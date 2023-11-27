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Спор о золоте скифов закончится вместе с СВО – Аксенов

Спор о золоте скифов закончится вместе с СВО – Аксенов - 27.11.2023 Украина.ру

Спор о золоте скифов закончится вместе с СВО – Аксенов

Нидерланды отправили в Киев золото скифов из Крымского музея, сообщает Национальный музей истории Украины

2023-11-27T14:11

2023-11-27T14:11

2023-11-27T14:11

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Артефакты из четырех музеев Крыма прибыли на Украину. Музей Алларда Пирсона передал их Национальному музею истории страны на хранение с пометкой: "до деоккупации Крыма".Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что окончательно этот спор можно будет решен по окончании СВО:Предметы из собраний Национального музея истории Украины и четырех музеев Крыма: Национального заповедника Херсонес Таврий (Севастополь), Центрального музея Тавриды (Симферополь), Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Керченского историко-археологического заповедника находились в Нидерландах с 2014 года. С февраля по август 2014 года в музее Алларда Пирсона проходила выставка "Крым: золото и тайны Чёрного моря".По окончании предметы из коллекции Национального музея истории Украины вернулись в Киев. С крымской же коллекцией возник вопрос. За время прохождения выставки жители полуострова приняли решение о вхождении в состав России. В связи с этим вопрос возвращения коллекций в музеи Крыма решался через суд в Амстердаме. В декабре 2016 года было оглашено первое решение: передать крымские сокровища Украину согласно закону о наследовании. Апелляционный суд Амстердама также удовлетворил иск о передаче крымских артефактов Киеву, но уже на основании Закона Украины "О музеях" и приказа Минкульта Украины от марта 2014 года. Этот приказ наделили министра культуры полномочиями утвердить решение о передаче музейных артефактов на ответственное хранение, если есть риск их уничтожения, утраты или повреждения.Музеи Крыма подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов с просьбой отменить решение Апелляционного суда. 9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную апелляцию крымских музеев, а апелляционное решение осталось без изменений.За хранение крымской коллекции, согласно решению Верховного суда Нидерландов, Украина должна была выплатить 111 689 евро музею Алларда Пирсона. В последствие музей Алларда Пирсона отказался от выплаты. В ноябре предметы крымских музеев прошли независимую проверку, после чего их упаковали по музейным правилам и повезли в Киев. Это 565 предметов: древние скульптуры, скифские и сарматические украшения, китайские лаковые шкатулки возрастом две тысячи лет.Генеральный директор Национального музея истории Украины Федир Андрощук рассказал, что на время юридических споров музей был назначен местом хранения коллекций крымских музеев. Отмечается, что коллекция будет выставлена музее и доступна для посетителей.

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новости, новости украины, крым, скифское золото, аксенов