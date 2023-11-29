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Как Германия готовится к войне с Россией. Появятся ли новые немецкие "Пантеры" на Украине

Как Германия готовится к войне с Россией. Появятся ли новые немецкие "Пантеры" на Украине - 29.11.2023 Украина.ру

Как Германия готовится к войне с Россией. Появятся ли новые немецкие "Пантеры" на Украине

Германия собирается не только передавать свое оружие ВСУ, но развернуть на Украине его производство. А кроме того началось подозрительное прямое присутствие немецких вооруженных сил в Прибалтике. Чего же хочет Бундесвер?

2023-11-29T13:24

2023-11-29T13:24

2023-11-29T13:24

эксклюзив

германия

украина

всу

борис писториус

поставки

бмп

укроборонпром

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Экстренная поддержка. Пока на словах21 ноября в Украину с необъявленным визитом прибыл глава военного ведомства Германии Борис Писториус. Разумеется, визит высокопоставленного немецкого чиновника сводился не только к чествованию 10-летия "Евромайдана", благодаря которому Украина оказалась там, где она оказалась. Хотя и был обставлен в принятом ныне в Киеве дипломатическо-драматическом жанре – немецкий министр обороны принял участие в награждении военных ВСУ и их вдов. А еще германского гостя свозили на позиции системы ПВО "Пэтриот" в окрестностях Киева, что он воспринял как пребывание в боевых порядках ВСУ.Но разумеется, главной темой было обсуждение военной помощи для киевского режима. Военный министр заявил: "Обязанность Германии не прекращать поддержку Украины в ее оборонительной борьбе против России - чтобы ни происходило в мире". Если пытаться уловить оттенки и полутона, то слова "чтобы ни происходило в мире" можно интерпретировать по-разному. Например, имелось ввиду обострение конфликта на Ближнем и Среднем Востоке? Или то, что на Западе позиции безусловной помощи киевскому режиму – могли пошатнутся? И экстренный визит немецкого министра в Киев – был своего рода "пожарным мероприятием" на этом фоне?Как бы там ни было, но в ходе своего экстренного визита министр обороны ФРГ пообещал новый пакет военной помощи на сумму более €1,3 млрд. Главное в нем - это 4-е системы ПВО IRIS-T SLM. А еще речь шла о дронах и средствах борьбы с ними, РЛС, средствах минирования и разминирования, спутниковой связи и зимнем снаряжении. Судя по основной "номенклатуре изделий", акцент сделан прежде всего на защите от атак с воздуха, в том числе и на объекты критической инфраструктуры в течение наступающей зимы.Германия, несмотря на ее достаточно сдержанную позицию в начале СВО, на сегодня является 2-м в мире – после США, и 1-м в Европе - донором военной помощи для Киева. Всего с начала 2022 года Берлин оказал такой поддержки для Украины на сумму в 24 миллиарда евро. Также правительство Шольца обещало в 2024 году вдвое в сравнении с 2023 годом увеличить помощь Украине, доведя ее до 8 миллиардов. Но в последний момент эти планы стали пересматриваться.Немецкие танки на УкраинеКакие же виды вооружений дала Германия ВСУ на сегодня? И что собирается поставить - завтра?Похоже, что в системе "разделение труда" среди европейских членов Североатлантического альянса Германии досталось прежде всего - снабжение ВСУ бронетехникой. Немецкие танки на Украине – это традиция, уходящая корнями еще ко Второй мировой войне. Только тогда они были у врагов Украины. Теперь они находятся на вооружении врагов России. Из западных танков, передаваемых ВСУ, самыми массовым стали танки немецкого производства. ФРГ поставило 30 основных танков LEOPARD 1 A5, и 18 основных танков LEOPARD 2 A6. Это не считая немецких "Леопардов", переданных другими странами НАТО.Правда, на поставки танков "Леопард" и БМП "Мардер" Германия пошла только в январе 2023 года, под сильным давлением союзников.Но на немецкие танки киевский режим возлагал огромные надежды, всячески рекламируя их и выдавая за очередное "вундерваффен". Впрочем, такие надежды возлагали на бронетехнику не только украинская военная пропаганда, но и тот же Борис Писториус. Министр обороны Германии называл решение о поставках танков "историческим", и заявлял: "Это важный переломный момент… в этой войне или на данном этапе войны". Однако провальному "контрнаступу" "Леопарды" никак не помогли, оказавшись также уязвимыми, как и любые другие танки. Немецкое издание Die Welt приводит данные полковника австрийской армии Маркуса Рейснера о том, что из 90 "Леопардов" НАТО на Украине к 1 октября третья часть уже была уничтожена или повреждена. Также бундесвер поделился с ВСУ другой бронетехникой - 140 БМП MARDER (как б/у из бундесвера, так и из промышленных запасов), 60 многоцелевых машин на гусеничном ходу Bandvagеn 206 (BV206), 50 бронемашин DINGO, 54 бронетранспортера М113 и другие.Другим важным направлением для ФРГ являлись поставки Киеву средств ПВО. На сегодня ВСУ отправлено – три ЗРК IRIS-T SLM, ЗРК "Пэтриот", 6 РЛС воздушного наблюдения, 500 ПЗРК "Стингер", 2 700 ПЗРК "Стрела" (видимо, еще из запасов Народной армии ГДР) и 49 ЗСУ "Гепард".Из артиллерийских систем и средств – 5 РСЗО MARS II, 14 колесных 155-мм САУ RCH- 155, 2 колесных 155-мм САУ Zuzana-2, РЛС контрбатарейной борьбы "Кобра", 20 автоматических 70-мм гранатометов, установленных на автомобили, свыше 60 тысяч 155-мм снарядов разных типов, включая высокоточные боеприпасы.Также немцы к сегодняшнему дню поставили Украине много другой военной техники, включая 12 танков разминирования, 20 надводных дронов, 100 пулеметов MG3, 14 900 противотанковых мин и 100 тысяч ручных гранат.А вот что запланировано в ФРГ для поставок ВСУ в будущем. По бронетехнике - 105 основных боевых танков "Леопард" 1 A5, 20 бронетранспортеров "Мардер", 4 многоцелевых бронеавтомобиля Bandvagеn 206, 50 БТР других типов.Из ПВО – один ЗРК "Патриот",5 ЗРК IRIS-T SLM, 2 РЛС воздушного наблюдения, 3 ЗСУ "Гепард". Артиллерия – 18 САУ RCH-155 и 14 САУ Zuzana-2. Немецкая бригада в Литве – и "Рейнметалл" на УкраинеЭтот список новых поступлений для ВСУ – может показаться не таким обширным, как ранее. Например, в нем нет такого мощного средства поражения, как РСЗО MARS II. А танки представлены сильно устаревшими "Леопардами" 1А5. Поставляются же "Леопарды-1" в основном из промышленных запасов, а не с баз бундесвера. Но немецкая компания "Рейнметалл" намерена с января 2024 года начать поставлять в Украину 14 основных боевых танков Leopard 2A4. Этот заказ профинансирован Данией и Нидерландами. Возможно, по этой причине этих "Леопардов-2" и нет в списке новых поставок для Украины на сайте федерального правительства ФРГ.Но зато пока не идет речь о поставках такого серьезного наступательного оружия, как крылатые ракет "Таурус", которые так хотела получить из Германии украинская сторона.Больше об оборонительных системах вооружения говорилось и на последнем заседании контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", которое состоялось уже после визита министра Писториуса в Киев. На нем министр обороны ФРГ заявил о необходимости развития военного потенциала Украины в долгосрочной перспективе, и о ведущей роли в этом Германии и Франции. Поэтому во главе с Бонном и Парижем создается коалиция из 20 стран – для наращивания наземной системы ПВО.Но сегодня и сам бундесвер проходит крайне экстренное перевооружение. В немецком правительстве эта форсированная милитаризация называется "поворотным моментом". В числе прочего, немецкие танкисты переходят на новейшую версию "Леопард" 2А7, которых в войска должно быть поставлено 104. При этом в 2022 году в бундесвере имелось более 300 танков Leopard 2 прежних серий.И помимо Украины, немецкие танки сегодня присутствуют и в другой бывшей советской республике – в Литве, причем вместе с экипажами. Там спешно формируется 42-я бронетанковая бригада бундесвера. В Panzerbrigade-42 войдут - усиленная боевая группа Передового присутствия НАТО в Литве, 203-го танковый батальон (9-я танковая бригада) из Северной Рейн-Вестфалии и 122-й танковый-гренадерский батальон (12-я танковая бригада) из Баварии. При этом вывод этих батальонов из Германии будет компенсирован по месту их прежней дислокации - артиллерийскими частями.Кстати, литовская бригада является первым случаем постоянного размещения крупного соединения армии Германии за рубежом после 1945 года. И Германия уже вполне откровенно претендует на ведущую роль в странах Балтии, о чем Борис Писториус и заявил во время своего визита в Латвию 25 сентября. Германия намерена в следующем году выйти на военный бюджет в 2 % ВВП. И в числе прочего, наращивает и объемы вооружения и военной техники чисто наступательного характера. Так, компания "Рейнметалл" заключила соглашение на производство для ФРГ и Нидерландов более 3000 (!) авиадесантных машин "Каракал". На сегодня компания "Рейнметалл" усиленно работает и на все возрастающие потребности бундесвера, и над новыми заказами для Украины. Например – производит для ВСУ те же БМП "Мардер". При этом корпорация намерена участвовать не только в краткосрочной военной помощи Украине, но и в долгосрочном наращивании ее стратегического военного потенциала. Так, в мае этого года концерн "Рейнметалл" начал сотрудничество с украинской компанией "Укроборонпром". На первом этапе будут вестись работы по техническому обслуживанию и ремонту поврежденной бронетехники. В будущем же - планируется развернуть в самой Украине производство основных боевых танков "Пантера" ( Panther KF51), БМП "Рысь" (Lynx) и БТР "Лиса" (Fuchs), что приведет к дальнейшей беспрецедентной милитаризации региона.

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Георгий Василевский

Георгий Василевский

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Георгий Василевский

эксклюзив, германия, украина, всу, борис писториус, поставки, бмп, укроборонпром