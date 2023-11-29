Речь идёт о воровстве: в МИД РФ осудили передачу скифского золота Украине - 29.11.2023 Украина.ру
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Речь идёт о воровстве: в МИД РФ осудили передачу скифского золота Украине
Речь идёт о воровстве: в МИД РФ осудили передачу скифского золота Украине - 29.11.2023 Украина.ру
Речь идёт о воровстве: в МИД РФ осудили передачу скифского золота Украине
Передача скифского золото из крымской коллекции Киеву нелегитимна, есть угроза разграбления коллекции, заявила 29 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга
2023-11-29T11:30
2023-11-29T11:30
новости
россия
мария захарова
мид рф
киев
украина
нидерланды
скифское золото
коллекции
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Гаага своими действиями "нанесла ощутимый удар по культурно-историческому наследию Крымского полуострова", добавила дипломат.Захарова подчеркнула, что попытка прикрыть фактическую кражу культурных ценностей решением Верховного суда Нидерландов в очередной раз ставит под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы.Представитель российского МИДа напомнила, что информация о вывезенных, еще недавно сохранявшихся на территории Украины предметах искусства появляется в интернете, на аукционах, в социальных сетях. "Поэтому есть подозрение, что крымские артефакты могут быть утрачены. В таком случае, ответственность будет лежать в том числе на Нидерландах. Возможно, в этом кто-то там же заинтересован", - добавила Захарова.Пресс-служба Минкульта Украины 28 ноября сообщила, что скифское золото перевезли из Амстердама в Киев.Генпрокурор Украины Андрей Костин назвал событие историческим.Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что окончательно спор о скифском золоте будет решен по окончании спецоперации.Предметы из собраний Национального музея истории Украины и четырех музеев Крыма: Национального заповедника Херсонес Таврий (Севастополь), Центрального музея Тавриды (Симферополь), Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Керченского историко-археологического заповедника находились в Нидерландах с 2014 года. С февраля по август 2014 года в музее Алларда Пирсона проходила выставка "Крым: золото и тайны Чёрного моря".По окончании выставки предметы из коллекции Национального музея истории Украины вернулись в Киев. С крымской же коллекцией возник вопрос. За время прохождения выставки жители полуострова приняли решение о вхождении в состав России.Вопрос о возвращении коллекций в музей Крыма решался через суд в Амстердаме. В декабре 2016 года было оглашено первое решение: передать крымские сокровища Украине согласно закону о наследовании. Апелляционный суд Амстердама также удовлетворил иск о передаче крымских артефактов Киеву, но уже на основании Закона Украины "О музеях" и приказа Минкульта Украины от марта 2014 года.Этот приказ наделил министра культуры полномочиями утвердить решение о передаче музейных артефактов на ответственное хранение, если есть риск их уничтожения, утраты или повреждения.Музеи Крыма подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов с просьбой отменить решение Апелляционного суда. 9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную апелляцию крымских музеев, а апелляционное решение осталось без изменений.За хранение крымской коллекции, согласно решению Верховного суда Нидерландов, Украина должна была выплатить 111 689 евро музею Алларда Пирсона. Впоследствии музей Алларда Пирсона отказался от выплаты.В ноябре предметы крымских музеев прошли независимую проверку, после чего их упаковали по музейным правилам и повезли в Киев. Это 565 предметов: древние скульптуры, скифские и сарматические украшения, китайские лаковые шкатулки возрастом две тысячи лет.Генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук рассказал, что на время юридических споров музей был назначен местом хранения коллекций крымских музеев. Отмечается, что коллекция будет выставлена музеем и доступна для посетителей.Главная ценность коллекции "скифского золота" не заключается в его материальном выражении, уникальность экспонатов в том, что они иллюстрируют исторические этапы развития полуострова, сказал директор Центрального музея Тавриды, историк Андрей Витальевич Мальгин в интервью изданию "Украина.ру". Экспонаты просто украли у народа Крыма, считает историк.
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новости, россия, мария захарова, мид рф, киев, украина, нидерланды, скифское золото, коллекции
Новости, Россия, Мария Захарова, МИД РФ, Киев, Украина, Нидерланды, скифское золото, коллекции

Речь идёт о воровстве: в МИД РФ осудили передачу скифского золота Украине

11:30 29.11.2023
 
© Офіс Генерального прокурора телеграм-канале
© Офіс Генерального прокурора телеграм-канале
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Передача скифского золото из крымской коллекции Киеву нелегитимна, есть угроза разграбления коллекции, заявила 29 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга

"Передача Нидерландами принадлежащих четырем крымским музеям экспонатов выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" киевским властям является нелегитимной, как мы уже неоднократно говорили, с точки зрения практики музейных обменов и абсолютно бессовестной с точки зрения человеческой морали", - заявила Захарова.

Гаага своими действиями "нанесла ощутимый удар по культурно-историческому наследию Крымского полуострова", добавила дипломат.
Захарова подчеркнула, что попытка прикрыть фактическую кражу культурных ценностей решением Верховного суда Нидерландов в очередной раз ставит под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы.
"Есть все основания полагать, что речь идет о воровстве, причем за этим воровством стоят сами киевские власти", - заявила Захарова.
Представитель российского МИДа напомнила, что информация о вывезенных, еще недавно сохранявшихся на территории Украины предметах искусства появляется в интернете, на аукционах, в социальных сетях. "Поэтому есть подозрение, что крымские артефакты могут быть утрачены. В таком случае, ответственность будет лежать в том числе на Нидерландах. Возможно, в этом кто-то там же заинтересован", - добавила Захарова.
Пресс-служба Минкульта Украины 28 ноября сообщила, что скифское золото перевезли из Амстердама в Киев.
Генпрокурор Украины Андрей Костин назвал событие историческим.
Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что окончательно спор о скифском золоте будет решен по окончании спецоперации.
Предметы из собраний Национального музея истории Украины и четырех музеев Крыма: Национального заповедника Херсонес Таврий (Севастополь), Центрального музея Тавриды (Симферополь), Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Керченского историко-археологического заповедника находились в Нидерландах с 2014 года. С февраля по август 2014 года в музее Алларда Пирсона проходила выставка "Крым: золото и тайны Чёрного моря".
По окончании выставки предметы из коллекции Национального музея истории Украины вернулись в Киев. С крымской же коллекцией возник вопрос. За время прохождения выставки жители полуострова приняли решение о вхождении в состав России.
Вопрос о возвращении коллекций в музей Крыма решался через суд в Амстердаме. В декабре 2016 года было оглашено первое решение: передать крымские сокровища Украине согласно закону о наследовании. Апелляционный суд Амстердама также удовлетворил иск о передаче крымских артефактов Киеву, но уже на основании Закона Украины "О музеях" и приказа Минкульта Украины от марта 2014 года.
Этот приказ наделил министра культуры полномочиями утвердить решение о передаче музейных артефактов на ответственное хранение, если есть риск их уничтожения, утраты или повреждения.
Музеи Крыма подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов с просьбой отменить решение Апелляционного суда. 9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную апелляцию крымских музеев, а апелляционное решение осталось без изменений.
За хранение крымской коллекции, согласно решению Верховного суда Нидерландов, Украина должна была выплатить 111 689 евро музею Алларда Пирсона. Впоследствии музей Алларда Пирсона отказался от выплаты.
В ноябре предметы крымских музеев прошли независимую проверку, после чего их упаковали по музейным правилам и повезли в Киев. Это 565 предметов: древние скульптуры, скифские и сарматические украшения, китайские лаковые шкатулки возрастом две тысячи лет.
Генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук рассказал, что на время юридических споров музей был назначен местом хранения коллекций крымских музеев. Отмечается, что коллекция будет выставлена музеем и доступна для посетителей.
Главная ценность коллекции "скифского золота" не заключается в его материальном выражении, уникальность экспонатов в том, что они иллюстрируют исторические этапы развития полуострова, сказал директор Центрального музея Тавриды, историк Андрей Витальевич Мальгин в интервью изданию "Украина.ру". Экспонаты просто украли у народа Крыма, считает историк.
Владимир Константинов
27 ноября, 17:44
"Формула воровства": Константинов рассказал о том, как скифское золото "растащат по рукам"Скифское золото, которое является частью крымской культуры, на Украине растащат по частным коллекциям, написал глава крымского парламента Владимир Константинов 27 ноября в телеграм-канале
 
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