснование разработал, пример показал — теперь "последователи" поехали.Здесь мне на ум приходит аналогия (пусть и грубоватая) с шайками профессиональных нищих. Главарь их банды, главный нищий — обычно довольно богатый человек. Так и тут: и у Зеленского, и у его ближайших соратников как у профессиональных нищих даже яхты появились новые.А вокруг них люди сидят — ждут наживы, раскрыв рты, как галчата. Сколько им туда не положи, очередные ли 100 миллиардов, все сожрут. Вот им и пеняет Зеленский — давайте, тоже поезжайте.На самом деле они же едут в том числе и конгрессменов обрабатывать — собираются по американским провинциям поездить.— И много украинские попрошайки могут с американских губернаторов, конгрессменов собрать?— Может и обработают кого… У меня есть опыт встреч с американскими конгрессменами от разных штатов. Люди как люди — и их можно приманить чем-то.Украинцы же рассчитывают на многие вещи. Во-первых, они поедут как нищие деньги выпрашивать. Во-вторых, лидеры демократов вместе с Байденом продолжают убеждать Конгресс и граждан США, что инвестиции в Украину — это правильный вклад в будущее Америки.Над Байденом можно смеяться сколько угодно. Он, конечно, старикан и путает вход-выход, но на какие-то моменты у него есть политическое чутье. Как говорится в старом анекдоте, он свою кадру знает.Кстати, не стоит думать (хотя нам очень бы хотелось), что те американцы, которые голосуют против поддержки Украины, пророссийские ребята. Они увязывают это скорее со своим политическим будущим и более реалистичным взглядом на Америку, чем демократы.Например, эти люди понимают, что необходимо защитить хорошенечко границу с Мексикой и обустроить взаимоотношения с этой страной. Нелегальные мигранты, с одной стороны, это огромный рынок рабочей силы; с другой — они подрывают статус традиционной Америки, мешают комфортной жизни ее граждан.Вот эти вопросы необходимо решать. Make America Great Again ("Вернём Америке былое величие"), как говорил Дональд Трамп в ходе своей президентской кампании в 2016 году.Если сейчас демократы, скрепя зубами, выделят деньги на обустройство связей с Мексикой, а не только на взаимоотношения с Украиной и Россией, некоторые республиканцы вполне могут сказать, что добились своей цели, изобразить народного защитника и выставить это своей заслугой перед избирателями.Если руководители считают, что для геополитики необходимо воевать еще и с Россией где-то в Европе — что ж, пусть так. Вообще к русским у американцев всегда было насторожённое отношение: немного изменилось в 90-е годы — потом вернулось обратно.В отношении денег на Украину я не буду гадать, но точно могу сказать, что Израилю средства в США выделят на 100%. И на мексиканцев тоже заголосуют бюджет.— Почти половина населения США считает, что страна тратит слишком много на помощь Украине, свидетельствуют результаты опроса Центра исследований публичной политики Associated Press-NORC, проведенного со 2 по 6 ноября 2023 года...— Это подтверждает вышесказанное. Простые американцы не сильно отличаются от простых филиппинцев, китайцев, россиян, украинцев. Если им голову Украиной и прочим не морочить с утра до вечера, они, разумеется, будут думать о своём благополучии.Они географию плохо учили, им долго пришлось объяснять, где Украина, в которую власти вкладывают миллиарды, находится. А побеждает кто? Опять и опять Россия. И тут американцам на ум приходят банальные и трафаретные суждения о русских — но все равно у них есть свои насущные беды.Джо Байден говорит про Украину как хорошую инвестицию в американское будущее. А простой американец этого не понимает.В Америке каждый год наводнения, а дамбы старые. Я был в Северной Дакоте в своё время — миленькое место. А потом там дикое затопление произошло — потому что, видимо, где-то что-то не удалось укрепить. Вот что интересует людей.— Выделение помощи Украине от США может быть отложено на конец 2024 года, сообщило издание Economist 27 ноября. И что будет тогда, если президентом изберут Дональда Трампа — помощь Украине может полностью прекратиться?— На мой взгляд, это заявление содержит для нас определённую ловушку. Если они быстро не выделят помощь Украине, нам надо активно решать какие-то свои проблемы. Это не означает, что немедленно, очертя голову, необходимо идти в наступление — этот вопрос решают военные.Но что нам точно не нужно делать, так это лезть в расставленные Западом силки — идти на замирение с Украиной. Даже если американцы "нагнут" Зеленского и уговорят его на переговоры с РФ, это будет сделано не для нашего блага, а для того, чтобы Украину сделать лучшим инструментом против России.Мы 8 лет ждали, потом сверху-вниз, снизу-вверх, поперёк читали Минские соглашения —дождались чего-нибудь хорошего? Я лично не готов это все забыть и простить.Я, возможно, размышляю как диванный эксперт, из Москвы, когда на фронте льется кровь наших ребят, но уверен — мир на западных условиях нам не подходит. Это таит большие риски, в том числе угрозу усиления Украины — пусть она и будет нейтральная. Все это временно. Запад привык лицемерить. Пусть их санкции не удались, наступление ВСУ провалилось, дела Украины выглядят плохо — внутри этой истории лично я вижу такой расклад: русские, давайте быстро мириться, а потом мы вас опять обманем.
https://ukraina.ru/20210208/1030489315.html
https://ukraina.ru/20231129/1051578941.html
https://ukraina.ru/20231129/1051580827.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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интервью, украина, россия, наступление, переговоры, военная помощь, верховная рада, сша, конгресс сша, бюджет, джо байден
Интервью, Украина, Россия, наступление, переговоры, военная помощь, Верховная Рада, США, Конгресс США, бюджет, Джо Байден

Владимир Мамонтов: Запад предлагает нам плохой вариант - давайте мириться, потом мы вас опять обманем

16:29 29.11.2023
 
© Sputnik / Miroslav Rotari Владимир Мамонтов интервью
Владимир Мамонтов интервью
© Sputnik / Miroslav Rotari
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Израиль и границу с Мексикой американский Конгресс выделит деньги на 100%, а вот что будет с военной помощью Киеву, пока не ясно. Тем не менее профессиональные нищие с Украины снова едут в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
По словам депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко [внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга], часть парламентариев поедут в Вашингтон на этой неделе, чтобы убедить конгрессменов продолжить оказание помощи Украине.
Также Сенат США 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу Джо Байдена на помощь Украине и Израилю. 20 октября президент запросил у конгресса более 75 миллиардов долларов: 61,4 — для Киева и 14,3 миллиарда для Тель-Авива.
— Владимир Константинович, удастся ли депутатам Рады в США что-то выпросить? И почему не сам Зеленский едет в Вашингтон?
— Зеленский уже сделал много заходов в разные страны, пытаясь пробить себе финансирование на продолжение военных действий. Он идеологическое обоснование разработал, пример показал — теперь "последователи" поехали.
Здесь мне на ум приходит аналогия (пусть и грубоватая) с шайками профессиональных нищих. Главарь их банды, главный нищий — обычно довольно богатый человек. Так и тут: и у Зеленского, и у его ближайших соратников как у профессиональных нищих даже яхты появились новые.
А вокруг них люди сидят — ждут наживы, раскрыв рты, как галчата. Сколько им туда не положи, очередные ли 100 миллиардов, все сожрут. Вот им и пеняет Зеленский — давайте, тоже поезжайте.
На самом деле они же едут в том числе и конгрессменов обрабатывать — собираются по американским провинциям поездить.
Видеомост Москва - Киев в агентстве РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля 2021, 14:03
Владимир Мамонтов: кто онГенеральный директор радиостанции «Говорит Москва», председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда»
— И много украинские попрошайки могут с американских губернаторов, конгрессменов собрать?
— Может и обработают кого… У меня есть опыт встреч с американскими конгрессменами от разных штатов. Люди как люди — и их можно приманить чем-то.
Украинцы же рассчитывают на многие вещи. Во-первых, они поедут как нищие деньги выпрашивать. Во-вторых, лидеры демократов вместе с Байденом продолжают убеждать Конгресс и граждан США, что инвестиции в Украину — это правильный вклад в будущее Америки.
Над Байденом можно смеяться сколько угодно. Он, конечно, старикан и путает вход-выход, но на какие-то моменты у него есть политическое чутье. Как говорится в старом анекдоте, он свою кадру знает.
Кстати, не стоит думать (хотя нам очень бы хотелось), что те американцы, которые голосуют против поддержки Украины, пророссийские ребята. Они увязывают это скорее со своим политическим будущим и более реалистичным взглядом на Америку, чем демократы.
Например, эти люди понимают, что необходимо защитить хорошенечко границу с Мексикой и обустроить взаимоотношения с этой страной. Нелегальные мигранты, с одной стороны, это огромный рынок рабочей силы; с другой — они подрывают статус традиционной Америки, мешают комфортной жизни ее граждан.
Вот эти вопросы необходимо решать. Make America Great Again ("Вернём Америке былое величие"), как говорил Дональд Трамп в ходе своей президентской кампании в 2016 году.
Если сейчас демократы, скрепя зубами, выделят деньги на обустройство связей с Мексикой, а не только на взаимоотношения с Украиной и Россией, некоторые республиканцы вполне могут сказать, что добились своей цели, изобразить народного защитника и выставить это своей заслугой перед избирателями.
Если руководители считают, что для геополитики необходимо воевать еще и с Россией где-то в Европе — что ж, пусть так. Вообще к русским у американцев всегда было насторожённое отношение: немного изменилось в 90-е годы — потом вернулось обратно.
В отношении денег на Украину я не буду гадать, но точно могу сказать, что Израилю средства в США выделят на 100%. И на мексиканцев тоже заголосуют бюджет.
12:02
Майкл Хагер призвал США прекратить пичкать Украину оружием, а Зеленского отказаться от военных целейВремя не поможет одержать победу в битве Давида и Голиафа, считает соучредитель и бывший гендиректор Международной организации по праву развития (IDLO). Свое мнение он опубликовал в американском журнале "CounterPunch"
— Почти половина населения США считает, что страна тратит слишком много на помощь Украине, свидетельствуют результаты опроса Центра исследований публичной политики Associated Press-NORC, проведенного со 2 по 6 ноября 2023 года...
— Это подтверждает вышесказанное. Простые американцы не сильно отличаются от простых филиппинцев, китайцев, россиян, украинцев. Если им голову Украиной и прочим не морочить с утра до вечера, они, разумеется, будут думать о своём благополучии.
Они географию плохо учили, им долго пришлось объяснять, где Украина, в которую власти вкладывают миллиарды, находится. А побеждает кто? Опять и опять Россия. И тут американцам на ум приходят банальные и трафаретные суждения о русских — но все равно у них есть свои насущные беды.
Джо Байден говорит про Украину как хорошую инвестицию в американское будущее. А простой американец этого не понимает.
В Америке каждый год наводнения, а дамбы старые. Я был в Северной Дакоте в своё время — миленькое место. А потом там дикое затопление произошло — потому что, видимо, где-то что-то не удалось укрепить. Вот что интересует людей.
— Выделение помощи Украине от США может быть отложено на конец 2024 года, сообщило издание Economist 27 ноября. И что будет тогда, если президентом изберут Дональда Трампа — помощь Украине может полностью прекратиться?
— На мой взгляд, это заявление содержит для нас определённую ловушку. Если они быстро не выделят помощь Украине, нам надо активно решать какие-то свои проблемы. Это не означает, что немедленно, очертя голову, необходимо идти в наступление — этот вопрос решают военные.
Но что нам точно не нужно делать, так это лезть в расставленные Западом силки — идти на замирение с Украиной. Даже если американцы "нагнут" Зеленского и уговорят его на переговоры с РФ, это будет сделано не для нашего блага, а для того, чтобы Украину сделать лучшим инструментом против России.
Мы 8 лет ждали, потом сверху-вниз, снизу-вверх, поперёк читали Минские соглашения —дождались чего-нибудь хорошего? Я лично не готов это все забыть и простить.
Я, возможно, размышляю как диванный эксперт, из Москвы, когда на фронте льется кровь наших ребят, но уверен — мир на западных условиях нам не подходит. Это таит большие риски, в том числе угрозу усиления Украины — пусть она и будет нейтральная.
Все это временно. Запад привык лицемерить. Пусть их санкции не удались, наступление ВСУ провалилось, дела Украины выглядят плохо — внутри этой истории лично я вижу такой расклад: русские, давайте быстро мириться, а потом мы вас опять обманем.
Вячеслав Малежик интервью
13:39
Вячеслав Малежик: Моя большая надежда, что украинцы с русскими помирятсяНадо верить, что когда-то — не в таком уж отдаленном будущем — украинские и русские друзья еще встретятся и удивленно спросят друг друга: зачем потратили целое десятилетие на выяснение вопроса, кто кого обидел?
 
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