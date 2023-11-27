Спор о золоте скифов закончится вместе с СВО – Аксенов - 27.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231127/1051396105.html
Спор о золоте скифов закончится вместе с СВО – Аксенов
Спор о золоте скифов закончится вместе с СВО – Аксенов - 27.11.2023 Украина.ру
Спор о золоте скифов закончится вместе с СВО – Аксенов
Нидерланды отправили в Киев золото скифов из Крымского музея, сообщает Национальный музей истории Украины
2023-11-27T14:11
2023-11-27T14:11
новости
новости украины
крым
скифское золото
аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1b/1051395576_0:58:610:401_1920x0_80_0_0_874b63719d5e88ecee423d82842366f4.jpg.webp
Артефакты из четырех музеев Крыма прибыли на Украину. Музей Алларда Пирсона передал их Национальному музею истории страны на хранение с пометкой: "до деоккупации Крыма".Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что окончательно этот спор можно будет решен по окончании СВО:Предметы из собраний Национального музея истории Украины и четырех музеев Крыма: Национального заповедника Херсонес Таврий (Севастополь), Центрального музея Тавриды (Симферополь), Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Керченского историко-археологического заповедника находились в Нидерландах с 2014 года. С февраля по август 2014 года в музее Алларда Пирсона проходила выставка "Крым: золото и тайны Чёрного моря".По окончании предметы из коллекции Национального музея истории Украины вернулись в Киев. С крымской же коллекцией возник вопрос. За время прохождения выставки жители полуострова приняли решение о вхождении в состав России. В связи с этим вопрос возвращения коллекций в музеи Крыма решался через суд в Амстердаме. В декабре 2016 года было оглашено первое решение: передать крымские сокровища Украину согласно закону о наследовании. Апелляционный суд Амстердама также удовлетворил иск о передаче крымских артефактов Киеву, но уже на основании Закона Украины "О музеях" и приказа Минкульта Украины от марта 2014 года. Этот приказ наделили министра культуры полномочиями утвердить решение о передаче музейных артефактов на ответственное хранение, если есть риск их уничтожения, утраты или повреждения.Музеи Крыма подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов с просьбой отменить решение Апелляционного суда. 9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную апелляцию крымских музеев, а апелляционное решение осталось без изменений.За хранение крымской коллекции, согласно решению Верховного суда Нидерландов, Украина должна была выплатить 111 689 евро музею Алларда Пирсона. В последствие музей Алларда Пирсона отказался от выплаты. В ноябре предметы крымских музеев прошли независимую проверку, после чего их упаковали по музейным правилам и повезли в Киев. Это 565 предметов: древние скульптуры, скифские и сарматические украшения, китайские лаковые шкатулки возрастом две тысячи лет.Генеральный директор Национального музея истории Украины Федир Андрощук рассказал, что на время юридических споров музей был назначен местом хранения коллекций крымских музеев. Отмечается, что коллекция будет выставлена музее и доступна для посетителей.
https://ukraina.ru/20211028/1032552726.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1b/1051395576_0:0:610:458_1920x0_80_0_0_badb0aad0fc0b727e7915bdfe4a43aca.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, крым, скифское золото, аксенов
Новости, Новости Украины, Крым, скифское золото, Аксенов

Спор о золоте скифов закончится вместе с СВО – Аксенов

14:11 27.11.2023
 
© Национальный музей истории УкраиныАртефакты из Крымских музеев
Артефакты из Крымских музеев
© Национальный музей истории Украины
Читать в
Нидерланды отправили в Киев золото скифов из Крымского музея, сообщает Национальный музей истории Украины
Артефакты из четырех музеев Крыма прибыли на Украину. Музей Алларда Пирсона передал их Национальному музею истории страны на хранение с пометкой: "до деоккупации Крыма".
Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что окончательно этот спор можно будет решен по окончании СВО:

"Было понятно, что нам его не вернут, без вариантов, потому что на закон, на юридические нормы и Западу, и Киеву плевать. Пора прекратить сожаления по этому поводу. Очевидно, что они будут реагировать только на силу, только на решительные действия, причем такие, которые ведутся на опережение. Если скифское золото отдадут Украине, то ничего хорошего этой коллекции не светит, подобные ценности там всегда попадали в частные руки. Поэтому все будет решено только в результате достижения целей СВО, поставленных президентом", - заявил Аксенов.

Предметы из собраний Национального музея истории Украины и четырех музеев Крыма: Национального заповедника Херсонес Таврий (Севастополь), Центрального музея Тавриды (Симферополь), Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Керченского историко-археологического заповедника находились в Нидерландах с 2014 года. С февраля по август 2014 года в музее Алларда Пирсона проходила выставка "Крым: золото и тайны Чёрного моря".
По окончании предметы из коллекции Национального музея истории Украины вернулись в Киев. С крымской же коллекцией возник вопрос. За время прохождения выставки жители полуострова приняли решение о вхождении в состав России.
В связи с этим вопрос возвращения коллекций в музеи Крыма решался через суд в Амстердаме. В декабре 2016 года было оглашено первое решение: передать крымские сокровища Украину согласно закону о наследовании. Апелляционный суд Амстердама также удовлетворил иск о передаче крымских артефактов Киеву, но уже на основании Закона Украины "О музеях" и приказа Минкульта Украины от марта 2014 года. Этот приказ наделили министра культуры полномочиями утвердить решение о передаче музейных артефактов на ответственное хранение, если есть риск их уничтожения, утраты или повреждения.
Музеи Крыма подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов с просьбой отменить решение Апелляционного суда. 9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную апелляцию крымских музеев, а апелляционное решение осталось без изменений.
За хранение крымской коллекции, согласно решению Верховного суда Нидерландов, Украина должна была выплатить 111 689 евро музею Алларда Пирсона. В последствие музей Алларда Пирсона отказался от выплаты. В ноябре предметы крымских музеев прошли независимую проверку, после чего их упаковали по музейным правилам и повезли в Киев. Это 565 предметов: древние скульптуры, скифские и сарматические украшения, китайские лаковые шкатулки возрастом две тысячи лет.
Генеральный директор Национального музея истории Украины Федир Андрощук рассказал, что на время юридических споров музей был назначен местом хранения коллекций крымских музеев. Отмечается, что коллекция будет выставлена музее и доступна для посетителей.
Скифское золото
28 октября 2021, 06:00
Директор крымского музея: «золото скифов» бесценно, но Россия сполна компенсировала потериАппеляционный суд Амстердама вынес решение по коллекции «скифского золота», которую голландский музей Алларда Пирсона удерживал с 2014 года. Согласно решению суда, экспонаты передадут Украине. Несмотря на невосполнимую потерю, Россия буквально спасла музейное дело региона, считает директор Центрального музея Тавриды, историк Андрей Мальгин
 
НовостиНовости УкраиныКрымскифское золотоАксенов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:11Спор о золоте скифов закончится вместе с СВО – Аксенов
13:59Милей и Зеленский: бесконечность вариаций одного и того же
13:37В ГБР нашли виновных в крушении вертолёта с главой МВД Монастырским
13:35Орбан: скоро поставим на ЕС крест, если Брюссель не запретит распятия
13:29Атака по правилам. Почему конфликтуют британские и американские агенты в украинской власти
13:12Заклеить окно в мирную Ригу: украинские клоуны нашли способ избавления беженцев от негативных эмоций
13:03В Крыму 400 тысяч человек остались без света из-за урагана
13:01Разгул стихии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 ноября
12:36Литовкин не исключает, что Украина попытается расширить конфликт на территорию России
12:31Данилов обвинил сеть "спящих шпионов Кремля" в конфликте Зеленского и Залужного
12:29Флаг Украины возле монумента "Родина-Мать" в Киеве порвался пополам
12:10KMЗ в 2024 году построит 36 катеров для Минобороны РФ
11:45В Самаре ФСБ задержала женщину, уговаривавшую участников СВО переходить на сторону ВСУ
11:45В Крыму погиб один человек из-за непогоды
11:44Аксёнов из-за непогоды объявил режим ЧС в Крыму
11:21Почему Европа закрывает границы с Россией: Агеев о пределах в ущербе и о том, что будет дальше
10:56В Севастополе из-за шторма погибли все 800 экзотических обитателей музея-аквариума
10:53Запад кинул Киев, но повод дали сами власти Украины - Арестович*
10:36Клара Новикова объяснила как флаг Украины мог появиться на ее концерте
10:34Половина беженцев с Украины не хочет возвращаться и называет Данию своим новым домом
Лента новостейМолния